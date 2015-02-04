помогите выбрать советника! - страница 2
Единственно перспективным направлением в автоматизации торговли в метатрейдере были так называемые тиковые скальперы.
Метаквоутс успешно пресекли эти разработки, изменив поток тиков в своей программе.
Ни один брокер не даст куче так называемых "тиковых скальперов" грузить сервера,или как на бирже выставят штрафы - это ж десятки тысяч сделок в день от одного "тикового скальпера"
Вы уверенны - что эта не "утка" про измену потоков тиков ,или сами пришли к этому выводу ?
PS. Хотя посмотрев ваш профиль,где вы зарегистрировались всего лишь в четверг - а уже бросаете камни в огород разработчиков .
1.Вы либо один из ранее забаненных,за разброс камней
2.Представитель конкурентов
3.Начитанный всякой ериси
Достаточно вспомнить, каким движение было в тиковом окне раньше, года три назад, и каково оно сейчас.
Насчет остального - досужие домыслы и фантазии на основе собственного менталитета - дело неблагодарное, поэтому не стоит переходить "на личности".
Не знаю,как вы можете различить движение на глазок тиковых данных в окне метатрейдера ,три года назад и сейчас
Факты есть?
Разговор становится беспредметным.
Дискуссия окончена.
Ну да,я тоже не могу на глазок определить :)
Ни один брокер не даст куче так называемых "тиковых скальперов" грузить сервера,или как на бирже выставят штрафы - это ж десятки тысяч сделок в день от одного "тикового скальпера" - так это разве не предмет для разговора ???
Все остальное - индикаторные системы, смотрят на историю и от нее пляшут. Поэтому заведомо низкоэффективны и бесперспективны.
Надо учиться торговать руками или хотя бы на полуавтомате с тем же иланом.
Но он заведомо применим только на парах с глубокими откатами. Одной из таких является EURGBP. У остальных подобных ужасающие спреды.
Использование иланов на парах с долларом типа EURUSD and GBPUSD заведомо обречено на слив или пересиживание месяцами.
А насчет сигналов,- если есть действительно доходные, то работают на анализе внешних тиковых данных, импортируемых в метатрейдер из внешних программ и источников.
Кто не умеет анализировать и/или торговать обвиняет любого, только не себя. Смотрите, что творит советник, разработанный Метаквотами, как Вы выражаетесь, с их потоком данных: С 2007 по настоящее время на ТФ Д1:
Баров в истории 2428
Смоделировано тиков 4518
Качество моделирования n/a
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 10000.00
Спред Текущий (2)
Чистая прибыль 162044.60
Общая прибыль 416831.33
Общий убыток -254786.73
Прибыльность 1.64
Матожидание выигрыша 77.50
Абсолютная просадка 3001.21
Максимальная просадка 15312.71 (35.61%)
Относительная просадка 52.47% (7726.07)
Всего сделок 2091
Короткие позиции (% выигравших) 870 (71.26%)
Длинные позиции (% выигравших) 1221 (72.81%)
Прибыльные сделки (% от всех) 1509 (72.17%)
Убыточные сделки (% от всех) 582 (27.83%)
Самая большая
прибыльная сделка 1463.00
убыточная сделка -2257.65
Средний
прибыльная сделка 276.23
убыточная сделка -437.78
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль) 64 (45129.33)
непрерывных проигрышей (убыток) 16 (-2961.59)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей) 45129.33 (64)
непрерывный убыток (число проигрышей) -10379.08 (10)
Средний
непрерывный выигрыш 9
непрерывный проигрыш 3
Есть такая подленькая черта у очень многих завсегдатаев очень многих форумов - желание оскорбить, унизить собеседника.
Давате придерживаться элементарных норм морали и этики.
Интернет забит различного рода тестерными граалями.
Что с того ?
Где миллионеры ? Где реальные советники? Где коды?
Вы можете начать адекватный диалог . Вопрос : есть хоть один форекс брокер который даёт вывести заработанное тиковому скальперу. Сам лично узнавал у Огромного количества брокеров - максимум 1.000 сделок внутри дня,так это ещё не факт что за тысячу дадут вывести . Дайте мне пожалуйста хоть одного Брокера в личку который даёт работать тиковым скальпером.
Алгоритм работы тиковых скальперов был основан на анализе изменения скорости поступления тиков, скорости цены. Там не было чрезвычайно большого количества сделок. они стали неработоспособны, когда скорость поступления тиков в метатрейдер была снижена в разы.