Сколько баров в одном пипсе?

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Коллеги, подскажите пожалуйста решение.
Хочу построить окружность с радиусом не в пикселях экрана, а в пипсах.

Окружность – это эллипс с X-радиусом и Y-радиусом. Второй – это радиус в пипсах/пунктах, например 100pt.

Подскажите идеи, как программно высчитать X-радиус в барах, чтобы получилась правильная окружность?

Для проверки использую вот такую формулу:
Math.pow((x-xt),2)+Math.pow((y-yt),2)<=Math.pow(r,2)
 
Зависит от масштаба, через пиксели надо пересчитывать.
 
Dmitry Fedoseev #:
Зависит от масштаба, через пиксели надо пересчитывать.
Этого бы не хотелось.
Лучше без привязки к масштабу.

Но допустим, максимальное отдаление, М5, EURUSD.
Как можем определить, какое смещение баров от нулевого соответствует радиусу в 100 пунктов?

P.S.: Я забыл указать, что расчёт баров нужно произвести программно, а не визуально. Потому что нарисовать на чарте окружность и пальцем посчитать бары – не проблема.
 
Pavel Valentov #:
Этого бы не хотелось.
Лучше без привязки к масштабу.

Но допустим, максимальное отдаление, М5, EURUSD.
Как можем определить, какое смещение баров от нулевого соответствует радиусу в 100 пунктов?

P.S.: Я забыл указать, что расчёт баров нужно произвести программно, а не визуально. Потому что нарисовать на чарте окружность и пальцем посчитать бары – не проблема.

фигура завётся эллипс, и от масштаба никуда не деться. Чтобы параметры "перекликались" с другими граф.индикаторами и не прыгали от таймфрейма, задавайте "X пунктов/день эквивалентно 45 градусов". Классически X=1440 для 5 знаков, 144 для 4-х

 
Pavel Valentov #:

Как можем определить, какое смещение баров от нулевого соответствует радиусу в 100 пунктов?

А никак, нельзя ценовые пункты перевести во время/бары, это разные сущности, это все равно что килограммы пытаться переводить в градусы температуры. 

 
transcendreamer #:

А никак, нельзя ценовые пункты перевести во время/бары, это разные сущности, это все равно что килограммы пытаться переводить в градусы температуры. 


Со времён 4-го форума ведутся попытки уровнять цены и время. :)
 

Да, у встроенного эллипса свои недостатки. Например, нельзя построить эллипс с центром в нулевом баре.

Придётся зафиксировать масштаб графика и таймфрейм и на каждом новом баре через пиксели высчитывать коэффициент соответствия баров к пипсам.

Для этого, видимо, через формулу окружности нужно будет расчитать точки в экранных координатах на окружности (штук 80 достаточно) для сектора [-90, -270] градусов (потому что в будущем нам цена не известна, но это не точно). Потом через пиксели перевести координаты в цены и бары, максимальный бар будет радиусом окружности.

Этого достаточно.
Но можно точки еще нарисовать на экране через графические объекты MQL.


Звучит сложновато.
Есть у кого-нибудь идеи попроще?

 

Нет никакой проблемы нормализовывать два разные физические величины к одной системе координат.
Ведь уже давно (более 100 лет) расстояние измеряют не только в метрах, но и в секундах.
Расстояние до Солнца около 8 минут, до ближайшей звезды около 3 лет. 
1 нс = 0.3м
Для объекта, который находится от вас на расстоянии 300м, можно так же сказать, что он находится на расстоянии 1 микросекунды.
Все объекты, которые мы видим, мы видим в прошлом. Причем чем дальше они от нас находится, тем более устаревшую информацию мы о них имеем.

Просто в системе координат время-расстояние мы имеем постоянную скорость света. 

Что нам мешает в системе координат время-цена, так же ввести понятие скорости изменения цены. Например, для простоты расчета: 1 пипс в 1 минуту. 
И уваля. Все готово. 
Вот простой пример Вашей окружности, для которой радиус по оси Х расчитывается через скорость 1 пипс в 1 минуту:

#property indicator_chart_window
#include <Canvas\iCanvas_CB.mqh> //https://www.mql5.com/ru/code/22164
//input double K = 1.0;
int OnInit() {
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[]) {
   return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam) {
   static bool modyfi = true;
   if(id == CHARTEVENT_CLICK) modyfi = !modyfi;
   if(id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && modyfi) DrawCircle();
}
//+------------------------------------------------------------------+
void DrawCircle() {
   Canvas.Erase(0x00FFFFFF);
   double x = _X(W.MouseBar);
   double y = _Y(Canvas.Close(W.MouseX));
   double point_in_pixel = (W.Y_max-W.Y_min)/(_Point*W.Height);
   double r= (0.3*(W.Y_max-W.Y_min)*W.MouseY/W.Height+0.05*(W.Y_max-W.Y_min))/_Point;
   double ry = r/point_in_pixel;
   double rx =W.dx_pix*r*60/PeriodSeconds();
   Canvas.FillEllipse(int(x-rx),int(y-ry),int(x+rx),int(y+ry),0x80FF20FF);
   _CommXY(int(x),int(y-ry-20),string(Round(r)) + " pips");
   Canvas.Update();
}
//+------------------------------------------------------------------+


Управление радиуса окружности - вертикальное положение указателя мышки. 
Клик переключает фиксацию и модификацию

Файлы:
CirclePips.mq5  3 kb
iCanvas_CB.mqh  57 kb
 
Nikolai Semko #:

Управление радиуса окружности - вертикальное положение указателя мышки. 
Клик переключает фиксацию и модификацию

Большое спасибо за пример. Это именно то, о чём я думал.
 
Pavel Valentov #:
Большое спасибо за пример. Это именно то, о чём я думал.

Если прокрутить график или сжать по вертикали, то круг перестанет быть кругом а станет эллипсом.

От пересчета через пиксели никуда не денетесь.  

 
Dmitry Fedoseev #:

Если прокрутить график или сжать по вертикали, то круг перестанет быть кругом а станет эллипсом.

От пересчета через пиксели никуда не денетесь.  

Это даже хорошо.
Потому что каждый выбирает себе для анализа тот масштаб цен, который видится правильным, и строятся фигуры в этом масштабе.
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