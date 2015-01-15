ФОРЕКС Брокер с МТ-5
Добрый день!
Есть ли в Москве брокер с МТ-5, который честно будет отдавать заработанные $7000-$8000
В ДЕНЬ?
Это самопиар или есть проблемы ?
В большинстве случаев не выплаты происходят по тому что трейдер нарушил регламент, а если бы трейдер перед торговлей и открытием реала читал регламент то все было бы намного честнее и лучше ...
Это самопиар или есть проблемы ?
Не ужели еще есть люди которые не прочитав регламент и все доки и не проверив их кладут тысячи на свой/брокера счет ?
Не скриншотят весь этот процесс , не сохраняют статемент и прибыли...
Уважаемы Топик стартер не надо самопиариться называя суммы и читайте регламент , ато 7-8 тысчт по сравнению с подобными пунктами покажуться ничем ....
Любой Банк где есть МТ5 , но как я понимаю у вас торговля ближе к высокочастотной - в любом случае про частоту сделок надо будет обсудить с ними,не смотря на регламент разрешающий такую торговлю
Частота сделок регулируется скоростью исполнения.
Топикстартер пишет о заработанных деньгах, те сделки уже проведены.
Какое отношение имеет регламент к уже проведённым сделкам?
Это ведь не спор по поводу почему реджектят, и даже не спор почему отменили только что проведённую сделку (которую могут по некоторым регламентам отменить).
Нет, топикстартера волнует вопрос вывода.
Топикстартер пишет о заработанных деньгах, те сделки уже проведены.
Прежде чем выдать вам ваши наличные,в любом случае проверят каким образом вы их заработали (вы же могли и брешь найти ). Вы наверно обратили внимание,что все зачисляют деньги моментально на счёт ,и не важно как вы их заводите ,а вот вывести :) тем более от 5000$ тут придётся подождать - ведь не спроста же это всё )
PS. А Mikalas очень дотошный ,он может и брешь найти :)
Неужели никто не зарабатывает?
Прежде встречные уточняющие вопросы
- торговые инструменты
- частота сделок
- время входа в сделку (если есть какая то закономерность)
- время удержания сделки
Добрый день!
Есть ли в Москве брокер с МТ-5, который честно будет отдавать заработанные крупные суммы
В ДЕНЬ?
P/S Так лучше?