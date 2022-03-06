Возможности трейдеров в профессиональном плане возрастают... К чему это может привести? - страница 3
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Конечно зависит, рынок ведь и есть эти самые трейдеры. Чем они умнее, тем более сложные закономерности способны идентифицировать, но так стало не от хорошей жизни, а потому, что простые закономерности работать перестали, и тем самым рынок вынудил трейдеров поумнеть или разориться, а общий уровень сложности и конкуренции увеличился. То есть это система с обратной связью: среда бракует слабых участников, а выжившие сильные делают среду более опасной и трудной. Если рынок столетней давности по современным меркам это условно уровень перворазрядников, то нынешний - это уже кмсы или мастера.
факт
выигрывает умнейшийесли рынок пытается играть против такого айкьюши, ВСЕ(!!!) остальные выигрывают тоже, независимо от их опыта
Лично мое мнение: ничего не изменится... И причина здесь простая - слишком много трейдеров... От общего кол-ва трейдеров, успешные трейдеры составляют несколько %..., и как то кардинально повлиять на общий результат работы трейдеров это не может...
Изменилось и продолжает меняться. Успешные - они же разные в разные времена. 100 лет назад успешным был Ливермор, которому 5 человек рисовали котировки мелом на доске, получая их по телеграфу. Сейчас это делать бесполезно, потому что у всех есть компы с интернетом и кучей софта. Трейдеров много, но нынешний новичок уже со старта гораздо лучше оснащен в техническом плане, чем его предшественники. Сам рынок в связи с этим стал сложнее, стал более нервным и дерганым. Уменьшилось (и дальше будет уменьшаться) количество направленных движений и устойчивых формаций, которые надежно отрабатываются. Старые методы больше не дают преимуществ, потому что они доступны всем. Ружье эффективно против лука, но когда у противника тоже появляется огнестрел, то шансы тут же уравниваются.
Изменилось и продолжает меняться. Успешные - они же разные в разные времена. ... Сам рынок в связи с этим стал сложнее, стал более нервным и дерганым. Уменьшилось (и дальше будет уменьшаться) количество направленных движений и устойчивых формаций, которые надежно отрабатываются. Старые методы больше не дают преимуществ, потому что они доступны всем. Ружье эффективно против лука, но когда у противника тоже появляется огнестрел, то шансы тут же уравниваются.
Не будем учитывать ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, который влияет на ВЕСЬ мир, и , в том числе, на финансовые рынки...
Ваши "совокупность реальных живых людей" от технического прогресса только деградируют... Успешных трейдеров появляется все меньше и меньше, а общее кол-во трейдеров медленно возрастает...
Не надо быть совсем ТУПЫМ, чтобы определить направление данной тенденции... Хотя Вам это не доступно...
Изменилось и продолжает меняться. Успешные - они же разные в разные времена. 100 лет назад успешным был Ливермор, которому 5 человек рисовали котировки мелом на доске, получая их по телеграфу. Сейчас это делать бесполезно, потому что у всех есть компы с интернетом и кучей софта. Трейдеров много, но нынешний новичок уже со старта гораздо лучше оснащен в техническом плане, чем его предшественники. Сам рынок в связи с этим стал сложнее, стал более нервным и дерганым. Уменьшилось (и дальше будет уменьшаться) количество направленных движений и устойчивых формаций, которые надежно отрабатываются. Старые методы больше не дают преимуществ, потому что они доступны всем. Ружье эффективно против лука, но когда у противника тоже появляется огнестрел, то шансы тут же уравниваются.
В целом нельзя не согласиться с линией рассуждений, однако учитывая довольно специфическое поведение рынка в отдельные периоды, то даже может оказаться что человек с мелом и доской переиграет кванта-алгоритмиста, у которого поломаются какие-то зависимости... впрочем и меловик потом тоже может слиться и они все дружно пойдут на завод... 😁
они все дружно пойдут на завод... 😁
Вполне нормальный процесс - отток на завод...
Большинство молодых начинающих трейдеров наверняка "купились" на рекламу СМИ, где они станут мультимиллионерами за пол года...
Пока разобрались, что трейдером может стать далеко не каждый, а слив депозитов - постоянный, то иного выхода, как вернуться на завод, у них просто не существует...
Ничего не изменится 😀
Не думаю, что закономерности рынка напрямую зависят от ума трейдеров... Скорее наоборот, трейдеры умнеют при длительной работе на рынке...
тут очень просто. Достаточно посмотреть на валютный рынок типа GBPUSD ,американский рынок топовых акций и сравнить с например камазом. Самый сложный инструмент будет развитая валютная пара, проще американские акции и еще проще камаз. Последний очевидно флеоовый и там просто можно торговать на разворот. Единственная проблема, ликвидности там маловато и много не заработаешь.
Вот по убыванию. Самый многочисленный рынок- валютные пары развитых стран. Там огромная ликвидность, огромное число участников и самые сложные закономерности.
Американские акции попроще. Как правило они трендовые и имеют явную асимметрию. Но и участников торгов там меньше, а соответственно меньше общая вычислительная способность.
И самый простой камаз, участников нет, ликвидности нет, но закономерность элементарная.
Говоря про валютный рынок я естественно имею ввиду банки и их трейдеров и ресурсы .которые они вкладывают в разработку алгоритмов. Но и те, кто торгует в дц ,косвенно влияют.
В это можно верить, можно не верить. Если бы у меня стояла такая задача, я бы доказал эту гипотезу объективными экспериментами и превратил бы ее в теорию. Но мне за это не платят, поэтому на форуме все как всегда, либо принимаешь на веру, либо отрицаешь и продолжаешь считать волны эллиота, фибоначи, MACD, что там еще используют)). И что самое забавное, последнее тоже не имеет к науке никакого отношения, а принимается на веру.
Поэтому я не склоняю в свою веру, а скорее наоборот, пусть все сомневающиеся докажут экспериментально обратное, пусть не для меня, а для себя, чтобы развиваться, чтобы становиться лучше и быть конкурентноспособным на рынке. Ну или хотя-бы начать обсуждать что-то новое, а не устаревшие методики, основанные на вере.
Ничего не изменится 😀
Maxim Romanov #:
либо отрицаешь и продолжаешь считать волны эллиота, фибоначи, ...что самое забавное, последнее тоже не имеет к науке никакого отношения, а принимается на веру.
В большинстве своем все трейдеры верят в предсказание БУДУЩЕЙ цены..., типа как экстрасенсы,... чем опираться на действующую науку в краткосрочном прогнозировании рынка...
Но это относится к развитию трейдинга, как к определенной специальности..., что , к сожалению, на сегодня практически не развивается...