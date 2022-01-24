Влияние времени дня на прибыльность

Новый комментарий
 

Взгляните на скриншот


Допустим, мы зашортили на отскоке от важного сопротивления. Цена пошла в нашу сторону и достигла дна.

Казалось бы, нужно фиксировать прибыль? Но не тут то было - цена достигла дна в 6 утра, когда трейдер спит. А значит мы не сможем фиксануть там прибыль. А сможем закрыть прибыль только через 3-4 часа, когда часть прибыли будет уже потеряна.

 

надо уметь сидеть на попе ровно и не спамить по форуму :-)

цена ещё не достигла минимума. В 6 была коррекция по Азии

[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

надо уметь сидеть на попе ровно и не спамить по форуму :-)

цена ещё не достигла минимума. В 6 была коррекция по Азии

Тут нет спамеров и флудеров, Все пишут только по-делу, можно в граните высекать уже
 
webgopnik:

Взгляните на скриншот


Допустим, мы зашортили на отскоке от важного сопротивления. Цена пошла в нашу сторону и достигла дна.

Казалось бы, нужно фиксировать прибыль? Но не тут то было - цена достигла дна в 6 утра, когда трейдер спит. А значит мы не сможем фиксануть там прибыль. А сможем закрыть прибыль только через 3-4 часа, когда часть прибыли будет уже потеряна.

разве можно спать спокойно, когда ордера открыты? А вдруг жахнет в минус - это ж с просоне посидеть можно от нежданчика.

 
Maxim Kuznetsov #:

надо уметь сидеть на попе ровно и не спамить по форуму :-)

цена ещё не достигла минимума. В 6 была коррекция по Азии

а вот теперь можно :-) покупать с коротким стопом или закрывать продажи по близкому тралу


 
Maxim Kuznetsov #:

а вот теперь можно :-) покупать с коротким стопом или закрывать продажи по близкому тралу


Не хочется вас расстраивать, но цена пойдет далеко и глубоко вниз.

По верхней границы (ее правильности) красной линии, можете 

убедится перейдя на недельный график. Надеюсь у вас достаточно опыта,

чтобы понять это.


 
Aleksandr Yakovlev #:

Не хочется вас расстраивать, но цена пойдет далеко и глубоко вниз.

По верхней границы (ее правильности) красной линии, можете 

убедится перейдя на недельный график. Надеюсь у вас достаточно опыта,

чтобы понять это.


Долгосрочные прогнозы обычно не сбываются - 50/50, то ли сбудется, то ли нет...

Типа, если не сбудется, то об этом прогнозе уже все забудут...

В любом случае, опираться нужно не на опыт , а на факты...

А факты таковы:

Индикаторы 4 и 7 в плюсе, значит пока тренд вверх..., инд. 3 в минусе - значит сейчас откат...

Говорить о развороте пока рано - не хватает фактов...

Работать на откатах - вполне реально...  Но делать долгосрочные прогнозы в условиях, когда цена зависит от множества противоречивых факторов - занятие не благодарное, несмотря на весь ОПЫТ...

[Удален]  
Serqey Nikitin #:

Долгосрочные прогнозы обычно не сбываются - 50/50, то ли сбудется, то ли нет...

Типа, если не сбудется, то об этом прогнозе уже все забудут...

В любом случае, опираться нужно не на опыт , а на факты...

А факты таковы:

Индикаторы 4 и 7 в плюсе, значит пока тренд вверх..., инд. 3 в минусе - значит сейчас откат...

Говорить о развороте пока рано - не хватает фактов...

Работать на откатах - вполне реально...  Но делать долгосрочные прогнозы в условиях, когда цена зависит от множества противоречивых факторов - занятие не благодарное, несмотря на весь ОПЫТ...

Индикаторы показывают прошлое, всегда. Если они все вверх, то значит валюта Росла. Это не значит, что она будет это делать дальше
 
Vladimir Baskakov #:
Индикаторы показывают прошлое, всегда. Если они все вверх, то значит валюта Росла. Это не значит, что она будет это делать дальше

Есть определенная тенденция: тренд СКОРЕЕ продолжится, чем развернется...

В любом случае, чтобы говорить о развороте, нужно иметь ПОДТВЕРЖДЕНИЕ этого самого разворота...

Если посмотреть ВНИМАТЕЛЬНО на график, то можно заметить несколько  аналогичных откатов, и тем не менее тренд продолжался...

 
Serqey Nikitin #:

Есть определенная тенденция: тренд СКОРЕЕ продолжится, чем развернется...

В любом случае, чтобы говорить о развороте, нужно иметь ПОДТВЕРЖДЕНИЕ этого самого разворота...

Если посмотреть ВНИМАТЕЛЬНО на график, то можно заметить несколько  аналогичных откатов, и тем не менее тренд продолжался...

Ты так ему ничего не докажешь - покажи ему свой сигнал и пусть он умрет от зависти. 

[Удален]  
Serqey Nikitin #:

Есть определенная тенденция: тренд СКОРЕЕ продолжится, чем развернется...

В любом случае, чтобы говорить о развороте, нужно иметь ПОДТВЕРЖДЕНИЕ этого самого разворота...

Если посмотреть ВНИМАТЕЛЬНО на график, то можно заметить несколько  аналогичных откатов, и тем не менее тренд продолжался...

Единственный индикатор показывающий будущее это младший таймфрейм
1234
Новый комментарий