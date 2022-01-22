Удалось ли кому-то прилично заработать на копировании сделок? - страница 7
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Не думаю что это слишком геморно. Если это делают брокеры, то наверняка и метаквотовцы сделали бы за 1-2 дня.
Но (я так думаю) не сделают. Вряд ли им такой вариант выгоден.
вот это они как думаете зачем написали?
правильно, дистанцируются от всего этого всеми конечностями
Сложно потому, что MQ не является дилером/брокером.
Да, это так, а значит MQ не может списывать деньги со счета подписчика. Но лечится просто: - Подписчик должен иметь на балансе какую-то заданную MQ гарантийную сумму. Заранее за подписку не платит, но MQ списывает нужный процент от каждой прибыльной сделке, точно так же как брокер списывает с баланса торгового счета. Закончились деньги - сначала предупреждение, потом приостанавливается подписка, если баланс не пополнен. Все это легко поддается автоматизации.
Думаю что Метаквоту все же стоило бы попробовать, т.к. подавляющее большинство сигналов выставлено по минималке, а с одной жирной сделки может быть не 30 или 60, а 300-600-6000 баксов.
Запустили бы хоть в тестовом режиме. Не будет нужного выхлопа - закрывайте.
Просматривал/анализировал Сигналы МТ5. Картина грустная:
- только один сигнал имеет более-менее внушительное количество подписчиков - 286. Но не тысячи. Да, 286*40= $11440 в месяц или $137280 в год, деньги приличные, но не сногсшибательные.
- 4 сигнала 50+ подписчиков
- 5 сигналов 10+ подписчиков
- 99% сигналов имеют цену подписки от 30 до 40 долларов. Если 100 - 1 подписчик максимум. И не факт что он подписывался более месяца. Не исключаю вариант, что это сам автор сигнала 1 раз подписался на себя любимого (50 баксов комиссии - потеря небольшая).
- пытался выявит какие-то предпочтения подписчиков. Увы. Никакого алгоритма, все в разброс.
На фоне общего количества сигналов и глобальной доступности Сигналов, это просто мизер.
Кроме того стоит сделать понижающую поправку - далеко не все подписчики активны на самом деле. Тот кто хоть 1 раз подписал хоть 1 месяц навечно зачисляется в подписчики.
Просматривал/анализировал Сигналы МТ5. Картина грустная:
- только один сигнал имеет более-менее внушительное количество подписчиков - 286. Но не тысячи. Да, 286*40= $11440 в месяц или $137280 в год, деньги приличные, но не сногсшибательные.
- 4 сигнала 50+ подписчиков
- 5 сигналов 10+ подписчиков
- 99% сигналов имеют цену подписки от 30 до 40 долларов. Если 100 - 1 подписчик максимум. И не факт что он подписывался более месяца. Не исключаю вариант, что это сам автор сигнала 1 раз подписался на себя любимого (50 баксов комиссии - потеря небольшая).
- пытался выявит какие-то предпочтения подписчиков. Увы. Никакого алгоритма, все в разброс.
На фоне общего количества сигналов и глобальной доступности Сигналов, это просто мизер.
Кроме того стоит сделать понижающую поправку - далеко не все подписчики активны на самом деле. Тот кто хоть 1 раз подписал хоть 1 месяц навечно зачисляется в подписчики.
Да, это так, а значит MQ не может списывать деньги со счета подписчика. Но лечится просто: - Подписчик должен иметь на балансе какую-то заданную MQ гарантийную сумму. Заранее за подписку не платит, но MQ списывает нужный процент от каждой прибыльной сделке, точно так же как брокер списывает с баланса торгового счета. Закончились деньги - сначала предупреждение, потом приостанавливается подписка, если баланс не пополнен. Все это легко поддается автоматизации.
Думаю что Метаквоту все же стоило бы попробовать, т.к. подавляющее большинство сигналов выставлено по минималке, а с одной жирной сделки может быть не 30 или 60, а 300-600-6000 баксов.
Запустили бы хоть в тестовом режиме. Не будет нужного выхлопа - закрывайте.
Процент должен быть точно не со сделки (иначе что прикажете делать с убыточными?), а с суммарной прибыли за время подписки. Т.е., заплатили % с прибыли в первый месяц, а во второй получили убыток - далее % платится только с суммы, превышающей этот убыток.
И второй должен быть момент: пока подписчик в убытке, только он может прекратить (не продлить) подписку, автор не может прекратить сигнал.
Процент должен быть точно не со сделки (иначе что прикажете делать с убыточными?), а с суммарной прибыли за время подписки. Т.е., заплатили % с прибыли в первый месяц, а во второй получили убыток - далее % платится только с суммы, превышающей этот убыток.
И второй должен быть момент: пока подписчик в убытке, только он может прекратить (не продлить) подписку, автор не может прекратить сигнал.
Это более жесткий вариант относительного того что практикуют ДЦ, но да, согласен, это было бы справедливо. И наверняка привлекло бы в разы больше подписчиков.
Процент должен быть точно не со сделки (иначе что прикажете делать с убыточными?), а с суммарной прибыли за время подписки. Т.е., заплатили % с прибыли в первый месяц, а во второй получили убыток - далее % платится только с суммы, превышающей этот убыток.
И второй должен быть момент: пока подписчик в убытке, только он может прекратить (не продлить) подписку, автор не может прекратить сигнал.
Это неутомимая тяга к ХАЛЯВЕ!
Это попытка получить решение с отсутствующим РИСКОМ... А если отсутствует РИСК, то это будет уже что-то другое, но только не финансовые рынки...
Это неутомимая тяга к ХАЛЯВЕ!
Это попытка получить решение с отсутствующим РИСКОМ... А если отсутствует РИСК, то это будет уже что-то другое, но только не финансовые рынки...
Это не я хочу сигнал с такими условиями, это я своих роботов друзьям на таких условиях в аренду даю.
Так что про тягу к халяве - мимо.
Это не я хочу сигнал с такими условиями...
На самом деле, таких советников полно ( с мин рисками )...
Но в сигналы они не попадут, так как противоречат одному из требований к сигналам : слишком РЕДКАЯ торговля ... А , как Вы понимаете, надежный низкорисковый советник (сигнал) часто торговать не может...
На самом деле, таких советников полно ( с мин рисками )...
Но в сигналы они не попадут, так как противоречат одному из требований к сигналам : слишком РЕДКАЯ торговля ... А , как Вы понимаете, надежный низкорисковый советник (сигнал) часто торговать не может...
В сигналы мне в принципе не попасть, т.к. я торгую на ФОРТС, где из-за неприспособленности МТ возникает до нескольких сделок типа balance в день, хоть я ничего не снимаю и не довношу, а с таким в сигналах делать нечего.
Ну и, я не говорю, что у меня роботы низкорисковые. Без мартина и подобного - это да. И сделки не слишком редкие, бывает и по нескольку в день, и проседать они могут, но шансы перекошены и за год выходит неплохой плюс.