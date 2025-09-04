MetaTrader5 при установке просит прокси сервер ( ПРОБЛЕМА РЕШЕНА см. Как включить и отключить TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 протоколы )

Новый комментарий
 

Друзья , коллеги по увлечению подскажите пожалуйста в чем еще может быть проблема. 

Хоть тема и избитая, прошерстил сайт  рекомендации вроде все выполнил,  не помогает, похоже случай особый случай.




1) Стоит  windows 10 


2) Два браузера , в обоих прокси сервер не прописан

3) Снес касперсокого  - думал проблема в нем

   3.1) Антивируса временно нет

4) отключен FireaWall  штатный виндовый.

5) На машине 2 сетевые карты  и раньше были две , при этом MetaTrader 5 ставился.

6) на Машине стоит VMWare   10-я винда такая же как п1 , на этой винде нормально встает MT5 прокси не просит.

7) Рядом ноут бук , там все так же чудесно ставится прокси не просит.

8)   при этом на машине стоит ранее установленный Mt5 и сам по себе работает - но он не видит сервисы MQL5


пример из лога

2022.01.29 04:43:58.174 Terminal F:\**************

2022.01.29 04:43:59.461 MQL Base failed connect to server

2022.01.29 04:43:59.518 MQL5 Market failed connect to server

2022.01.29 04:43:59.518 MQL5 Market failed to load products (download.mql5.com:443 send request failed [12175])

2022.01.29 04:43:59.620 MQL5 Market failed connect to www.mql5.com (www.mql5.com:443 send request failed [12175])

2022.01.29 04:44:01.388 Experts expert YZ_*********  loaded successfully


 

Порт не блокируется, но таки, что-то блокирует либо сам MT5, либо те адреса, по которым он хочет обратиться.

Я бы в первую очередь грешил на какую-то виндовую самодеятельность - типа встроенного защитника и т.п.

Кстати, MT5 ходит по https-порту, но использует ли он при этом именно https? Если нет, какая-нибудь инспекция трафика вполне может такие соединения блочить. Если да - нет ли проблем с сертификатами.

[Удален]  

а если попробовать создать нового пользователя и по новой установить терминал - только игнорируйте от администратора - терминал по любому установится

Снимок экрана 2022-01-29 115205  

 
SanAlex #:

а если попробовать создать нового пользователя и по новой установить терминал - только игнорируйте от администратора - терминал по любому установится

  

Создал пользователя , не админа, запустил установку ,  все равно просит прокси.

Спасибо большое ,  один вариант отсекли. 


1) Тут на форуме читал , что MT5  особым  образом работает с сетью ,  но не понятно почему MT5 думает что мой интернет трафик идет через прокси.

2) Все приложения интернет видят прекрасно, браузеры всякие Касперские ( которого снес уже ). Кстати рядом на ноутбуке стоит ESET, и там МТ5 прекрасно инсталировался и сервисы видит.

3) Сделал эксперимент  с ноутбука перенес уже проинсталированный MT5 на эту машину  и этот терминал чудесно видит интрнет не требует прокси, подключается к торговому счету ,  но он НЕ ВИДИТ сервисы MQL,  а они мне нужны.

     постом выше выложил лог где это видно. 

4) Отключил в BIOS  вторую сетевую карту, не помогло. Раньше с двумя сетевыми картами MT инсталировался и сервисы работали.




     

 
JRandomTrader #:

Порт не блокируется, но таки, что-то блокирует либо сам MT5, либо те адреса, по которым он хочет обратиться.

Я бы в первую очередь грешил на какую-то виндовую самодеятельность - типа встроенного защитника и т.п.

Кстати, MT5 ходит по https-порту, но использует ли он при этом именно https? Если нет, какая-нибудь инспекция трафика вполне может такие соединения блочить. Если да - нет ли проблем с сертификатами.

Спасибо за идеи ,  кажется что то в этом направлении надо смотреть.

