Выбор планшета в том числе и для трейдинга. - страница 2

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Dmitry Fedoseev #:

Технический прогресс в какую-то не ту сторону пошел. 

Вот ноутбук - это да, лег на диван, поставил его себе на фанеру, в руку мышку взял - благодать. 

А планшет надо двумя руками держать. С планшетом удобно только на толчок ходить.

Ладно смартфон - это телефон в кармане, но планшет... читаешь книгу, музыку уже

не послушать. Максимум применения планшета - вместо электронной книги, поэтому и

цена ему такая же должна быть.

Неее... Дмитрий, я планшеты очень даже полюбил. 

У меня на кронштейне над кроватью висит. Очень удобно, BT-мышь в руках, на планшете Remote Desktop. На все компы в доме могу всегда выйти. Минус один - набирать текст довольно напряжно. Выручает голосовой набор. 

 
Dmitry Fedoseev #:

Ладно смартфон - это телефон в кармане, но планшет... читаешь книгу, музыку уже

не послушать.

В смысле? 

Я на планшете через Remote Desktop управляю экспертами на компьютере, стоящем на чердаке, а в плавающем окне на планшете - говорит какой-нибудь ролик из Ютуба. При этом - можно еще и запустить в фоне музыку, но я не любитель... 

Как раз планшет - очень и очень даже удобно. Маловат, правда, 11" максимум... хотя, с другой стороны - для работы лежа - нормально... 

 
VNC вам в помощь. На крайний случай вполне можно работать сервер/клиент. Если все-же сделают нормальную виртуалку по андрюшу. Тогда конечно вообще будет сказка. С нынешними параметрами гаджетов вполне должно тянуть.
 
Georgiy Merts #:

В смысле? 

Я на планшете через Remote Desktop управляю экспертами на компьютере, стоящем на чердаке, а в плавающем окне на планшете - говорит какой-нибудь ролик из Ютуба. При этом - можно еще и запустить в фоне музыку, но я не любитель... 

Как раз планшет - очень и очень даже удобно. Маловат, правда, 11" максимум... хотя, с другой стороны - для работы лежа - нормально... 

Наверно я опять забыл обновить ПО? Вроде не забыл, не просилось оно.

В приложении Ютуб  можно свернуть ролик в окно, смотреть и слушать его, при этом просматривать главную страницу Ютуба.

Но достаточно переключиться на главный экран или свернуть всё, воспроизведение останавливаться. 

Сейчас попробовал в браузере смотреть Ютуб, переключаешься на другую вкладку и воспроизведение останавливается. 

 
Dmitry Fedoseev #:

Наверно я опять забыл обновить ПО? Вроде не забыл, не просилось оно.

В приложении Ютуб  можно свернуть ролик в окно, смотреть и слушать его, при этом просматривать главную страницу Ютуба.

Но достаточно переключиться на главный экран или свернуть всё, воспроизведение останавливаться. 

Сейчас попробовал в браузере смотреть Ютуб, переключаешься на другую вкладку и воспроизведение останавливается. 

Youtube Vanced

 
Georgiy Merts #:

 для работы лежа... 

🙄😬😦

ох уж эти миллениум-зумерские тренды...



[Удален]  
Dmitry Fedoseev #:

Наверно я опять забыл обновить ПО? Вроде не забыл, не просилось оно.

В приложении Ютуб  можно свернуть ролик в окно, смотреть и слушать его, при этом просматривать главную страницу Ютуба.

Но достаточно переключиться на главный экран или свернуть всё, воспроизведение останавливаться. 

Сейчас попробовал в браузере смотреть Ютуб, переключаешься на другую вкладку и воспроизведение останавливается. 

Вероятно это от планшета зависит, у меня вот старичек 2014 года без проблем справляется:


 
Dmitry Fedoseev #:

Наверно я опять забыл обновить ПО? Вроде не забыл, не просилось оно.

В приложении Ютуб  можно свернуть ролик в окно, смотреть и слушать его, при этом просматривать главную страницу Ютуба.

Но достаточно переключиться на главный экран или свернуть всё, воспроизведение останавливаться. 

Сейчас попробовал в браузере смотреть Ютуб, переключаешься на другую вкладку и воспроизведение останавливается. 

Не-не, Дмитрий, приложение Ютуб - это некошерно, не наш метод. Мы пойдем другим путём.

Ключевое слово NewPipe

Вот тут неплохой обзор (хотя, уже несколько староватый):


Самая главная фишка, на мой взгляд, вовсе не возможность плавающего окна (хотя, я постоянно пользуюсь), а отсутствие рекламы.

Попробуй - не пожалеешь. 

 
transcendreamer #:

🙄😬😦

ох уж эти миллениум-зумерские тренды...

Не...  Под "работой" я подразумеваю просмотр видео, прослушивание подкастов, браузинг интернета. 

Даже в форумы выходить я предпочитаю с обычного компа - набирать текст на клавиатуре мне даже куда удобнее, чем голосовым набором, давно уже освоил слепой набор, а лёжа не понабираешь. 

 
Georgiy Merts #:

Не...  Под "работой" я подразумеваю просмотр видео, прослушивание подкастов, браузинг интернета. 

Даже в форумы выходить я предпочитаю с обычного компа - набирать текст на клавиатуре мне даже куда удобнее, чем голосовым набором, давно уже освоил слепой набор, а лёжа не понабираешь. 

ЧТД. Планшет - исключительно для "потребления контента", альтернатива не компу, а телевизору.

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