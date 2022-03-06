Возможности трейдеров в профессиональном плане возрастают... К чему это может привести?
- Счастья а Новом году! А теперь вопрос: Ваше мнение..., за прошедший год...
- От теории к практике
- Сливная тенденция Чемпионата.
Есть такая рекомендация для успешной торговли - "надо торговать против толпы!" Если предположить, что это правило истинно, то не нужно быть от большого ума, что многие в скором времени начнут торговать по правилу "против толпы" и в скором времени не заметят, как окажутся этой самой толпой, против которой нужно торговать для успешной торговли. Так что из вопроса темы следует, что чем больше трейдеров обретает профессионализм, тем убыточный становятся профессиональные трейдеры, а значит "теряют" профессиональность. Как в том анекдоте: "чем больше я пью - тем меньше я пью"!
Ну в общем логика присутствует...
Если немного скорректировать Ваши тезисы, то "Чем меньше я думаю, тем умнее становлюсь!" ..., что , в принципе, не так далеко от истины...
Вы правы! И Ваше естественное негодование, Вы можете аргументированно озвучить на этой странице... Это всегда приветствовалось...
Моё "негодование" или лучше сказать "глубокое разочарование" больше касается этого [циничного саморазрушительного маразма] убивающего рынок и возможности трейдинга для заложников [этой неблагополучной ситуации] напомню что валютные переводы теперь закрыты наружу в цивилизованный мир что как бы немножко убивает индустрию...
Поэтому на завод 😉
А по теме опроса то нужно дождаться очередного отчета-исследования по процентам успешных трейдеров то будет опять где-то около 80-90% сливаторов в зависимости от методика подсчета и временного горизонта.
Где традиционный призыв про "Наставкин" ? без которого никак..только завод, только ЖБИ
думаю что будет чуть позже :-) тема опроса в стиле тем @webgopnik - беспощадно ни о чём. Но у него это персональный стиль
Моё "негодование" или лучше сказать "глубокое разочарование" больше касается этого [циничного саморазрушительного маразма] убивающего рынок и возможности трейдинга для заложников [этой неблагополучной ситуации]
Мне трудно представить "циничный саморазрушительный маразм", который может хоть как -то повлиять на рынок...
Но это уже не ко мне а к автору этого апокалипсиса...
Из того, что умные становятся умнее, не вытекает, что умнее становится средний. )
В последние лет десять история форекса в чем-то повторяет историю интернета — см. Eternal September.
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