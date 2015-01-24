Сколько мониторов Вы используете для торговли на форекс ? - страница 2

А почему вопрос по мониторам возник? Собираетесь соорудить подобие рабочего места биржевика (окружить стол мониторами)?
 
barabashkakvn:
А почему вопрос по мониторам возник? Собираетесь соорудить подобие рабочего места биржевика (окружить стол мониторами)?

У вас три монитора и более? Тогда мы идём к вам

ЗЫ... у меня всего два ...

 
transcendreamer:

предлагаю ввести еще опросы не менее ценных для всех нас:

- сколько usb портов в вашем компьютере?

- выставляете ли вы ордера мышкой или с клавиатуры?

- удобное ли у вас кресло?

:-)

Считаю опрос актуальным - сначала человек поинтересовался за ОС, теперь перешёл на мониторы... интересуется в общем... :-)

Сделал много полезного в бесплатную кодобазу! Ура в общем! Предлагаю продолжать в том же духе... :-)

В связи с упразднением курилки (-ок) на форумах  - опросы - РУЛЯТ!!! 

 
R0MAN:

:-)

Считаю опрос актуальным - сначала человек поинтересовался за ОС, теперь перешёл на мониторы... интересуется в общем... :-)

Сделал много полезного в бесплатную кодобазу! Ура в общем! Предлагаю продолжать в том же духе... :-)

В связи с упразднением курилки (-ок) на форумах  - опросы - РУЛЯТ!!! 

Вы можете делать и писать что хотите и глумиться как хотите это Ваше право и оно не запрещено на данном ресурсе как право создавать опросы.

Возможно эти опросы интересны только мне, спасибо всем кто принимает участие..

Логика последнего опроса такова :

Обычный интернет юзер не станет ставить 2 и боле монитора для торговли или иных целей.

2 и более монитора ставят люди настроенные серьёзно работать и заниматься Форексом или программированием.

Теперь о самом опросе точнее о уже имеющихся результатах: 

 

Всего 59 человек.

с одним монитором 33 или 56 %

с двумя и тремя в сумме 13 или 15 %

и 13 людей шутников или 22 %

Исходя из этого можно сделать вывод что из 100 человек посещающих данный ресурс и не только, 45-60 просто пробуют или начинают торговать ..

примерно 15-20 людей уже торгуют давно и имеют серьёзные цели,  и 20-30 просто шутники  вот и все,

я учитываю то что данный сайт имеет определенную специфику ....

 
Да не хотел я вас ни в чём обидеть. Простите великодушно. Я же не со зла... Там и смайлы в посте стоят...

 
R0MAN:

Да не хотел я вас ни в чём обидеть. Простите великодушно. Я же не со зла... Там и смайлы в посте стоят...

С чего вы взяли что я обиделся ? Своим постом Вы хорошо себя охарактеризовали, вот и все ...
 
2 компа, 3 монитора, второй комп и 2 монитора для детей мультики смотреть что бы не отрывали от работы)

как говориться всё лучшее детям )

самом вполне хватает одного, в крайних случаях прихватываю один соседний.

 
Гы-ы-ы... У меня два монитора, но как думаете, какой пункт я выбрал для голосования?
 
Кто поймал птицу удачи вряд ли будет жать на кнопки если и зайдет, то только в поисках новой идеи или великодушной подсказки начинающим. Но идеями   счас уже давно никто не разбрасывается на русском Мql5, а на английском очень много качающих до 20000 скачиваний  бывает... и требуют поделиться весьма настойчиво - толи у них маркет не развит, или фрилансеры плохо работают ))) Правда там и кидалова похоже гораздо меньше - все ДЦ рядом - по судам затаскают если что, а свое вырвут -  не то что у нас (((
 
2 монитора и 6 счетов не считая демо :)
