Выбор планшета в том числе и для трейдинга. - страница 4

Новый комментарий
 
Igor Makanu #:

все тестировали?

интересует  ExeGear - в сети в целом положительно о нем пишут

Рекомендую попробовать чтобы прочувствовать какой это неописуемый тлен эмулировать x86 на ARM.

 
Есть же планшеты с линуксом. wine + mt и можно алготрейдить)
 
Aleksey Nikolayev #:
Есть же планшеты с линуксом. wine + mt и можно алготрейдить)

есть более простое решение - планшет, который полнофункциональный ноут на Intel , а клавиатура подключается как докстанция

у Леново видел

UPD: https://shop.lenovo.ru/planshety/na-windows/

 

любой планшет + блютуз клавиатура + арендровать VDS сервер на пару лет

оно и дешевле и надёжнее и про трейдинг :-)

RDP клиенты есть на любой вкус, под любую ОС

 
Maxim Kuznetsov #:

любой планшет + блютуз клавиатура

У меня, кстати, BT клава для планшета лежит без применения, батарейки давно вытащил. Не знаю, почему. Кто-нибудь из владельцев такой связки использует активно?

 
Edgar Akhmadeev #:

У меня, кстати, BT клава для планшета лежит без применения, батарейки давно вытащил. Не знаю, почему. Кто-нибудь из владельцев такой связки использует активно?

внешняя клава андроиду не нужна, имхо

если уж приспичит, то один раз в год и то не каждый год :)

 
Edgar Akhmadeev #:

У меня, кстати, BT клава для планшета лежит без применения, батарейки давно вытащил. Не знаю, почему. Кто-нибудь из владельцев такой связки использует активно?

на даче использовали и я и дети, поэтому и сказал. Без клавиатуры как-то печально, экранная клавиатура не вполне удобно. А так - и клавиатура и подставка "в одном флаконе"

вот подобная : 

А дома вполне хватает стационарных и нотебуков, поэтому планшеты только "под одеялом мультики смотреть" :-)

 
Yuriy Zaytsev:

Из всего что есть ничего лучше чем не нашел на андроиде

https://www.e-katalog.ru/SAMSUNG-GALAXY-TAB-S8-ULTRA-512GB-16GB-5G.htm

А вот то что хотелось бы

https://www.e-katalog.ru/SAMSUNG-GALAXY-TAB-S8-ULTRA-512GB-16GB-5G.htm

но полагаю что цена будет слишком высока

---

В идеале конечно  такой аппарат ,где полноценно будет работать MT5

https://www.e-katalog.ru/MICROSOFT-SURFACE-PRO-7-PLUS-256GB-LTE.htm

ну или новинка

https://www.e-katalog.ru/MICROSOFT-SURFACE-PRO-8-256GB-LTE.htm

Юрий я рекламой не занимаюсь, но рекомендую iOS устройства.

 
Maxim Kuznetsov #:

любой планшет + блютуз клавиатура + арендровать VDS сервер на пару лет

оно и дешевле и надёжнее и про трейдинг :-)

RDP клиенты есть на любой вкус, под любую ОС

У меня MT живёт в виртуалке на домашнем компе. Нормальная клавиатура и мышь, 27" монитор, SSD RAID1, мощный UPS, 2 канала в инет.

 
У меня 2 планшета на intel атом 2 gb оперативки под windows 10 (цена на вторичке 5-6 тысяч). Один планшет на intel i5 4 gb оперативки (цена на вторичке 12000 тысяч.) Мне вполне хватает.
123456
Новый комментарий