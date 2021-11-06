не корректно закрылись сделки
- не правильно дублируются сделки
- Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5
- Сигнал
Добрый день. Подскажите, я подписан на сигналы. Вчера ,на того у кого подписан ,закрыли сделки по AUD/USD ,больше ничего не закрывали. Но моем счете автоматически закрылось еще часть объема по EUR/USD, в ручную я не закрывал , а на кого я подписан, то там не было закрытий по EUR/USD. Снятий я тоже никаких не делал. В логах пишет что это сигнал с MQL. Почему автоматически закрыло на моем счете часть объема по EUR/USD?
Вся информация есть в лог-файле (файл доступен из вкладки "Журнал").
я понимаю. Мне там пишет что это сигнал. Но что это за сигнал? на кого я подписан, то у него такого сигнала не было
Ещё раз: Вся информация есть в лог-файле (файл доступен из вкладки "Журнал").
Мы не можем видеть Ваш файл, но и верить на слово тоже нельзя. Значит - Вы просто должны прикрепить к сообщению текстовой лог-файл.
Ещё раз: Вся информация есть в лог-файле (файл доступен из вкладки "Журнал").
Мы не можем видеть Ваш файл, но и верить на слово тоже нельзя. Значит - Вы просто должны прикрепить к сообщению текстовой лог-файл.
прикрепляю скри н с логами.
Пожалуйста внимательнее читайте: " ... Вы просто должны прикрепить к сообщению текстовой лог-файл"
19:01:06.789 '700138573': Signal - local position [#45442866 buy 3.69 EURUSD at 1.21854] volume exceeds the signal one [#53408330 buy 5.68 EURUSD at 1.21855], trying to fix
0 19:01:06.789 '700138573': close order #45442866 buy 0.29 EURUSD at 1.21854 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 1.15799
0 19:01:07.945 '700138573': order #45442866 buy 0.29 EURUSD at 1.21854 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.15790
0 19:01:07.945 '700138573': remainder of order #45442866 was opened : #45865915 buy 3.40 EURUSD at 1.21854 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 19:01:07.945 '700138573': Signal - position corrected successfully
0 19:01:07.945 '700138573': Signal - local position [#45442819 sell 0.92 EURUSD at 1.16007] volume exceeds the signal one [#53408300 sell 1.42 EURUSD at 1.16007], trying to fix
0 19:01:07.945 '700138573': close order #45442819 sell 0.07 EURUSD at 1.16007 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 1.15804
0 19:01:08.648 '700138573': requote 1.15789 / 1.15793 for order #45442819 sell 0.07 EURUSD closing at 1.15804
0 19:01:08.648 '700138573': close order #45442819 sell 0.07 EURUSD at 1.16007 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 1.15793
0 19:01:09.307 '700138573': order #45442819 sell 0.07 EURUSD at 1.16007 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.15793
0 19:01:09.307 '700138573': remainder of order #45442819 was opened : #45865918 sell 0.85 EURUSD at 1.16007 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 19:01:09.307 '700138573': Signal - position corrected successfully
0 19:01:09.307 '700138573': Signal - local position [#45442801 sell 0.91 EURUSD at 1.16010] volume exceeds the signal one [#53408277 sell 1.40 EURUSD at 1.16010], trying to fix
0 19:01:09.307 '700138573': close order #45442801 sell 0.07 EURUSD at 1.16010 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 1.15804
0 19:01:10.023 '700138573': requote 1.15791 / 1.15796 for order #45442801 sell 0.07 EURUSD closing at 1.15804
0 19:01:10.023 '700138573': close order #45442801 sell 0.07 EURUSD at 1.16010 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 1.15796
0 19:01:10.930 '700138573': order #45442801 sell 0.07 EURUSD at 1.16010 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.15796
0 19:01:10.930 '700138573': remainder of order #45442801 was opened : #45865920 sell 0.84 EURUSD at 1.16010 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 19:01:10.930 '700138573': Signal - position corrected successfully
