Сколько баров в одном пипсе? - страница 2
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Это даже хорошо.
Тогда стандартный эллипс поможет отцу русской демократии.
Тогда стандартный эллипс поможет отцу русской демократии.
А смысл?
Не представляю отчего кода будет больше. chartget не надо дергать каждый раз,
достаточно только при прокрутке графика или смене вертикального масштаба,
еще можно задержку сделать, чтобы перерисовка выполнялась только по завершению изменения
масштаба, если возникнут проблемы, но они не возникнут.
С рисованием на канвасе пока вообще подход не проработан, и никто не собирается
его прорабатывать. Если надо будет нарисовать два круга, а потом перемещать по одному, как
обеспечите возможность выделения? С графическими же объектами эта возможность уже
имеется в терминале. С перерисовкой не всего канваса, а только региона,
здесь вообще как до Луны пешком. Пока не будет разработан подход
с перерисовкой региона, а не всего канваса, вообще не стоит браться за что-то серьезное
с его использованием.
Не представляю отчего кода будет больше. chartget не надо дергать каждый раз,
достаточно только при прокрутке графика или смене вертикального масштаба,
еще можно задержку сделать, чтобы перерисовка выполнялась только по завершению изменения
масштаба, если возникнут проблемы, но они не возникнут.
С рисованием на канвасе пока вообще подход не проработан, и никто не собирается
его прорабатывать. Если надо будет нарисовать два круга, а потом перемещать по одному, как
обеспечите возможность выделения? С графическими же объектами эта возможность уже
имеется в терминале. С перерисовкой не всего канваса, а только региона,
здесь вообще как до Луны пешком. Пока не будет разработан подход
с перерисовкой региона, а не всего канваса, вообще не стоит браться за что-то серьезное
с его использованием.
Вообще без кода
Вообще без кода
25 строчек кода (с учетом закрывающих фигурных скобок)
Несколько эллипсов
Несколько эллипсов