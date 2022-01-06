Выбор планшета в том числе и для трейдинга.

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Из всего что есть ничего лучше чем не нашел на андроиде

https://www.e-katalog.ru/SAMSUNG-GALAXY-TAB-S8-ULTRA-512GB-16GB-5G.htm

А вот то что хотелось бы

https://www.e-katalog.ru/SAMSUNG-GALAXY-TAB-S8-ULTRA-512GB-16GB-5G.htm

но полагаю что цена будет слишком высока

---

В идеале конечно  такой аппарат ,где полноценно будет работать MT5

https://www.e-katalog.ru/MICROSOFT-SURFACE-PRO-7-PLUS-256GB-LTE.htm

ну или новинка

https://www.e-katalog.ru/MICROSOFT-SURFACE-PRO-8-256GB-LTE.htm

Планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
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Yuriy Zaytsev:

Из всего что есть ничего лучше чем не нашел на андроиде

https://www.e-katalog.ru/SAMSUNG-GALAXY-TAB-S8-ULTRA-512GB-16GB-5G.htm

А вот то что хотелось бы

https://www.e-katalog.ru/SAMSUNG-GALAXY-TAB-S8-ULTRA-512GB-16GB-5G.htm

но полагаю что цена будет слишком высока

---

В идеале конечно  такой аппарат ,где полноценно будет работать MT5

https://www.e-katalog.ru/MICROSOFT-SURFACE-PRO-7-PLUS-256GB-LTE.htm

ну или новинка

https://www.e-katalog.ru/MICROSOFT-SURFACE-PRO-8-256GB-LTE.htm

Алготрейдинга не будет:

  • Операционная система Android 
 
Renat Akhtyamov #:

Алготрейдинга не будет:

  • Операционная система Android 

Как-то не вдавался в андроид, но сейчас посмотрел. Вроде можно подобрать виртуалку на андроид. И тогда будет счастье Алготрейдинга.

P.S. Мысли в слух. Гарантий не даю )))

 
Konstantin Nikitin #:

Как-то не вдавался в андроид, но сейчас посмотрел. Вроде можно подобрать виртуалку на андроид. И тогда будет счастье Алготрейдинга.

P.S. Мысли в слух. Гарантий не даю )))

Даже если и будет, то пока не войдёт в спящий режим. Если отключить спящий режим, тогда алго будет пока аккумулятор не сядет.

Мобильные устройства немного не для тех целей, а тем более - на андроиде.

 

Surface я тоже брал

вроде бы Windows, но МТ не заработал

т.к. та винда не простая, а RT

поэтому, если нужна мобильность, то ноут или приставку какую нибудь малопотребляющую с удаленным рабочим столом

мое мнение такое - если не сделают возможным писать алгоритмы под метак для мобил, то народ повалит на другие платформы

т.к. неоднократно уже сказано - сейчас основное что есть у каждого - мобила!

 

Технический прогресс в какую-то не ту сторону пошел. 

Вот ноутбук - это да, лег на диван, поставил его себе на фанеру, в руку мышку взял - благодать. 

А планшет надо двумя руками держать. С планшетом удобно только на толчок ходить.

Ладно смартфон - это телефон в кармане, но планшет... читаешь книгу, музыку уже

не послушать. Максимум применения планшета - вместо электронной книги, поэтому и

цена ему такая же должна быть.

 
Dmitry Fedoseev #:

Технический прогресс в какую-то не ту сторону пошел. 

Вот ноутбук - это да, лег на диван, поставил его себе на фанеру, в руку мышку взял - благодать. 

А планшет надо двумя руками держать. С планшетом удобно только на толчок ходить.

Ладно смартфон - это телефон в кармане, но планшет... читаешь книгу, музыку уже

не послушать. Максимум применения планшета - вместо электронной книги, поэтому и

цена ему такая же должна быть.

Прогресс как-раз таки в той стороне, это народ не умеет пользоваться вещами по их назначению.

 
Renat Akhtyamov #:

мое мнение такое - если не сделают возможным писать алгоритмы под метак для мобил, то народ повалит на другие платформы

т.к. неоднократно уже сказано - сейчас основное что есть у каждого - мобила!

Мобила 6.2", но кроме телефона, смс, фото и музыки не использую. После домашних 27" + 19" инет на мобиле - как через замочную скважину.

Это уж не говоря о том, что мобила не является доверенным устройством.

 
Vitaly Muzichenko #:

Прогресс как-раз таки в той стороне, это народ не умеет пользоваться вещами по их назначению.

ага

я тоже на мобиле колбасу на закусь нарезаю

специально такую брал, чтобы от ножа не царапалась

гвозди можно тоже забивать, но я пока этой функцией не пользовался

;)

 

Может быть, к вопросу нужно подойти с другой стороны. 

Спросите, какие параметры ПК позволяют пользователям свободно работать с платформой MT5? Например, когда я произвела свежую установку MT5, ПК во время загрузки котировок (во глубину всей истории), использовал все 16 ГБ физической памяти и еще ~ 10 ГБ от файла подкачки.

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Dmitry Fedoseev #:

Технический прогресс в какую-то не ту сторону пошел. 

Вот ноутбук - это да, лег на диван, поставил его себе на фанеру, в руку мышку взял - благодать. 

А планшет надо двумя руками держать. С планшетом удобно только на толчок ходить.

Ладно смартфон - это телефон в кармане, но планшет... читаешь книгу, музыку уже

не послушать. Максимум применения планшета - вместо электронной книги, поэтому и

цена ему такая же должна быть.

Вот да, очень странный класс устройств. Может, для каких-то крайне специфических условий, ну типа из байдарки в тайге торговать. На примере https://www.e-katalog.ru/MICROSOFT-SURFACE-PRO-7-PLUS-256GB-LTE.htm : за 150к берем девайс с производительностью уровня ноута за тридцатку и крохотным экраном, в который дай Бог пара ТФ поместится - ну такое... Всяко лучше сделать впс и удаленный доступ к нему с планшета.

Планшет Microsoft Surface Pro 7 Plus
Планшет Microsoft Surface Pro 7 Plus
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