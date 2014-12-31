Предлагаю забаненым амнистию - в честь Нового Года
Шибко буйных - можно и без амнистии оставить
За, если действительно всех. Включая Мишека.
valeryk:К сожалению - среди всех были и засланные казачки ,этот бизнес всегда в конкуренции
А где же:
- мне пофиг
- забанить остальных
- забанить автора
artmedia70:Для меня бан - это полный пипец будет :) Не выживу я без вас ,ресурс как воздух для меня !
тут же разбираться надо.... кого можно понять и простить, а кого и того...
joo:Ну может посмотрят по срокам заключения ,не у всех же большие сроки
joo:Ща они... всех участвующих в "бунте" и поймут..., и простят...
artmedia70:разные есть.. кто по синке чего лишнего сказал, кто просто от природы взрывной но по сути быстроотходчивый, а есть ведь и "политические". кто будет сидеть и разбираться? если только Папа назначит кого специально для проведения мероприятия амнистии, но ему делать более важные дела по любому есть какие.
