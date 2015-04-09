Подписка на сигнал на Metatrader 4 - страница 3
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Я знаю что на демо счете FIBO GROUP работает, но на FXCM есть вкладка сигналы в терминале, но я не смог подписаться на сигналы и в juornal появилось:broker not foud!!!!!!!
У меня еще один вопрос:
если мы можем подписаться на сигналы, после этого мы должны быть онлайн для копирования позиции на нашем счете или не обязательно быть онлайн?
Вы знаете, ваш вопрос был задан и отвечен ранее. Советую поискать , прежде чем спрашивать, и вы найдете ответ здесьSignal: Ask & Say Anything & Everything About MQL5 Trading Signal.
Очень утомительно отвечать на уже заданный вопрос.
Если они используют MT4 build 445, то они поддерживают сервис сигналов. Если вкладка не появляется, просто войдите снова во вкладку сообщества, возможно у вас динамический IP (мой предыдущий ответ # 2https://www.mql5.com/en/forum/8941/page3#comment_387552).
Например, на Alpari это все еще, кажется, не работает.
Я уже ответил на это здесьhttps://www.mql5.com/en/forum/9462/page2#comment_392687
А теперь Alpari UK с картинкой (примечание : я не подписывался ни на один сигнал).
Я уже ответил на это здесьhttps://www.mql5.com/en/forum/9462/page2#comment_392687
А теперь Alpari UK с картинкой (примечание: я не подписывался ни на один сигнал).
мошенник ;-)
в моем клиенте он все еще не отображается...
мошенник ;-)
в моем клиенте он все еще не отображается...
Я попробовал снова (сборка 445, AlpariUK-Demo - Micro+Classic). Он определенно не отображается на моем ПК...
Я попробовал снова (сборка 445, AlpariUK-Demo - Micro+Classic). Он определенно не отображается на моем ПК...
я читал отзывы о подписчиках сигналов и там было много ошибок:
Рекомендуется, чтобы торговые счета Подписчика и Провайдера находились на одном торговом сервере и в одной группе счетов для предоставляемых торговых услуг. Это поможет минимизировать риск невозможности совершения сделок купли/продажи по сигналам Провайдера.
я хочу знать, возникнут ли проблемы, если я подпишусь на демо-сигнал с моим реальным счетом?