 С Новым 2015 Годом Всех!

Предлагаю забаненым амнистию - в честь Нового Года - страница 2
Ну может посмотрят по срокам заключения ,не у всех же большие сроки
У меня вот вообще не-поими-какой срок на четвёртом... Что... меня в топку? А за что? Хоть кто-нибудь бы разъяснил. И те, кто поддержал меня в моём мнении, написавшие всего пару постов - пошли прицепом в те же дали...
А господа, с которыми я зацепился - те гуляют, протирают тапочки. А зацепились-то по пустяку. Ну поговорил с человеком немного твёрдо, разъяснил ему своё мнение и о нём, и о его нападках нелепых на оставленную им в 90-х годах родину. От меня там хоть какая-то польза была - в ветке для новичков тусовался, отвечал, разъяснял. Он же просто отсылал всех к устаревшему учебнику, да плакался неделю, что метаквоты весь язык сломали потому, что он не понимает его теперь. Там наверное как раз такие нужны. В качестве "лица форума"...
Блин... вот ведь зацепило наверное... Обида говорит...
Да пёс со всем этим...
Для меня бан - это полный пипец будет :) Не выживу я без вас ,ресурс как воздух для меня !
разные есть.. кто по синке чего лишнего сказал, кто просто от природы взрывной но по сути быстроотходчивый, а есть ведь и "политические". кто будет сидеть и разбираться? если только Папа назначит кого специально для проведения мероприятия амнистии, но ему делать более важные дела по любому есть какие.
Тут какая фигня происходит. Ну... не тут, не на пятом. На четвёрке. Там сложившаяся тенденция. Как специально. Есть некоторые граждане, которые как будто специально цепляют чувства русского человека. Потихонечку, помаленечку, из-под тишка... Цепляют, цепляют пока кто-нибудь не взорвётся. Взорвавшегося тут же в баню. А зачинщики дальше продолжают тусню свою. Отсидятся, отряхнутся, и по-новой. Многим такое их поведение видно, заметно, но ... увы, только не тем, кто должен за порядком следить. А человек, который взорвался, вдруг становится "политическим", безамнистионным, и сидит в бане месяц.
Тут это все не пройдет, Власть народу! =))
понятно это всё. подстрекатели есть, были и будут всегда. это самый гнусный хомо который сапиенс....
я б лично в эти праздничные на месте модеров снёс эту ветку к чертям сабачачьим и иже с ними, но ведь они этого не сделают - тут же завоет народ, как так, уже и слово сказать не дают, модеры лютуют и чинят беспредел!!!
:)))
С Новым 2015 Годом Всех!
...кгестьянам, и полная электгификация всей стганы!
На многих ресурсах , чатах, онлайн играх давно используют систему как "пользовательское модерирование чата" путем онлайн голосования, по заявке пользователи выбирают отправить в бан или как.
Давайте тоже самое, а не справедливость будет забаненый решать через сервис деск или модераторов, а не наоборот, как сейчас - забанили и ищем правду.
Думаю не плохая система.
Двумя руками "За"! В ныне почившей курилки и ветке "юмор" на четверке твориться полный беспредел. Удаление анкеты Артема - тому подтверждение.
Поэтому предлагаю для начала восстановить Артема (Artmedia70) на четверке.
