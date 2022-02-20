Сколько баров в одном пипсе? - страница 2

Новый комментарий
 
Pavel Valentov #:
Это даже хорошо.
Потому что каждый выбирает себе для анализа тот масштаб цен, который видится правильным, и строятся фигуры в этом масштабе.

Тогда стандартный эллипс поможет отцу русской демократии.

 
Dmitry Fedoseev #:

Тогда стандартный эллипс поможет отцу русской демократии.

А смысл?
Кода будет в несколько раз больше.
А работать будет намного медленнее, из-за того, что наверняка будут использоватся  невероятно тормознутые  chartget  и xy функции 
 
Nikolai Semko #:
А смысл?
Кода будет в несколько раз больше.
А работать будет намного медленнее, из-за того, что наверняка будут использоватся  невероятно тормознутые  chartget  и xy функции 

Не представляю отчего кода будет больше.  chartget не надо дергать каждый раз,

достаточно только при прокрутке графика или смене вертикального масштаба,

еще можно задержку сделать, чтобы перерисовка выполнялась только по завершению изменения

масштаба, если возникнут проблемы, но они не возникнут.

С рисованием на канвасе пока вообще подход не проработан, и никто не собирается

его прорабатывать. Если надо будет нарисовать два круга, а потом перемещать по одному, как

обеспечите возможность выделения? С графическими же объектами эта возможность уже

имеется в терминале. С перерисовкой не всего канваса, а только региона,

здесь вообще как до Луны пешком. Пока не будет разработан подход

с перерисовкой региона, а не всего канваса, вообще не стоит браться за что-то серьезное

с его использованием.

 
Dmitry Fedoseev #:

Не представляю отчего кода будет больше.  chartget не надо дергать каждый раз,

достаточно только при прокрутке графика или смене вертикального масштаба,

еще можно задержку сделать, чтобы перерисовка выполнялась только по завершению изменения

масштаба, если возникнут проблемы, но они не возникнут.

С рисованием на канвасе пока вообще подход не проработан, и никто не собирается

его прорабатывать. Если надо будет нарисовать два круга, а потом перемещать по одному, как

обеспечите возможность выделения? С графическими же объектами эта возможность уже

имеется в терминале. С перерисовкой не всего канваса, а только региона,

здесь вообще как до Луны пешком. Пока не будет разработан подход

с перерисовкой региона, а не всего канваса, вообще не стоит браться за что-то серьезное

с его использованием.

Не, все не так и голословно, хотя книжки умные пишем.
Продемонстрируйте кодом, ну хотя бы, чтоб код не был больше, чем в три раза. Сомневаюсь, что получится.
 

Вообще без кода

1

 
Dmitry Fedoseev #:

Вообще без кода

Брависимо, Кэп!
 

25 строчек кода (с учетом закрывающих фигурных скобок)

2

 

Несколько эллипсов

3

 
Dmitry Fedoseev #:

Несколько эллипсов

Просто так круги таскать не интересно.

Вот, например, интересно таскать круг по средней линии канала Болинджера, чтобы его радиус менялся под границы этого канала...
12
Новый комментарий