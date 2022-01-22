Удалось ли кому-то прилично заработать на копировании сделок? - страница 7

Новый комментарий
[Удален]  
Vasyl Temchenko #:

Не думаю что это слишком геморно. Если это делают брокеры, то наверняка и метаквотовцы сделали бы за 1-2 дня. 
Но (я так думаю) не сделают. Вряд ли им такой вариант выгоден.

вот это они как думаете зачем написали?


правильно, дистанцируются от всего этого всеми конечностями

 
JRandomTrader #:

Сложно потому, что MQ не является дилером/брокером.

Да, это так, а значит MQ не может списывать деньги со счета подписчика. Но  лечится просто: -  Подписчик должен иметь на балансе  какую-то заданную  MQ  гарантийную сумму. Заранее за подписку не платит, но  MQ  списывает нужный процент от каждой прибыльной сделке, точно так же как брокер списывает с баланса торгового счета. Закончились деньги - сначала предупреждение, потом приостанавливается подписка, если баланс не пополнен. Все это легко поддается автоматизации.
Думаю что Метаквоту все же стоило бы попробовать, т.к. подавляющее большинство сигналов выставлено по минималке, а с одной жирной сделки может быть не 30 или 60, а 300-600-6000 баксов.
Запустили бы хоть в тестовом режиме. Не будет нужного выхлопа - закрывайте. 

 

Просматривал/анализировал Сигналы МТ5. Картина  грустная:
 - только один сигнал имеет более-менее внушительное количество подписчиков - 286. Но не тысячи. Да, 286*40= $11440 в месяц или $137280 в год, деньги приличные, но не сногсшибательные.
- 4 сигнала 50+ подписчиков
- 5 сигналов 10+  подписчиков
- 99% сигналов имеют цену подписки от 30 до 40 долларов. Если 100 - 1 подписчик максимум. И не факт что он подписывался более месяца. Не исключаю вариант, что это сам автор сигнала 1 раз подписался на себя любимого (50 баксов комиссии - потеря небольшая).
- пытался выявит какие-то предпочтения подписчиков. Увы. Никакого алгоритма, все в разброс. 

На фоне общего количества сигналов и глобальной доступности Сигналов, это просто мизер.
Кроме того стоит сделать понижающую поправку - далеко не все подписчики активны на самом деле. Тот кто хоть 1 раз подписал хоть 1 месяц навечно зачисляется в подписчики.

[Удален]  
Vasyl Temchenko #:

Просматривал/анализировал Сигналы МТ5. Картина  грустная:
 - только один сигнал имеет более-менее внушительное количество подписчиков - 286. Но не тысячи. Да, 286*40= $11440 в месяц или $137280 в год, деньги приличные, но не сногсшибательные.
- 4 сигнала 50+ подписчиков
- 5 сигналов 10+  подписчиков
- 99% сигналов имеют цену подписки от 30 до 40 долларов. Если 100 - 1 подписчик максимум. И не факт что он подписывался более месяца. Не исключаю вариант, что это сам автор сигнала 1 раз подписался на себя любимого (50 баксов комиссии - потеря небольшая).
- пытался выявит какие-то предпочтения подписчиков. Увы. Никакого алгоритма, все в разброс. 

На фоне общего количества сигналов и глобальной доступности Сигналов, это просто мизер.
Кроме того стоит сделать понижающую поправку - далеко не все подписчики активны на самом деле. Тот кто хоть 1 раз подписал хоть 1 месяц навечно зачисляется в подписчики.

Не каждый год появляются хомячки
 
Vasyl Temchenko #:

Да, это так, а значит MQ не может списывать деньги со счета подписчика. Но  лечится просто: -  Подписчик должен иметь на балансе  какую-то заданную  MQ  гарантийную сумму. Заранее за подписку не платит, но  MQ  списывает нужный процент от каждой прибыльной сделке, точно так же как брокер списывает с баланса торгового счета. Закончились деньги - сначала предупреждение, потом приостанавливается подписка, если баланс не пополнен. Все это легко поддается автоматизации.
Думаю что Метаквоту все же стоило бы попробовать, т.к. подавляющее большинство сигналов выставлено по минималке, а с одной жирной сделки может быть не 30 или 60, а 300-600-6000 баксов.
Запустили бы хоть в тестовом режиме. Не будет нужного выхлопа - закрывайте. 

Процент должен быть точно не со сделки (иначе что прикажете делать с убыточными?), а с суммарной прибыли за время подписки. Т.е., заплатили % с прибыли в первый месяц, а во второй получили убыток - далее % платится только с суммы, превышающей этот убыток.

И второй должен быть момент: пока подписчик в убытке, только он может прекратить (не продлить) подписку, автор не может прекратить сигнал.

 
JRandomTrader #:

Процент должен быть точно не со сделки (иначе что прикажете делать с убыточными?), а с суммарной прибыли за время подписки. Т.е., заплатили % с прибыли в первый месяц, а во второй получили убыток - далее % платится только с суммы, превышающей этот убыток.

И второй должен быть момент: пока подписчик в убытке, только он может прекратить (не продлить) подписку, автор не может прекратить сигнал.

Это более жесткий вариант относительного того что практикуют ДЦ, но да, согласен, это было бы справедливо. И наверняка привлекло бы в разы больше подписчиков. 

 
JRandomTrader #:

Процент должен быть точно не со сделки (иначе что прикажете делать с убыточными?), а с суммарной прибыли за время подписки. Т.е., заплатили % с прибыли в первый месяц, а во второй получили убыток - далее % платится только с суммы, превышающей этот убыток.

И второй должен быть момент: пока подписчик в убытке, только он может прекратить (не продлить) подписку, автор не может прекратить сигнал.

Это неутомимая тяга к ХАЛЯВЕ!

Это попытка получить решение с отсутствующим РИСКОМ...   А если отсутствует РИСК, то это будет уже что-то другое, но только не финансовые рынки...

 
Serqey Nikitin #:

Это неутомимая тяга к ХАЛЯВЕ!

Это попытка получить решение с отсутствующим РИСКОМ...   А если отсутствует РИСК, то это будет уже что-то другое, но только не финансовые рынки...

Это не я хочу сигнал с такими условиями, это я своих роботов друзьям на таких условиях в аренду даю.

Так что про тягу к халяве - мимо.

 
JRandomTrader #:

Это не я хочу сигнал с такими условиями

...

На самом деле, таких советников полно ( с мин рисками )...

Но в сигналы они не попадут, так как противоречат одному из требований к сигналам : слишком РЕДКАЯ торговля ...  А , как Вы понимаете, надежный низкорисковый советник (сигнал) часто торговать не может...

 
Serqey Nikitin #:

На самом деле, таких советников полно ( с мин рисками )...

Но в сигналы они не попадут, так как противоречат одному из требований к сигналам : слишком РЕДКАЯ торговля ...  А , как Вы понимаете, надежный низкорисковый советник (сигнал) часто торговать не может...

В сигналы мне в принципе не попасть, т.к. я торгую на ФОРТС, где из-за неприспособленности МТ возникает до нескольких сделок типа balance в день, хоть я ничего не снимаю и не довношу, а с таким в сигналах делать нечего.

Ну и, я не говорю, что у меня роботы низкорисковые. Без мартина и подобного - это да. И сделки не слишком редкие, бывает и по нескольку в день, и проседать они могут, но шансы перекошены и за год выходит неплохой плюс.

12345678910
Новый комментарий