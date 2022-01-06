Выбор планшета в том числе и для трейдинга. - страница 2
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Технический прогресс в какую-то не ту сторону пошел.
Вот ноутбук - это да, лег на диван, поставил его себе на фанеру, в руку мышку взял - благодать.
А планшет надо двумя руками держать. С планшетом удобно только на толчок ходить.
Ладно смартфон - это телефон в кармане, но планшет... читаешь книгу, музыку уже
не послушать. Максимум применения планшета - вместо электронной книги, поэтому и
цена ему такая же должна быть.
Неее... Дмитрий, я планшеты очень даже полюбил.
У меня на кронштейне над кроватью висит. Очень удобно, BT-мышь в руках, на планшете Remote Desktop. На все компы в доме могу всегда выйти. Минус один - набирать текст довольно напряжно. Выручает голосовой набор.
Ладно смартфон - это телефон в кармане, но планшет... читаешь книгу, музыку уже
не послушать.
В смысле?
Я на планшете через Remote Desktop управляю экспертами на компьютере, стоящем на чердаке, а в плавающем окне на планшете - говорит какой-нибудь ролик из Ютуба. При этом - можно еще и запустить в фоне музыку, но я не любитель...
Как раз планшет - очень и очень даже удобно. Маловат, правда, 11" максимум... хотя, с другой стороны - для работы лежа - нормально...
В смысле?
Я на планшете через Remote Desktop управляю экспертами на компьютере, стоящем на чердаке, а в плавающем окне на планшете - говорит какой-нибудь ролик из Ютуба. При этом - можно еще и запустить в фоне музыку, но я не любитель...
Как раз планшет - очень и очень даже удобно. Маловат, правда, 11" максимум... хотя, с другой стороны - для работы лежа - нормально...
Наверно я опять забыл обновить ПО? Вроде не забыл, не просилось оно.
В приложении Ютуб можно свернуть ролик в окно, смотреть и слушать его, при этом просматривать главную страницу Ютуба.
Но достаточно переключиться на главный экран или свернуть всё, воспроизведение останавливаться.
Сейчас попробовал в браузере смотреть Ютуб, переключаешься на другую вкладку и воспроизведение останавливается.
Наверно я опять забыл обновить ПО? Вроде не забыл, не просилось оно.
В приложении Ютуб можно свернуть ролик в окно, смотреть и слушать его, при этом просматривать главную страницу Ютуба.
Но достаточно переключиться на главный экран или свернуть всё, воспроизведение останавливаться.
Сейчас попробовал в браузере смотреть Ютуб, переключаешься на другую вкладку и воспроизведение останавливается.
Youtube Vanced
для работы лежа...
🙄😬😦
ох уж эти миллениум-зумерские тренды...
Наверно я опять забыл обновить ПО? Вроде не забыл, не просилось оно.
В приложении Ютуб можно свернуть ролик в окно, смотреть и слушать его, при этом просматривать главную страницу Ютуба.
Но достаточно переключиться на главный экран или свернуть всё, воспроизведение останавливаться.
Сейчас попробовал в браузере смотреть Ютуб, переключаешься на другую вкладку и воспроизведение останавливается.
Вероятно это от планшета зависит, у меня вот старичек 2014 года без проблем справляется:
Наверно я опять забыл обновить ПО? Вроде не забыл, не просилось оно.
В приложении Ютуб можно свернуть ролик в окно, смотреть и слушать его, при этом просматривать главную страницу Ютуба.
Но достаточно переключиться на главный экран или свернуть всё, воспроизведение останавливаться.
Сейчас попробовал в браузере смотреть Ютуб, переключаешься на другую вкладку и воспроизведение останавливается.
Не-не, Дмитрий, приложение Ютуб - это некошерно, не наш метод. Мы пойдем другим путём.
Ключевое слово NewPipe !
Вот тут неплохой обзор (хотя, уже несколько староватый):
Самая главная фишка, на мой взгляд, вовсе не возможность плавающего окна (хотя, я постоянно пользуюсь), а отсутствие рекламы.
Попробуй - не пожалеешь.
🙄😬😦
ох уж эти миллениум-зумерские тренды...
Не... Под "работой" я подразумеваю просмотр видео, прослушивание подкастов, браузинг интернета.
Даже в форумы выходить я предпочитаю с обычного компа - набирать текст на клавиатуре мне даже куда удобнее, чем голосовым набором, давно уже освоил слепой набор, а лёжа не понабираешь.
Не... Под "работой" я подразумеваю просмотр видео, прослушивание подкастов, браузинг интернета.
Даже в форумы выходить я предпочитаю с обычного компа - набирать текст на клавиатуре мне даже куда удобнее, чем голосовым набором, давно уже освоил слепой набор, а лёжа не понабираешь.
ЧТД. Планшет - исключительно для "потребления контента", альтернатива не компу, а телевизору.