Сколько мониторов Вы используете для торговли на форекс ? - страница 3
сопоставив первую фразу и вторую можно предположить что Вы бот )))
Вы можете делать и писать что хотите и глумиться как хотите это Ваше право и оно не запрещено на данном ресурсе как право создавать опросы.
Возможно эти опросы интересны только мне, спасибо всем кто принимает участие..
Логика последнего опроса такова :
Обычный интернет юзер не станет ставить 2 и боле монитора для торговли или иных целей.
2 и более монитора ставят люди настроенные серьёзно работать и заниматься Форексом или программированием.
Теперь о самом опросе точнее о уже имеющихся результатах:
Всего 59 человек.
с одним монитором 33 или 56 %
с двумя и тремя в сумме 13 или 15 %
и 13 людей шутников или 22 %
Исходя из этого можно сделать вывод что из 100 человек посещающих данный ресурс и не только, 45-60 просто пробуют или начинают торговать ..
примерно 15-20 людей уже торгуют давно и имеют серьёзные цели, и 20-30 просто шутники вот и все,
я учитываю то что данный сайт имеет определенную специфику ....
1. С чего вы взяли что я обиделся ?
2. Своим постом Вы хорошо себя охарактеризовали, вот и все ...
1. "Вы можете делать и писать что хотите и глумиться как хотите это Ваше право... "
А со стороны похоже, что своими опросами вы просто жжёте...
2. Рад.
вывод не совсем корректный. мне для работы не нужно более 1 монитора, я разрабатываю алгоритмы, а торгует робот вообще на отдельном ноутбуке, который не для чего кроме торговли не используется. Может цифры про процент практикующих трейдеров верны, но не по той причине)
несколько мониторов нужно только для дейтрейдеров которые всю сессию непрерывно вручную торгуют
Жаль, что MQ не дружит с производителями мониторов. Так бы на взаимовыгодных условиях - в МТ отвязываются чарты от окна программы, производители выпускают мониторы "for MT" парные и тройные и всяко разные - все довольны.
Отсыпь, очень прошу....
Не жалко
transcendreamer, 2014.12.11 11:21
несколько мониторов нужно только для дейтрейдеров которые всю сессию непрерывно вручную торгуют
ps пример
индикаторы индексов валют
кластерный индексы + мажоры
для оперативного реагирования их и тиковые желательно вынести на второй монитор.
А попробуйте терминал любую программу на разного типа мониторы растянуть и настроить.