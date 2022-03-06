Возможности трейдеров в профессиональном плане возрастают... К чему это может привести?

Новый комментарий
 
  • 49% (29)
  • 17% (10)
  • 19% (11)
  • 8% (5)
  • 7% (4)
Всего проголосовало: 46
 
Опять нет пункта про завод, ну что ж такое!
 
transcendreamer #:
Опять нет пункта про завод, ну что ж такое!
Вы правы! И Ваше естественное негодование, Вы можете аргументированно озвучить на этой странице... Это всегда приветствовалось...
 
Есть такая рекомендация для успешной торговли - "надо торговать против толпы!" Если предположить, что это правило истинно, то не нужно быть от большого ума, что многие в скором времени начнут торговать по правилу "против толпы" и в скором времени не заметят, как окажутся этой самой толпой, против которой нужно торговать для успешной торговли. Так что из вопроса темы следует, что чем больше трейдеров обретает профессионализм, тем убыточный становятся профессиональные трейдеры, а значит "теряют" профессиональность. Как в том анекдоте: "чем больше я пью - тем меньше я пью"!
 
Shoker #:
Есть такая рекомендация для успешной торговли - "надо торговать против толпы!" Если предположить, что это правило истинно, то не нужно быть от большого ума, что многие в скором времени начнут торговать по правилу "против толпы" и в скором времени не заметят, как окажутся этой самой толпой, против которой нужно торговать для успешной торговли. Так что из вопроса темы следует, что чем больше трейдеров обретает профессионализм, тем убыточный становятся профессиональные трейдеры, а значит "теряют" профессиональность. Как в том анекдоте: "чем больше я пью - тем меньше я пью"!

Ну в общем логика присутствует...

Если немного скорректировать Ваши тезисы, то "Чем меньше я думаю, тем умнее становлюсь!" ..., что , в принципе, не так далеко от истины...

 
Serqey Nikitin #:
Вы правы! И Ваше естественное негодование, Вы можете аргументированно озвучить на этой странице... Это всегда приветствовалось...

Моё "негодование" или лучше сказать "глубокое разочарование" больше касается этого [циничного саморазрушительного маразма] убивающего рынок и возможности трейдинга для заложников [этой неблагополучной ситуации] напомню что валютные переводы теперь закрыты наружу в цивилизованный мир что как бы немножко убивает индустрию... 

Поэтому на завод 😉

А по теме опроса то нужно дождаться очередного отчета-исследования по процентам успешных трейдеров то будет опять где-то около 80-90% сливаторов в зависимости от методика подсчета и временного горизонта.



 
Shoker #:
Есть такая рекомендация для успешной торговли - "надо торговать против толпы!" 

so true

 

Где традиционный призыв про "Наставкин" ? без которого никак..только завод, только ЖБИ

думаю что будет чуть позже :-) тема опроса в стиле тем @webgopnik - беспощадно ни о чём. Но у него это персональный стиль

 
transcendreamer #:

Моё "негодование" или лучше сказать "глубокое разочарование" больше касается этого [циничного саморазрушительного маразма] убивающего рынок и возможности трейдинга для заложников [этой неблагополучной ситуации]


Мне трудно представить "циничный саморазрушительный маразм", который может хоть как -то повлиять на рынок...

Но это уже не ко мне а к автору этого апокалипсиса...

 

Maxim Kuznetsov #:

Но у него это персональный стиль

Не ожидал...  Но все равно приятно...  Спасибо!

 

Из того, что умные становятся умнее, не вытекает, что умнее становится средний. )

В последние лет десять история форекса в чем-то повторяет историю интернета — см. Eternal September.

1234
Новый комментарий