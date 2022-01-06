Выбор планшета в том числе и для трейдинга. - страница 4
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все тестировали?
интересует ExeGear - в сети в целом положительно о нем пишут
Рекомендую попробовать чтобы прочувствовать какой это неописуемый тлен эмулировать x86 на ARM.
Есть же планшеты с линуксом. wine + mt и можно алготрейдить)
есть более простое решение - планшет, который полнофункциональный ноут на Intel , а клавиатура подключается как докстанция
у Леново видел
UPD: https://shop.lenovo.ru/planshety/na-windows/
любой планшет + блютуз клавиатура + арендровать VDS сервер на пару лет
оно и дешевле и надёжнее и про трейдинг :-)
RDP клиенты есть на любой вкус, под любую ОС
любой планшет + блютуз клавиатура
У меня, кстати, BT клава для планшета лежит без применения, батарейки давно вытащил. Не знаю, почему. Кто-нибудь из владельцев такой связки использует активно?
У меня, кстати, BT клава для планшета лежит без применения, батарейки давно вытащил. Не знаю, почему. Кто-нибудь из владельцев такой связки использует активно?
внешняя клава андроиду не нужна, имхо
если уж приспичит, то один раз в год и то не каждый год :)
У меня, кстати, BT клава для планшета лежит без применения, батарейки давно вытащил. Не знаю, почему. Кто-нибудь из владельцев такой связки использует активно?
на даче использовали и я и дети, поэтому и сказал. Без клавиатуры как-то печально, экранная клавиатура не вполне удобно. А так - и клавиатура и подставка "в одном флаконе"
вот подобная :
А дома вполне хватает стационарных и нотебуков, поэтому планшеты только "под одеялом мультики смотреть" :-)
Из всего что есть ничего лучше чем не нашел на андроиде
https://www.e-katalog.ru/SAMSUNG-GALAXY-TAB-S8-ULTRA-512GB-16GB-5G.htm
А вот то что хотелось бы
https://www.e-katalog.ru/SAMSUNG-GALAXY-TAB-S8-ULTRA-512GB-16GB-5G.htm
но полагаю что цена будет слишком высока
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В идеале конечно такой аппарат ,где полноценно будет работать MT5
https://www.e-katalog.ru/MICROSOFT-SURFACE-PRO-7-PLUS-256GB-LTE.htm
ну или новинка
https://www.e-katalog.ru/MICROSOFT-SURFACE-PRO-8-256GB-LTE.htm
Юрий я рекламой не занимаюсь, но рекомендую iOS устройства.
любой планшет + блютуз клавиатура + арендровать VDS сервер на пару лет
оно и дешевле и надёжнее и про трейдинг :-)
RDP клиенты есть на любой вкус, под любую ОС
У меня MT живёт в виртуалке на домашнем компе. Нормальная клавиатура и мышь, 27" монитор, SSD RAID1, мощный UPS, 2 канала в инет.