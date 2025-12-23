Подтверждение телефона не работает.
Может быть такое , что с русской версии сайта телефоны Эстонии и Испании не поддерживаются, а только из России ?
Я потом стал смотреть - почему смс не пришла, и понял - у меня на телефоне есть настройка роуминга еще и на симке (как свойство сим-карты). То есть - не просто так включить роуминг в приложении мобильного оператора, а еще надо в свойствах симки на телефоне - тоже включить ...
но, телефоны, наверное, все разные ... свои особенности ...
И на немецкие номера SMS не приходит. Короче SMS система не работает вообще.
И на Telegramm не приходит - пишет, что нет кода для такого номера. И я заметил что в сообщении в телеграмм нет + перед кодом страны. может в этом причина.
я ввел номер +111 2222222 , а в телеге пишет, что нет кода для 111 222222.
И без + номер не ввести.
5ый день прошел и не подтвердить телефон . ну как так. люди ничего продавать не смогу без телефона.
И вообще зачем вы ограничиваете отсылку в телеграмм ? это бесплатно. на смс ограничивайте. а в телегу можно слать бесконечно.
Я уже сказал - мне на телеграм приходило (и не один раз), а смс не приходила - так как там у меня на российской симке в телефоне есть опция про роуминг (именно - как настройка симки) - и я про эту настройку симки - не знал ... может поэтому и не приходило.
-----------------
Попробуйте установить телеграм на компьютер -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
...
..., 2019.06.24 11:19проблема с Телеграмм решилась путем установки его на ПК. На мобильное устройство код не приходил, а на ПК пришел.
-----------------
Если из ЕС мне на телеграм с российским номером - и доходит, то вам должно точно дойти (потому что у вас - внутри ЕС).
Или у вас, как было у меня - есть какие-то опции по симке в телефоне. Попробуqте установить телеграм на компьютер (ассоциируйте его со своим номером телефона) - "telegram web" называется (это просто веб страница - поищите в гугле).
--------------------
Или можете написать в сервис-деск, потому что если в исключительных случаях они в ручном режиме валидируют, то, может быть, и с смс-кой помогут ... - пост #11
- 2025.08.27
- www.mql5.com
Прикольно. Сервис-деск оказывается существует тут. Много лет тут и первый раз о нем узнал.
Но... я зашел туда и там есть прямо опция Seller registration > Registration problem >I am not getting SMS. Нажал - и авто бот мне пишит подождите, сейчас мы сделаем правки в вашем аккаунте ... чото там сделалось. И написано - попробуйте отослать теперь.
И вуаля сразу сбросился и лимит 3 в день и сразу sms пришло. И всё получилось.
Еще прикольнее, что есть отдельная опция в разделе - проблемы с регистрацией и там тоже есть I am not getting SMS . И там дают какието советы . А если в Seller registration ... там всё чиниться.
Удивительно , странно и подозрительно это всё. А почему бы сразу это не сделать... Ну окээээй.
Подтверждение телефона не работает ни SMS ни Telegramm. Сегодня 3ий день уже бьюсь. Опять не прошло. Теперь ждать 24 часа.
Разные телефоны пробовал.
