Индикаторы: Dynamix
Автор: Alexandr-Serkov
Все ценовые движения похожи друг на друга независимо от таймфрейма. Это и не удивительно - законы физики одинаковы хоть для форекса, хоть для ударной волны, хоть для погодного антициклона.
Любое крупное ценовое движение можно разбить на составные части, более мелкие движения. То есть для того что бы войти в восходящий тренд надо найти небольшую нисходящую тенденцию и наоборот.
Индикатор схематизирует движение цены, то есть трейдеру необходимо научиться распознавать фигуры коррекции и затухания.
Индикатор хорошы и понятны но он тормозит когда переключаеш таимфреимы с H4 на H1 и т. д..... долга ждать надо и вроди компютар нестары
Можна сделать что он не тормозил. А так прикрасная работа большое спасибо++++++
К сожалению там нечего оптимизировать - скользящие средние вычисляются самым простым образом, главная причина замедления это 27 буферов отрисовки.
Я могу выложить упрощенную версию, в которой всего 13 скользящих средних.
Если можно выложите упрощенную версию, в которой всего 13 скользящих средних.
Хочетса посмотреть
Интересный индикатор, в данном направлении встречал немало разработок, но наиболее полное освещение этой темы видел на авторском сайте Кима Валерия Инсеновича о Методе тенденциальной планиметрии, вот здесь: _http://www.geomehanika.org/MTP.html не сочтите за рекламу, там всё бесплатно и может кому-нибудь будет полезна данная информация.
Было бы класно сделать версию где стохастик меньшего ТФ на первом плане и по увеличению в фоне)
а еще можно периоды выстроить в числа Фибоначчи) и покрасить в радугу)
Всё работает на 5! Вопрос следующий.
1.Если на гафике веер СРЕДНИХ, то где найти ускорение/замедление? Если на графике веер ускорений/замедлений нет вопросов, здорово!!!
2. Какая начальная средняя?
На графике веер ускорений. Смысл индикатора в том что он нормализует скользящие средние вокруг нулевой линии, превращая их в осцилятор. Текущее значение по каждой из них сравнивается со значениями 10, 20, 30, ..., 90, 100 баров в прошлом - в общей сложности 10 точек сравнения для каждой скользящей средней. Это необходимо так как линия ускорения/замедления сильно меняется в зависимости от точки отсчета. Изначально я использовал фиксированную точку сравнения, пока не догадался брать сразу несколько и усреднять результат. Неверно выбранная точка отсчета сильно искажает картинку. Опытным путем я подобрал наиболее оптимальный вариант.
Вот пример моего индикатора для однопериодной скользящей средней и для сравнения CCI c периодом 100.
Нетрудно заметить что между ними много общего. Причем (на мой взгляд) CCI выглядит хуже, он менее наглядно показывает тенденцию движения цены.
Версия индикатора выложенная здесь уже устарела, я использую другую.
Индикатор наглядно показывает как в процессе развития тренда формируется поток скользящих средних, как цена "ныряет" под этот поток и начинает двигаться в противоположном направлении.
В то же время не стоит забывать что это все таки осцилятор, а значит он будет полезен именно при циклических движениях цены.
Dynamix:
Индикатор строит веер скользящих средних и по каждой из них вычисляет ускорение/замедление, это дает возможность увидеть затухание тренда и момент его смены.
Автор: Alexandr-Serkov