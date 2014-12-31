Предлагаю забаненым амнистию - в честь Нового Года

  • 61% (46)
  • 39% (29)
Всего проголосовало: 75
 
Шибко буйных - можно и без амнистии оставить 
 

Я за, многие совершили ошибки и бана долгого не стоят, кроме

Mischek - это просто обычный троль и спамер который делает все из подтишка. Этот пользователь не несет ничего полезного ресурсу.

 

За, если действительно всех. Включая Мишека. 

 
А где же:

  • мне пофиг
  • забанить остальных
  • забанить автора
??? ;))
 
Для меня бан - это полный пипец будет :)   Не выживу я без вас ,ресурс как воздух для меня !
 
тут же разбираться надо.... кого можно понять и простить, а кого и того...
 
разные есть.. кто по синке чего лишнего сказал, кто просто от природы взрывной но по сути быстроотходчивый, а есть ведь и "политические". кто будет сидеть и разбираться? если только Папа назначит кого специально для проведения мероприятия амнистии, но ему делать более важные дела по любому есть какие.