Что отсекаем:

1) отсекаем роутер (  FireWall на роутере )  т.к.  через него ходит соседний ноутбук  и там все прекрасно при инсталяции не требует прокси а так же видит сервисы MQL

2) на больной машине стоит VMWare, если войти в виртуалку там тоже все чудесно видит сервисы MQL и при инсталяции не требует прокси. 

идеи:

На больной машине, возможно блокируется порт или адрес,  либо где то как то MT5 при инсталяции поднимает прокси.

идея эксперимента следующая:    MT5 хочет прокси - так может дать ему его?    Попробую найти в интернете бесплатный и настроится.

 
Yuriy Zaytsev:

2022.01.29 04:43:59.518 MQL5 Market failed to load products (download.mql5.com:443 send request failed [12175])

12175 -  ERROR_WINHTTP_SECURE_FAILURE

Не думаю что дело в прокси

 
Andrei Trukhanovich #:

12175 -  ERROR_WINHTTP_SECURE_FAILURE

Не думаю что дело в прокси

Вероятно да

Только что нашел прокси сервер на просторах Германии , чудесно работает , сейчас прямо пост пишу через него.


Прокси установлен в настройках браузера, проверил , мой IP теперь в Германии.


Так же опробовал тут , все три режима SOCK4 ,SOCK5, HTTP , брыкают. MT5 даже не видит его. 

 


 
Andrei Trukhanovich #:

12175 -  ERROR_WINHTTP_SECURE_FAILURE

Не думаю что дело в прокси

Спасибо за идею!

Уже стало тепло , что то  сразу не догадался прогуглился по ошибке. 

 сертификат Secure Sockets Layer (SSL)

---

  весьма интересный диалог - но без решения


Привет РТрек,

Спасибо за публикацию здесь.

Насколько мне известно, эта ошибка означает, что в сертификате Secure Sockets Layer (SSL), отправленном сервером, обнаружена одна или несколько ошибок. 

Чтобы определить тип ошибки, проверьте ее с  помощью уведомления  WINHTTP_CALLBACK_STATUS_SECURE_FAILURE  в функции обратного вызова состояния.  Дополнительные сведения см  . в разделе  WINHTTP_STATUS_CALLBACK  .

Я проверил ваш код, я получаю следующее сообщение об ошибке.

 ОШИБКА_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED 12007

Имя сервера не может быть разрешено.

>> Для других сайтов программа работает без проблем.  Где я ошибся с приведенным ниже кодом?

Вы имели в виду, что код работает на другой машине?  но некоторые машины не могут работать.

Наилучшие пожелания,

Харт

---

 

Что нашел на форуме 

https://www.mql5.com/en/articles/10275

#define WINHTTP_ERROR_BASE                     12000



#define ERROR_WINHTTP_SECURE_FAILURE           (WINHTTP_ERROR_BASE + 175)

К теме , в документации по MQL5 нет описания

ERROR_WINHTTP_SECURE_FAILURE          
 

Как включить и отключить TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 протоколы

https://mywebpc.ru/windows/tls-vklyuchit-otklyuchit/

Как включить или отключить TLS 1.0

1. Через свойства интернета

  • Нажмите сочетание клавиш  Win+R и введите  inetcpl.cpl, чтобы быстро открыть свойства интернета.
  • Перейдите во вкладку " Дополнительно".
  • В списке найдите протокол TLS 1.0, TLS 1.1 или TLS 1.2.
  • Поставьте галочку, чтобы включить и уберите, чтобы отключить.
 
Andrei Trukhanovich #:

12175 -  ERROR_WINHTTP_SECURE_FAILURE

Не думаю что дело в прокси


РЕШЕНО!


Огромное спасибо за "волшебный пендель" , 

я вспомнил что в каких то целях достаточно давно возился с  TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 протоколы

Теперь описываю  как решил проблему:

в моем случае зашел в реестр  и для каждого протокола которого не было создал

создать ключ в реестре протокола TLS 1 0


прописал

задать значения в реестре протокола TLS 1 0


123
Новый комментарий