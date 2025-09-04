MetaTrader5 при установке просит прокси сервер ( ПРОБЛЕМА РЕШЕНА см. Как включить и отключить TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 протоколы )
Порт не блокируется, но таки, что-то блокирует либо сам MT5, либо те адреса, по которым он хочет обратиться.
Я бы в первую очередь грешил на какую-то виндовую самодеятельность - типа встроенного защитника и т.п.
Кстати, MT5 ходит по https-порту, но использует ли он при этом именно https? Если нет, какая-нибудь инспекция трафика вполне может такие соединения блочить. Если да - нет ли проблем с сертификатами.
а если попробовать создать нового пользователя и по новой установить терминал - только игнорируйте от администратора - терминал по любому установится
Создал пользователя , не админа, запустил установку , все равно просит прокси.
Спасибо большое , один вариант отсекли.
1) Тут на форуме читал , что MT5 особым образом работает с сетью , но не понятно почему MT5 думает что мой интернет трафик идет через прокси.
2) Все приложения интернет видят прекрасно, браузеры всякие Касперские ( которого снес уже ). Кстати рядом на ноутбуке стоит ESET, и там МТ5 прекрасно инсталировался и сервисы видит.
3) Сделал эксперимент с ноутбука перенес уже проинсталированный MT5 на эту машину и этот терминал чудесно видит интрнет не требует прокси, подключается к торговому счету , но он НЕ ВИДИТ сервисы MQL, а они мне нужны.
постом выше выложил лог где это видно.
4) Отключил в BIOS вторую сетевую карту, не помогло. Раньше с двумя сетевыми картами MT инсталировался и сервисы работали.
Порт не блокируется, но таки, что-то блокирует либо сам MT5, либо те адреса, по которым он хочет обратиться.
Я бы в первую очередь грешил на какую-то виндовую самодеятельность - типа встроенного защитника и т.п.
Кстати, MT5 ходит по https-порту, но использует ли он при этом именно https? Если нет, какая-нибудь инспекция трафика вполне может такие соединения блочить. Если да - нет ли проблем с сертификатами.
Спасибо за идеи , кажется что то в этом направлении надо смотреть.
Что отсекаем:
1) отсекаем роутер ( FireWall на роутере ) т.к. через него ходит соседний ноутбук и там все прекрасно при инсталяции не требует прокси а так же видит сервисы MQL
2) на больной машине стоит VMWare, если войти в виртуалку там тоже все чудесно видит сервисы MQL и при инсталяции не требует прокси.
идеи:
На больной машине, возможно блокируется порт или адрес, либо где то как то MT5 при инсталяции поднимает прокси.
идея эксперимента следующая: MT5 хочет прокси - так может дать ему его? Попробую найти в интернете бесплатный и настроится.
2022.01.29 04:43:59.518 MQL5 Market failed to load products (download.mql5.com:443 send request failed [12175])
12175 - ERROR_WINHTTP_SECURE_FAILURE
Не думаю что дело в прокси
Вероятно да
Только что нашел прокси сервер на просторах Германии , чудесно работает , сейчас прямо пост пишу через него.
Прокси установлен в настройках браузера, проверил , мой IP теперь в Германии.
Так же опробовал тут , все три режима SOCK4 ,SOCK5, HTTP , брыкают. MT5 даже не видит его.
Спасибо за идею!
Уже стало тепло , что то сразу не догадался прогуглился по ошибке.
сертификат Secure Sockets Layer (SSL)
---
весьма интересный диалог - но без решения
Привет РТрек,
Спасибо за публикацию здесь.
Насколько мне известно, эта ошибка означает, что в сертификате Secure Sockets Layer (SSL), отправленном сервером, обнаружена одна или несколько ошибок.
Чтобы определить тип ошибки, проверьте ее с помощью уведомления WINHTTP_CALLBACK_STATUS_SECURE_FAILURE в функции обратного вызова состояния. Дополнительные сведения см . в разделе WINHTTP_STATUS_CALLBACK .
Я проверил ваш код, я получаю следующее сообщение об ошибке.
ОШИБКА_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED 12007
Имя сервера не может быть разрешено.
>> Для других сайтов программа работает без проблем. Где я ошибся с приведенным ниже кодом?
Вы имели в виду, что код работает на другой машине? но некоторые машины не могут работать.
Наилучшие пожелания,
Харт
---
Что нашел на форуме
https://www.mql5.com/en/articles/10275
#define WINHTTP_ERROR_BASE 12000
#define ERROR_WINHTTP_SECURE_FAILURE (WINHTTP_ERROR_BASE + 175)
К теме , в документации по MQL5 нет описания
ERROR_WINHTTP_SECURE_FAILURE
Как включить и отключить TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 протоколы
https://mywebpc.ru/windows/tls-vklyuchit-otklyuchit/
Как включить или отключить TLS 1.0
1. Через свойства интернета
- Нажмите сочетание клавиш Win+R и введите inetcpl.cpl, чтобы быстро открыть свойства интернета.
- Перейдите во вкладку " Дополнительно".
- В списке найдите протокол TLS 1.0, TLS 1.1 или TLS 1.2.
- Поставьте галочку, чтобы включить и уберите, чтобы отключить.
РЕШЕНО!
Огромное спасибо за "волшебный пендель" ,
я вспомнил что в каких то целях достаточно давно возился с TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 протоколы
Теперь описываю как решил проблему:
в моем случае зашел в реестр и для каждого протокола которого не было создал
прописал
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Друзья , коллеги по увлечению подскажите пожалуйста в чем еще может быть проблема.
Хоть тема и избитая, прошерстил сайт рекомендации вроде все выполнил, не помогает, похоже случай особый случай.
1) Стоит windows 10
2) Два браузера , в обоих прокси сервер не прописан
3) Снес касперсокого - думал проблема в нем
3.1) Антивируса временно нет
4) отключен FireaWall штатный виндовый.
5) На машине 2 сетевые карты и раньше были две , при этом MetaTrader 5 ставился.
6) на Машине стоит VMWare 10-я винда такая же как п1 , на этой винде нормально встает MT5 прокси не просит.
7) Рядом ноут бук , там все так же чудесно ставится прокси не просит.
8) при этом на машине стоит ранее установленный Mt5 и сам по себе работает - но он не видит сервисы MQL5
пример из лога
2022.01.29 04:43:58.174 Terminal F:\**************
2022.01.29 04:43:59.461 MQL Base failed connect to server
2022.01.29 04:43:59.518 MQL5 Market failed connect to server
2022.01.29 04:43:59.518 MQL5 Market failed to load products (download.mql5.com:443 send request failed [12175])
2022.01.29 04:43:59.620 MQL5 Market failed connect to www.mql5.com (www.mql5.com:443 send request failed [12175])
2022.01.29 04:44:01.388 Experts expert YZ_********* loaded successfully