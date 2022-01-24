Влияние времени дня на прибыльность
надо уметь сидеть на попе ровно и не спамить по форуму :-)
цена ещё не достигла минимума. В 6 была коррекция по Азии
Взгляните на скриншот
Допустим, мы зашортили на отскоке от важного сопротивления. Цена пошла в нашу сторону и достигла дна.
Казалось бы, нужно фиксировать прибыль? Но не тут то было - цена достигла дна в 6 утра, когда трейдер спит. А значит мы не сможем фиксануть там прибыль. А сможем закрыть прибыль только через 3-4 часа, когда часть прибыли будет уже потеряна.
разве можно спать спокойно, когда ордера открыты? А вдруг жахнет в минус - это ж с просоне посидеть можно от нежданчика.
а вот теперь можно :-) покупать с коротким стопом или закрывать продажи по близкому тралу
Не хочется вас расстраивать, но цена пойдет далеко и глубоко вниз.
По верхней границы (ее правильности) красной линии, можете
убедится перейдя на недельный график. Надеюсь у вас достаточно опыта,
чтобы понять это.
Не хочется вас расстраивать, но цена пойдет далеко и глубоко вниз.
По верхней границы (ее правильности) красной линии, можете
убедится перейдя на недельный график. Надеюсь у вас достаточно опыта,
чтобы понять это.
Долгосрочные прогнозы обычно не сбываются - 50/50, то ли сбудется, то ли нет...
Типа, если не сбудется, то об этом прогнозе уже все забудут...
В любом случае, опираться нужно не на опыт , а на факты...
А факты таковы:
Индикаторы 4 и 7 в плюсе, значит пока тренд вверх..., инд. 3 в минусе - значит сейчас откат...
Говорить о развороте пока рано - не хватает фактов...
Работать на откатах - вполне реально... Но делать долгосрочные прогнозы в условиях, когда цена зависит от множества противоречивых факторов - занятие не благодарное, несмотря на весь ОПЫТ...
Долгосрочные прогнозы обычно не сбываются - 50/50, то ли сбудется, то ли нет...
Типа, если не сбудется, то об этом прогнозе уже все забудут...
В любом случае, опираться нужно не на опыт , а на факты...
А факты таковы:
Индикаторы 4 и 7 в плюсе, значит пока тренд вверх..., инд. 3 в минусе - значит сейчас откат...
Говорить о развороте пока рано - не хватает фактов...
Работать на откатах - вполне реально... Но делать долгосрочные прогнозы в условиях, когда цена зависит от множества противоречивых факторов - занятие не благодарное, несмотря на весь ОПЫТ...
Индикаторы показывают прошлое, всегда. Если они все вверх, то значит валюта Росла. Это не значит, что она будет это делать дальше
Есть определенная тенденция: тренд СКОРЕЕ продолжится, чем развернется...
В любом случае, чтобы говорить о развороте, нужно иметь ПОДТВЕРЖДЕНИЕ этого самого разворота...
Если посмотреть ВНИМАТЕЛЬНО на график, то можно заметить несколько аналогичных откатов, и тем не менее тренд продолжался...
Есть определенная тенденция: тренд СКОРЕЕ продолжится, чем развернется...
В любом случае, чтобы говорить о развороте, нужно иметь ПОДТВЕРЖДЕНИЕ этого самого разворота...
Если посмотреть ВНИМАТЕЛЬНО на график, то можно заметить несколько аналогичных откатов, и тем не менее тренд продолжался...
Ты так ему ничего не докажешь - покажи ему свой сигнал и пусть он умрет от зависти.
Есть определенная тенденция: тренд СКОРЕЕ продолжится, чем развернется...
В любом случае, чтобы говорить о развороте, нужно иметь ПОДТВЕРЖДЕНИЕ этого самого разворота...
Если посмотреть ВНИМАТЕЛЬНО на график, то можно заметить несколько аналогичных откатов, и тем не менее тренд продолжался...
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Взгляните на скриншот
Допустим, мы зашортили на отскоке от важного сопротивления. Цена пошла в нашу сторону и достигла дна.
Казалось бы, нужно фиксировать прибыль? Но не тут то было - цена достигла дна в 6 утра, когда трейдер спит. А значит мы не сможем фиксануть там прибыль. А сможем закрыть прибыль только через 3-4 часа, когда часть прибыли будет уже потеряна.