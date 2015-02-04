помогите выбрать советника! - страница 3
Алгоритм работы тиковых скальперов был основан на анализе изменения скорости поступления тиков, скорости цены. Там не было чрезвычайно большого количества сделок. Они стали неработоспособны, когда скорость поступления тиков в метатрейдер была снижена в разы.
Единственно перспективным направлением в автоматизации торговли в метатрейдере были так называемые тиковые скальперы.
Метаквоутс успешно пресекли эти разработки, изменив поток тиков в своей программе.
Все остальное - индикаторные системы, смотрят на историю и от нее пляшут. Поэтому заведомо низкоэффективны и бесперспективны.
Надо учиться торговать руками или хотя бы на полуавтомате с тем же иланом.
Но он заведомо применим только на парах с глубокими откатами. Одной из таких является EURGBP. У остальных подобных ужасающие спреды.
Использование иланов на парах с долларом типа EURUSD and GBPUSD заведомо обречено на слив или пересиживание месяцами.
А насчет сигналов,- если есть действительно доходные, то работают на анализе внешних тиковых данных, импортируемых в метатрейдер из внешних программ и источников.
Можно и по другому : Вы первый кто это "заметил" и больше никто на этом форуме ,должна же быть хоть какая та логика, вы не единственный кто для анализа использует изменение скорости поступления тиков,скорости цены.Все молчат ,почему?
Прежде чем огульно обвинять, нужно знать документацию: https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks
Какие обвинения ? Причем здесь документация ?
Я умею прекрасно зарабатывать простейшим иланом на полуавтомате, но в одном ДЦ даже он у меня не работает во время новостей.
Что, будем изучать серверную часть МТ4 ?
Поинтересуйтесь историей скальперов типа Million Dollar Pips и XMT Scalper.
:) Когда подцепите сюда на мониторинг ваше чюдо ,на реал счёт,брокера можете любого использовать - тогда можно и предметно поговорить
У, смайлики... Тут же вспоминается читанная мной диссертация моего приятеля детстсва, психолога, о дегенератизме.
Все. тут разговаривать вообще не о чем.
Ну конечно не о чём , о нарисованной истории будем говорить что ли . В вашем положение это хорошая форточка конечно. Приятелю привет передавайте,идейку подкиньте - может он диссертацию для вас напишет ,как втюхивать чюдо граали с нарисованной историей и сказки рассказывать про серверную часть МТ4 . Троллинно одним словом несостоятельный .
Кто не умеет анализировать и/или торговать обвиняет любого, только не себя. Смотрите, что творит советник, разработанный Метаквотами, как Вы выражаетесь, с их потоком данных: С 2007 по настоящее время на ТФ Д1:
Баров в истории 2428
Смоделировано тиков 4518
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Спред Текущий (2)
Чистая прибыль 162044.60
Общая прибыль 416831.33
Общий убыток -254786.73
Прибыльность 1.64
Матожидание выигрыша 77.50
Абсолютная просадка 3001.21
Максимальная просадка 15312.71 (35.61%)
Относительная просадка 52.47% (7726.07)
Всего сделок 2091
Короткие позиции (% выигравших) 870 (71.26%)
Длинные позиции (% выигравших) 1221 (72.81%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1509 (72.17%)
Убыточные сделки (% от всех) 582 (27.83%)
Самая большая
прибыльная сделка 1463.00
убыточная сделка -2257.65
Средний
прибыльная сделка 276.23
убыточная сделка -437.78
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 64 (45129.33)
непрерывных проигрышей (убыток) 16 (-2961.59)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 45129.33 (64)
непрерывный убыток (число проигрышей) -10379.08 (10)
Средний
непрерывный выигрыш 9
непрерывный проигрыш 3
И что мы тут видим? просадка в 35%. Большая часть прибыли получена в последний период. Полагаю за последний год. Я таких граалей могу в по одному в неделю строгать с помощью разных нейросетей или еще чего нибудь... Для рядового трейдера с депозитом в 100-500 долларов это торговать год, заработать 10 000, если очень повезет, и гордо назвать себя трейдером. Потом еще выяснить, что торговал он у неправильного брокера в кухне. Шанс выплаты денег 30-80%. И скажите кому нуден такой трейдинг?
С такими депозитами торговля, приносящая деньги на жизнь может быть только интрадей. Поэтому чарт в лучшем случае Н1. А лучше М1. На котором я и торгую.