Сколько мониторов Вы используете для торговли на форекс ? - страница 2
А почему вопрос по мониторам возник? Собираетесь соорудить подобие рабочего места биржевика (окружить стол мониторами)?
У вас три монитора и более? Тогда мы идём к вам
ЗЫ... у меня всего два ...
предлагаю ввести еще опросы не менее ценных для всех нас:
- сколько usb портов в вашем компьютере?
- выставляете ли вы ордера мышкой или с клавиатуры?
- удобное ли у вас кресло?
:-)
Считаю опрос актуальным - сначала человек поинтересовался за ОС, теперь перешёл на мониторы... интересуется в общем... :-)
Сделал много полезного в бесплатную кодобазу! Ура в общем! Предлагаю продолжать в том же духе... :-)
В связи с упразднением курилки (-ок) на форумах - опросы - РУЛЯТ!!!
:-)
Вы можете делать и писать что хотите и глумиться как хотите это Ваше право и оно не запрещено на данном ресурсе как право создавать опросы.
Возможно эти опросы интересны только мне, спасибо всем кто принимает участие..
Логика последнего опроса такова :
Обычный интернет юзер не станет ставить 2 и боле монитора для торговли или иных целей.
2 и более монитора ставят люди настроенные серьёзно работать и заниматься Форексом или программированием.
Теперь о самом опросе точнее о уже имеющихся результатах:
Всего 59 человек.
с одним монитором 33 или 56 %
с двумя и тремя в сумме 13 или 15 %
и 13 людей шутников или 22 %
Исходя из этого можно сделать вывод что из 100 человек посещающих данный ресурс и не только, 45-60 просто пробуют или начинают торговать ..
примерно 15-20 людей уже торгуют давно и имеют серьёзные цели, и 20-30 просто шутники вот и все,
я учитываю то что данный сайт имеет определенную специфику ....
Да не хотел я вас ни в чём обидеть. Простите великодушно. Я же не со зла... Там и смайлы в посте стоят...
2 компа, 3 монитора, второй комп и 2 монитора для детей мультики смотреть что бы не отрывали от работы)
как говориться всё лучшее детям )
самом вполне хватает одного, в крайних случаях прихватываю один соседний.