0 19:01:10.930 '700138573': Signal - local position [#45442868 sell 0.85 EURUSD at 1.15997] volume exceeds the signal one [#53408332 sell 1.31 EURUSD at 1.15997], trying to fix
0 19:01:10.930 '700138573': close order #45442868 sell 0.07 EURUSD at 1.15997 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 1.15803
0 19:01:11.836 '700138573': requote 1.15788 / 1.15793 for order #45442868 sell 0.07 EURUSD closing at 1.15803
0 19:01:11.836 '700138573': close order #45442868 sell 0.07 EURUSD at 1.15997 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 1.15793
0 19:01:12.055 '700138573': order #45442868 sell 0.07 EURUSD at 1.15997 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.15794
0 19:01:12.055 '700138573': remainder of order #45442868 was opened : #45865921 sell 0.78 EURUSD at 1.15997 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 19:01:12.055 '700138573': Signal - position corrected successfully
0 19:01:12.055 '700138573': Signal - local position [#45442811 sell 0.37 EURUSD at 1.16014] volume exceeds the signal one [#53408292 sell 0.58 EURUSD at 1.16013], trying to fix
0 19:01:12.055 '700138573': close order #45442811 sell 0.03 EURUSD at 1.16014 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 1.15794
0 19:01:12.523 '700138573': order #45442811 sell 0.03 EURUSD at 1.16014 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.15794
0 19:01:12.523 '700138573': remainder of order #45442811 was opened : #45865922 sell 0.34 EURUSD at 1.16014 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 19:01:12.523 '700138573': Signal - position corrected successfully
0 19:01:12.523 '700138573': Signal - local position [#45442862 sell 0.27 EURUSD at 1.16851] volume exceeds the signal one [#53408329 sell 0.43 EURUSD at 1.16851], trying to fix
0 19:01:12.523 '700138573': close order #45442862 sell 0.02 EURUSD at 1.16851 sl: 0.00000 tp: 0.00000 at price 1.15792
0 19:01:12.762 '700138573': order #45442862 sell 0.02 EURUSD at 1.16851 sl: 0.00000 tp: 0.00000 closed at price 1.15794
0 19:01:12.762 '700138573': remainder of order #45442862 was opened : #45865923 sell 0.25 EURUSD at 1.16851 sl: 0.00000 tp: 0.00000
0 19:01:12.762 '700138573': Signal - position corrected successfully
0 19:01:12.762 '700138573': Signal - local position [#45442806 sell 0.22 EURUSD at 1.16008] is equal to the signal one [#53408286 sell 0.35 EURUSD at 1.16008], no changes are made
0 19:01:12.762 '700138573': Signal - local position [#45442831 sell 0.09 EURUSD at 1.16022] is equal to the signal one [#53408305 sell 0.15 EURUSD at 1.16022], no changes are made
0 19:01:12.762 '700138573': Signal - local position [#45069155 sell 0.01 EURUSD at 1.16765] is equal to the signal one [#53159086 sell 0.01 EURUSD at 1.16765], no changes are made
0 19:01:12.762 '700138573': Signal - local position [#45442825 sell 0.01 EURUSD at 1.16885] is equal to the signal one [#53408302 sell 0.03 EURUSD at 1.16885], no changes are made
Попытка три: Вы должны ПРИКРЕПИТЬ лог-файл к сообщению.
1. Открыть вкладку "Журнал".
2. Правый клик -> Открыть. Откроется проводник, не закрываем эту папку ...
3. Под сообщением форума при помощи кнопки идёте в открытую папку и выбираете лог-файл.
Пожалуйста внимательнее читайте: " ... Вы просто должны прикрепить к сообщению текстовой лог-файл"
так же вам файл прикрепляю
так же вам файл прикрепляю
Попробую четвертый раз:
Вы должны ПРИКРЕПИТЬ лог-файл к сообщению. Это НЕ РИСУНОК, это ТЕКСТОВОЙ лог-файл. Как его получить:
1. Открыть вкладку "Журнал".
2. Правый клик -> Открыть. Откроется проводник, не закрываем эту папку ...
3. Под сообщением форума при помощи кнопки идёте в открытую папку и выбираете лог-файл.
Попробую четвертый раз:
Вы должны ПРИКРЕПИТЬ лог-файл к сообщению. Это НЕ РИСУНОК, это ТЕКСТОВОЙ лог-файл. Как его получить:
1. Открыть вкладку "Журнал".
2. Правый клик -> Открыть. Откроется проводник, не закрываем эту папку ...
3. Под сообщением форума при помощи кнопки идёте в открытую папку и выбираете лог-файл.
я сделал так как вы написали
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