не правильно дублируются сделки

Новый комментарий
 
Добрый день. Мой второй счет подписан на мои же сигналы я закрыл сделку по AUD/USD в 16:38  но на втором счете сделка не закрылась. Снятий я тоже никаких не делал. В логах пишет что был не корректный сигнал . Почему не повторяются все сделки так как на счете-провайдере? Лог файл прикрепил со счета на котором не корректно сработал сигнал
Торговые сигналы для MetaTrader 5
Торговые сигналы для MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Витрина успешных торговых стратегий с автоматическим копированием сделок
Файлы:
20220204.log  70 kb
 

1. Сначала я увидел реквоты - 

'700138573': requote 0.70634 / 0.70645 for order #46393518 sell 0.01 AUDUSD closing at 0.70649
'700138573': Signal - trade request failed [Requote]
'700138573': Signal - failed to partially close position [#54088225 sell 0.30 AUDUSD at 0.70822]
'700138573': Signal - subscription is not synchronized, trade #54044132 sell 5.00 AUDUSD at 0.70620 ignored
'700138573': Signal - subscription is not synchronized, trade #54044132 sell 5.00 AUDUSD at 0.70620 ignored
'700138573': Signal - subscription is not synchronized, trade #54728499 sell 3.70 AUDUSD at 0.70822 ignored

2. Потом система обнаружила, что на счете подписчика у вас есть позиции, которых нет у провайдера ... вы на том счете (на который подписаны) еще и сами торгуете, или провайдер уже успел закрыть позиции пока у вас были реквоты и "разрыв" связи?

'700138573': Signal - local position [#47492845 buy 0.10 AUDUSD at 0.71218], does not correspond to signal provider
'700138573': Signal - local position [#44173314 buy 0.05 EURUSD at 1.18256], does not correspond to signal provider

и так далее ..

3. Потом я вижу, что соединение восстановлено, и синхронизация на этот раз прошла успешно:

'700138573': Signal - local position [#47079108 buy 0.03 AUDUSD at 0.72296] is equal to the signal one [#54490393 buy 0.05 AUDUSD at 0.72297], no changes are made
'700138573': Signal - local position [#47080603 buy 0.03 AUDUSD at 0.72243] is equal to the signal one [#54490805 buy 0.05 AUDUSD at 0.72242], no changes are made

У вас Метатрейдер на стороннем VPS?
Наверное, поэтому и проблема с ордерами ... или вы еще сами там торгуете на том счете, на который идет подписка ..

4. Потом у вас перезагрузился Меатрейдер (или вы его перезагрузили), и там опять при синхронизации - несовпадение позиций -
часть позиций, которые у вас - их нет у сигнал провайдера:

'700138573': Signal - local position [#47442604 buy 0.05 AUDUSD at 0.70553], does not correspond to signal provider

5. Потом у вас еще перезагрузился Метатрейдер, то есть - выключился и включился перез два часа:

16:58:14.369    '700138573': Signal - ping to signal server 8.49 ms, to trade server 10.49 ms
19:04:30.541    '700138573': login on ForexClub-MT4 Real Server through FX Server3 (ping: 24.43 ms)

6. Потом опять пауза, но уже 3 часа ... и система потом не может закрыть одну позицию (у подписчика), так как эта позиция, по-видимому, уже закрыта у провайдера:

'700138573': Signal - cannot close position #54580414 sell 0.05 AUDUSD at 0.71000 sl: 0.70800, probably correspond position #47231158 is already closed
'700138573': Signal - subscription is not synchronized, trade #54044132 sell 5.00 AUDUSD at 0.70620 ignored
'700138573': Signal - subscription is not synchronized, trade #54579801 sell 0.05 AUDUSD at 0.71073 sl: 0.70800 ignored


По логам вижу, что у вас там не одна позиция "висит" (которой нет у сигнал провайдера), и она поэтому не синхронизируется и не может закрыться у вас как у подписчика.

У вас наверное какой-то сторонний VPS ... и с ним там проблема ...

 

Ошибка копирования сигнала. Вот данные сигнала:


А вот на компьютере


Сначала у меня на счету было меньше средств 10 тысяч против 14

На прошлой неделе увеличил средства. Теперь у меня больше, чем у сигнальщика. Но ордера у меня открываются меньшим лотом. Почему?

1 --> 1   2 --> 1   3 --> 2

И почти везде разница в цене 7 пунктов. Такое проскальзывание? Или это из-за того, что разные брокеры? У него с комиссией, у меня без.
 
Konstantin Erin #:

Ошибка копирования сигнала. Вот данные сигнала:

А вот на компьютере

Сначала у меня на счету было меньше средств 10 тысяч против 14

На прошлой неделе увеличил средства. Теперь у меня больше, чем у сигнальщика. Но ордера у меня открываются меньшим лотом. Почему?

1 --> 1   2 --> 1   3 --> 2

И почти везде разница в цене 7 пунктов. Такое проскальзывание? Или это из-за того, что разные брокеры? У него с комиссией, у меня без.

Все ответы содержаться в лог-файле. Читайте лог-файл. Также вообще неясно, на какой операционной системе. на каком терминале, где (домашний ПК или сторонни VPS или MQL5.VPS) ...


Добавлено: справка, очень рекомендуется изучить - Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?

FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2013.02.11
  • www.mql5.com
Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Здесь будут собраны и обработаны наиболее частые вопр...
 
Konstantin Erin #:

На прошлой неделе увеличил средства. Теперь у меня больше, чем у сигнальщика. Но ордера у меня открываются меньшим лотом. Почему?

1 --> 1   2 --> 1   3 --> 2

И почти везде разница в цене 7 пунктов. Такое проскальзывание? Или это из-за того, что разные брокеры? У него с комиссией, у меня без.
Vladimir Karputov #:

Все ответы содержаться в лог-файле. Читайте лог-файл. Также вообще неясно, на какой операционной системе. на каком терминале, где (домашний ПК или сторонни VPS или MQL5.VPS) ...

Все ясно без лог-файла и знания операционной системы. Дело в настройках сигнала.


Мне тоже приходилось наступать на эти грабли

1*0,7 = 0,7 округляем = 1      2 *0,7 = 1,4 округляем = 1    3 *0,7 = 2,1 округляем = 2     Надо поставить максимум 0,95

Новый комментарий