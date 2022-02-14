не правильно дублируются сделки
- www.mql5.com
- не корректно закрылись сделки
- не повторяются сигналы
- FAQ по сервису Сигналы
1. Сначала я увидел реквоты -
'700138573': requote 0.70634 / 0.70645 for order #46393518 sell 0.01 AUDUSD closing at 0.70649 '700138573': Signal - trade request failed [Requote] '700138573': Signal - failed to partially close position [#54088225 sell 0.30 AUDUSD at 0.70822] '700138573': Signal - subscription is not synchronized, trade #54044132 sell 5.00 AUDUSD at 0.70620 ignored '700138573': Signal - subscription is not synchronized, trade #54044132 sell 5.00 AUDUSD at 0.70620 ignored '700138573': Signal - subscription is not synchronized, trade #54728499 sell 3.70 AUDUSD at 0.70822 ignored
2. Потом система обнаружила, что на счете подписчика у вас есть позиции, которых нет у провайдера ... вы на том счете (на который подписаны) еще и сами торгуете, или провайдер уже успел закрыть позиции пока у вас были реквоты и "разрыв" связи?
'700138573': Signal - local position [#47492845 buy 0.10 AUDUSD at 0.71218], does not correspond to signal provider '700138573': Signal - local position [#44173314 buy 0.05 EURUSD at 1.18256], does not correspond to signal provider
и так далее ..
3. Потом я вижу, что соединение восстановлено, и синхронизация на этот раз прошла успешно:
'700138573': Signal - local position [#47079108 buy 0.03 AUDUSD at 0.72296] is equal to the signal one [#54490393 buy 0.05 AUDUSD at 0.72297], no changes are made '700138573': Signal - local position [#47080603 buy 0.03 AUDUSD at 0.72243] is equal to the signal one [#54490805 buy 0.05 AUDUSD at 0.72242], no changes are made
У вас Метатрейдер на стороннем VPS?
Наверное, поэтому и проблема с ордерами ... или вы еще сами там торгуете на том счете, на который идет подписка ..
4. Потом у вас перезагрузился Меатрейдер (или вы его перезагрузили), и там опять при синхронизации - несовпадение позиций -
часть позиций, которые у вас - их нет у сигнал провайдера:
'700138573': Signal - local position [#47442604 buy 0.05 AUDUSD at 0.70553], does not correspond to signal provider
5. Потом у вас еще перезагрузился Метатрейдер, то есть - выключился и включился перез два часа:
16:58:14.369 '700138573': Signal - ping to signal server 8.49 ms, to trade server 10.49 ms 19:04:30.541 '700138573': login on ForexClub-MT4 Real Server through FX Server3 (ping: 24.43 ms)
6. Потом опять пауза, но уже 3 часа ... и система потом не может закрыть одну позицию (у подписчика), так как эта позиция, по-видимому, уже закрыта у провайдера:
'700138573': Signal - cannot close position #54580414 sell 0.05 AUDUSD at 0.71000 sl: 0.70800, probably correspond position #47231158 is already closed '700138573': Signal - subscription is not synchronized, trade #54044132 sell 5.00 AUDUSD at 0.70620 ignored '700138573': Signal - subscription is not synchronized, trade #54579801 sell 0.05 AUDUSD at 0.71073 sl: 0.70800 ignored
По логам вижу, что у вас там не одна позиция "висит" (которой нет у сигнал провайдера), и она поэтому не синхронизируется и не может закрыться у вас как у подписчика.
У вас наверное какой-то сторонний VPS ... и с ним там проблема ...
Ошибка копирования сигнала. Вот данные сигнала:
А вот на компьютере
Сначала у меня на счету было меньше средств 10 тысяч против 14
На прошлой неделе увеличил средства. Теперь у меня больше, чем у сигнальщика. Но ордера у меня открываются меньшим лотом. Почему?
1 --> 1 2 --> 1 3 --> 2
Ошибка копирования сигнала. Вот данные сигнала:
А вот на компьютере
Сначала у меня на счету было меньше средств 10 тысяч против 14
На прошлой неделе увеличил средства. Теперь у меня больше, чем у сигнальщика. Но ордера у меня открываются меньшим лотом. Почему?
1 --> 1 2 --> 1 3 --> 2
Все ответы содержаться в лог-файле. Читайте лог-файл. Также вообще неясно, на какой операционной системе. на каком терминале, где (домашний ПК или сторонни VPS или MQL5.VPS) ...
Добавлено: справка, очень рекомендуется изучить - Как происходит округление процентного соотношения объемов сделок Поставщика и Подписчика?
- 2013.02.11
- www.mql5.com
На прошлой неделе увеличил средства. Теперь у меня больше, чем у сигнальщика. Но ордера у меня открываются меньшим лотом. Почему?
1 --> 1 2 --> 1 3 --> 2
Все ответы содержаться в лог-файле. Читайте лог-файл. Также вообще неясно, на какой операционной системе. на каком терминале, где (домашний ПК или сторонни VPS или MQL5.VPS) ...
Все ясно без лог-файла и знания операционной системы. Дело в настройках сигнала.
Мне тоже приходилось наступать на эти грабли
1*0,7 = 0,7 округляем = 1 2 *0,7 = 1,4 округляем = 1 3 *0,7 = 2,1 округляем = 2 Надо поставить максимум 0,95
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