ФОРЕКС Брокер с МТ-5

Добрый день!

Есть ли в Москве брокер с МТ-5, который честно будет отдавать заработанные крупные суммы

В ДЕНЬ? 

P/S Так лучше? 

 
Это самопиар или есть проблемы ?

В большинстве случаев не выплаты происходят по тому что трейдер нарушил регламент, а если бы  трейдер перед торговлей и открытием реала читал регламент то все было бы намного честнее и лучше ...

 
Это проблемы с самопиаром )
 
Любой Банк где есть МТ5 , но как я понимаю у вас торговля ближе к высокочастотной - в любом случае про частоту сделок надо будет обсудить с ними,не смотря на регламент разрешающий такую торговлю
 

Не ужели еще есть люди которые не прочитав регламент и все доки и не проверив их кладут тысячи на свой/брокера счет ?

Не скриншотят весь этот процесс , не сохраняют статемент и прибыли...

Уважаемы Топик стартер не надо самопиариться  называя суммы и читайте регламент , ато 7-8 тысчт по сравнению с подобными пунктами покажуться ничем ....

 

 
Частота сделок регулируется скоростью исполнения.

Топикстартер пишет о заработанных деньгах, те сделки уже проведены.

Какое отношение имеет регламент к уже проведённым сделкам?

Это ведь не спор по поводу почему реджектят, и даже не спор почему отменили только что проведённую сделку (которую могут по некоторым регламентам отменить).

Нет, топикстартера волнует вопрос вывода. 

 
Чота ржу )
 
Прежде чем выдать вам ваши наличные,в любом случае проверят каким образом вы их заработали (вы же могли и брешь найти ). Вы наверно обратили внимание,что все зачисляют деньги моментально на счёт ,и не важно как вы их заводите ,а вот вывести :) тем более от 5000$ тут придётся подождать - ведь не спроста же это всё )

PS. А  Mikalas очень дотошный ,он может и брешь найти :)

 
Если форекс брокер – это «кухня», то он найдет способ что бы не отдавать деньги. Может начать как-то гадничить с технической точки зрения (делать задержки с исполнением или большие проскальзывания). Какому казино понравится, что у него забирают бабло? Если же брокер честный, то не завязан на результате игры трейдера (т.е. игра идет не против компании), то он с удовольствием будет видеть у себя такого клиента, т.к. он приносит ему регулярную комиссию и если нет факта жульничества со стороны трейдера, то без проблем все отгрузит. Однако, как правило, такие брокеры предлагают не очень хорошие условия по спредам, да и по самой линейке продуктов, что ставит под вопрос эффективность высокочастотной торговли.
 
Неужели никто не зарабатывает?
 
Прежде встречные уточняющие вопросы

  • торговые инструменты
  • частота сделок
  • время входа в сделку (если есть какая то закономерность) 
  • время удержания сделки
