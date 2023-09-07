Внесистемные ограничения как принципиальное нарушение свободы алго-трейдинга
VOLUME_LIMIT странный показатель, не все DC(сервера) им утруждаются. Поэтому в экземплярах "для маркета" он учитывается (без него валидация не проходит), а для себя любимого нет. Иначе робот может просто встать и ничего не делать на редком инструменте
VOLUME_LIMIT странный показатель, не все DC(сервера) им утруждаются. Поэтому в экземплярах "для маркета" он учитывается (без него валидация не проходит), а для себя любимого нет. Иначе робот может просто встать и ничего не делать на редком инструменте
Я подбирал опытным путем. Получилось по 200, причём отдельно в каждую сторону. И если в системе ==0 -> ставлю 200.
А отложек нет по этому инструменту? Лимит на позиции + ордера, может в этом дело..
Хотя, значение 0 намекает на то, что лимита быть не должно. Разве что он не подтянулся с сервера без перезагрузки терминала (только установили на сервере).
А отложек нет по этому инструменту? Лимит на позиции + ордера, может в этом дело..
Хотя, значение 0 намекает на то, что лимита быть не должно. Разве что он не подтянулся с сервера без перезагрузки терминала (только установили на сервере).
Значение этого параметра не передается на клиента почти никогда. Перезагрузка - ни о чём.
Сегодня утром заметил странное явление - не выполнились рыночные заявки на продажу CFD на нефть по c RetCode=100015, и с некоторой новым описанием причины [Volume limit reached]. Стал разбираться что это за "Volume limit" - уже при ручной попытке открыть сделку оказалось что это какое-то новое ограничение на стороне MT5-Server, которое не учитывается ни в одном поле описания инструмента!
Т.е. у меня открытая позиция -10,3, я хочу открыть позицию еще на -5, а сервер заявку не принимает, ни в программном режиме ни в ручном, хотя лимит указанный в SymbolinfoDouble: SYMBOL_VOLUME_MAX в размере 100 контрактов не достигнут! При этом SymbolinfoDouble: SYMBOL_VOLUME_LIMIT вообще указан 0, т.е.стандартно это значит "без ограничений".
Т.е. пор сути получается что описания инструментов в SymbolinfoDouble - какая-то полная чушь, так как на стороне MT5-Server могут быть сконфигурированы иные ограничения/лимиты, отличные от данные полей и их значений, и таким образом полностью нарушен весь процесс алго-трейдинга.
Прошу рассмотреть это как критический баг в всей платформы MQL и убрать в следующей версии MT5-Server возможность выставлять на стороне какие-либо внесистемные ограничения на торговлю, т.е. ограничения которые не отображаются и не выводятся через функции SymbolinfoХХХ.
Может считается как 500 CRUDOIL?
Сегодня было снова повторение этой ситуации - ночью советник не смогу открыть сделку по появившемуся сигналу, и затем утром при разборе ситуации я обнаружил, что даже через графический интерфейс для ручной торговли я не могу открыть 22 лота по мини-контрактам на USOIL(100бареллей на лот), при том что МТ5-Сервер транслирует показатель MaxVolume 100к. Скрин-шоты ситуации прилагаю.
Это просто смешно - проводятся какие-то там доработки под интеграцию с Python, применение моделей ONNX и пр. высокопарные доработки, и при этом на платформе МТ5 не обеспечивается константность алготрейдинга как такого - брокер может настраивать на Сервере МТ5 самые непредсказуемые ограничения на объемы торговых операций, которые не транслируются в показателе MaxVolume торгового инструмента. Советники в таких ситуациях просто "слепнут" - операция не проходит, определить допустимый объем для открытия сделки невозможно.
Прошу asp пропатчить на уровне МТ5 Сервера - все вводимые брокером ограничения должны транслироваться в Терминал МТ5, никакие "скрытые" настройки недопустимы.
В настройках есть контроль максимальной совокупной позиции по всем инструментам. Это используется для рискменеджмента.
На скриншотах выше вроде бы позиций нет? Лимит может быть нулевым (запрещено торговать вообще)?
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Сегодня утром заметил странное явление - не выполнились рыночные заявки на продажу CFD на нефть по c RetCode=100015, и с некоторой новым описанием причины [Volume limit reached]. Стал разбираться что это за "Volume limit" - уже при ручной попытке открыть сделку оказалось что это какое-то новое ограничение на стороне MT5-Server, которое не учитывается ни в одном поле описания инструмента!
Т.е. у меня открытая позиция -10,3, я хочу открыть позицию еще на -5, а сервер заявку не принимает, ни в программном режиме ни в ручном, хотя лимит указанный в SymbolinfoDouble: SYMBOL_VOLUME_MAX в размере 100 контрактов не достигнут! При этом SymbolinfoDouble: SYMBOL_VOLUME_LIMIT вообще указан 0, т.е.стандартно это значит "без ограничений".
Т.е. пор сути получается что описания инструментов в SymbolinfoDouble - какая-то полная чушь, так как на стороне MT5-Server могут быть сконфигурированы иные ограничения/лимиты, отличные от данные полей и их значений, и таким образом полностью нарушен весь процесс алго-трейдинга.
Прошу рассмотреть это как критический баг в всей платформы MQL и убрать в следующей версии MT5-Server возможность выставлять на стороне какие-либо внесистемные ограничения на торговлю, т.е. ограничения которые не отображаются и не выводятся через функции SymbolinfoХХХ.