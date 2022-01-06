Выбор планшета в том числе и для трейдинга.
Из всего что есть ничего лучше чем не нашел на андроиде
https://www.e-katalog.ru/SAMSUNG-GALAXY-TAB-S8-ULTRA-512GB-16GB-5G.htm
А вот то что хотелось бы
https://www.e-katalog.ru/SAMSUNG-GALAXY-TAB-S8-ULTRA-512GB-16GB-5G.htm
но полагаю что цена будет слишком высока
---
В идеале конечно такой аппарат ,где полноценно будет работать MT5
https://www.e-katalog.ru/MICROSOFT-SURFACE-PRO-7-PLUS-256GB-LTE.htm
ну или новинка
https://www.e-katalog.ru/MICROSOFT-SURFACE-PRO-8-256GB-LTE.htm
Алготрейдинга не будет:
- Операционная система Android
Как-то не вдавался в андроид, но сейчас посмотрел. Вроде можно подобрать виртуалку на андроид. И тогда будет счастье Алготрейдинга.
P.S. Мысли в слух. Гарантий не даю )))
Даже если и будет, то пока не войдёт в спящий режим. Если отключить спящий режим, тогда алго будет пока аккумулятор не сядет.
Мобильные устройства немного не для тех целей, а тем более - на андроиде.
Surface я тоже брал
вроде бы Windows, но МТ не заработал
т.к. та винда не простая, а RT
поэтому, если нужна мобильность, то ноут или приставку какую нибудь малопотребляющую с удаленным рабочим столом
мое мнение такое - если не сделают возможным писать алгоритмы под метак для мобил, то народ повалит на другие платформы
т.к. неоднократно уже сказано - сейчас основное что есть у каждого - мобила!
Технический прогресс в какую-то не ту сторону пошел.
Вот ноутбук - это да, лег на диван, поставил его себе на фанеру, в руку мышку взял - благодать.
А планшет надо двумя руками держать. С планшетом удобно только на толчок ходить.
Ладно смартфон - это телефон в кармане, но планшет... читаешь книгу, музыку уже
не послушать. Максимум применения планшета - вместо электронной книги, поэтому и
цена ему такая же должна быть.
Технический прогресс в какую-то не ту сторону пошел.
Вот ноутбук - это да, лег на диван, поставил его себе на фанеру, в руку мышку взял - благодать.
А планшет надо двумя руками держать. С планшетом удобно только на толчок ходить.
Ладно смартфон - это телефон в кармане, но планшет... читаешь книгу, музыку уже
не послушать. Максимум применения планшета - вместо электронной книги, поэтому и
цена ему такая же должна быть.
Прогресс как-раз таки в той стороне, это народ не умеет пользоваться вещами по их назначению.
мое мнение такое - если не сделают возможным писать алгоритмы под метак для мобил, то народ повалит на другие платформы
т.к. неоднократно уже сказано - сейчас основное что есть у каждого - мобила!
Мобила 6.2", но кроме телефона, смс, фото и музыки не использую. После домашних 27" + 19" инет на мобиле - как через замочную скважину.
Это уж не говоря о том, что мобила не является доверенным устройством.
Может быть, к вопросу нужно подойти с другой стороны.
Спросите, какие параметры ПК позволяют пользователям свободно работать с платформой MT5? Например, когда я произвела свежую установку MT5, ПК во время загрузки котировок (во глубину всей истории), использовал все 16 ГБ физической памяти и еще ~ 10 ГБ от файла подкачки.
Технический прогресс в какую-то не ту сторону пошел.
Вот ноутбук - это да, лег на диван, поставил его себе на фанеру, в руку мышку взял - благодать.
А планшет надо двумя руками держать. С планшетом удобно только на толчок ходить.
Ладно смартфон - это телефон в кармане, но планшет... читаешь книгу, музыку уже
не послушать. Максимум применения планшета - вместо электронной книги, поэтому и
цена ему такая же должна быть.
Вот да, очень странный класс устройств. Может, для каких-то крайне специфических условий, ну типа из байдарки в тайге торговать. На примере https://www.e-katalog.ru/MICROSOFT-SURFACE-PRO-7-PLUS-256GB-LTE.htm : за 150к берем девайс с производительностью уровня ноута за тридцатку и крохотным экраном, в который дай Бог пара ТФ поместится - ну такое... Всяко лучше сделать впс и удаленный доступ к нему с планшета.
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Из всего что есть ничего лучше чем не нашел на андроиде
https://www.e-katalog.ru/SAMSUNG-GALAXY-TAB-S8-ULTRA-512GB-16GB-5G.htm
А вот то что хотелось бы
https://www.e-katalog.ru/SAMSUNG-GALAXY-TAB-S8-ULTRA-512GB-16GB-5G.htm
но полагаю что цена будет слишком высока
---
В идеале конечно такой аппарат ,где полноценно будет работать MT5
https://www.e-katalog.ru/MICROSOFT-SURFACE-PRO-7-PLUS-256GB-LTE.htm
ну или новинка
https://www.e-katalog.ru/MICROSOFT-SURFACE-PRO-8-256GB-LTE.htm