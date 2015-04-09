Подписка на сигнал на Metatrader 4 - страница 3

Новый комментарий
 
issa_pa:

Я знаю что на демо счете FIBO GROUP работает, но на FXCM есть вкладка сигналы в терминале, но я не смог подписаться на сигналы и в juornal появилось:broker not foud!!!!!!!

У меня еще один вопрос:

если мы можем подписаться на сигналы, после этого мы должны быть онлайн для копирования позиции на нашем счете или не обязательно быть онлайн?

Вы знаете, ваш вопрос был задан и отвечен ранее. Советую поискать , прежде чем спрашивать, и вы найдете ответ здесьSignal: Ask & Say Anything & Everything About MQL5 Trading Signal.

Очень утомительно отвечать на уже заданный вопрос.

 
phi.nuts:
Если они используют MT4 build 445, то они поддерживают сервис сигналов. Если вкладка не появляется, просто войдите снова во вкладку сообщества, возможно у вас динамический IP (мой предыдущий ответ # 2https://www.mql5.com/en/forum/8941/page3#comment_387552).
Например, на Alpari это все еще не работает.
 
Jules81:
Например, на Alpari это все еще, кажется, не работает.

Я уже ответил на это здесьhttps://www.mql5.com/en/forum/9462/page2#comment_392687

А теперь Alpari UK с картинкой (примечание : я не подписывался ни на один сигнал).


Subscribe to signal on Metatrader 4
Subscribe to signal on Metatrader 4
  • www.mql5.com
Hello,I am new in this business and I want to subscribe to some signals on demo accounts.
 
phi.nuts:

Я уже ответил на это здесьhttps://www.mql5.com/en/forum/9462/page2#comment_392687

А теперь Alpari UK с картинкой (примечание: я не подписывался ни на один сигнал).

мошенник ;-)

в моем клиенте он все еще не отображается...

 
Jules81:

мошенник ;-)

в моем клиенте он все еще не отображается...

Давайте посмотрим, моя демо-версия Alpari UK использовала этот сервер: AlpariUK-Demo - Micro+Classic.
 
Я попробовал снова (сборка 445, AlpariUK-Demo - Micro+Classic). Он определенно не отображается на моем компьютере...
 
Olaf87:

Я попробовал снова (сборка 445, AlpariUK-Demo - Micro+Classic). Он определенно не отображается на моем ПК...
Тогда у меня нет идей. Подождите, посмотрим, может кто-то сможет найти решение. В то же время, вы можете попробовать с другим MT от другого брокера, просто чтобы увидеть, является ли эта проблема только на Alpari или на всех брокерах :(
 
кто нибудь знает (TET) токен доверенного исполнения можно будет использовать для сигналов в новой версии мт4? я имею ввиду 451?
 
Olaf87:

Я попробовал снова (сборка 445, AlpariUK-Demo - Micro+Classic). Он определенно не отображается на моем ПК...
btw. самая новая сборка mt4 - 451, вы пробовали?
 

я читал отзывы о подписчиках сигналов и там было много ошибок:

Рекомендуется, чтобы торговые счета Подписчика и Провайдера находились на одном торговом сервере и в одной группе счетов для предоставляемых торговых услуг. Это поможет минимизировать риск невозможности совершения сделок купли/продажи по сигналам Провайдера.

я хочу знать, возникнут ли проблемы, если я подпишусь на демо-сигнал с моим реальным счетом?

Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Account Properties
Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Account Properties
  • www.mql5.com
Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Account Properties - Documentation on MQL5
123456
Новый комментарий