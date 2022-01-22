Удалось ли кому-то прилично заработать на копировании сделок? - страница 10
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нормально так лоси растут, прибыли до 10$, просады по сигналам за 200$.
посмотрел статистику, основной капитал по сигналам сделан по золоту, я так понимаю нестабильность золота приведет к убыткам?
Цитата из полученного вчера письма: " Добрый вечер подскажите как подключится к вам. Для меня это что-то новое и я не могу понять как это делается"
Ответил: "Я бы с удовольствием, но со стороны Подписчика никогда не был, не было такой необходимости, боюсь наврать. Пожалуйста, обратитесь к [ник пользователя], он вчера удачно подписался, расскажет что и как делать. Я его уже предупредил что вы обратитесь."
Ну и, чтобы в следующий раз не выглядеть дураком, а заодно снять этот вопрос в будущем, решил подготовить статью по теме и опубликовать ее в блоге. А в описание сигналов добавить ссылку на нее.
Для этого, само собой, нужно было пройти "Подписной путь".
Беру один из своих Сигналов как Поставщика, начинаю делать подписку на другой реальный счет. Хиленький прямь таки счетик - 30 баксов на балансе, завел для теста относительно безопасного разгона.
Иду, делаю картинки, дошел до финального ОК. Ну и нажал его ни на секунду не задумавшись. Думал что следующим откроется окно "Деньги давай".
ФигВам: - на счет как бы Подписчика градом посыпались сделки Поставщика Сигналов... И окошко зеленое высветилось: Бесплатно
Блин... Сделки то скопировались со счета с балансом $812. Хоть все они и открылись объемом 0,01 но для баланса $20 их было многовато. Депо хиленького тестового счетика нагрузило на 78%
Одно хорошо - теперь это точно знаю - при первом подключении, если на счете Поставщика есть сделки, то копируются они не по той цене что у него открыты, а по текущей цене пары на момент копирования.
Т.е. даже если Поставщик на чем то висит в просадке, то у Подписчика сделка откроется с профитом Ноль минус Спред. И обратная сторона медали - Если у поставщика по следке есть приличный профит, то Подписчику с этого проку мало - у него сделка откроется все по той же формуле: Ноль минус Спред
Удалось довольно быстро разрулить. Не только без убытка, но даже с приличным (в процентах естественно) профитом у как бы Подписчика ;)
Буду благодарен за конструктивную критику, предложения по правке текста и тому подобное. Очень желательно сделать это в комментариях Блога.
Для получения прибыли лучше продавать сигналы чем подписываться )
Проверено на личном опыте?
Проверено на личном опыте?
Да, это стата за последние пару месяцев )
Для получения прибыли лучше продавать сигналы чем подписываться )
Я бы перефразировал:
"Лучше продавать подписки, чем советники"
И тут все верно - хоть подписчиков и не так много, как хотелось бы, но их в разы больше чем желающих купить робота.