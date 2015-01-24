Сколько мониторов Вы используете для торговли на форекс ?

  • 56% (62)
  • 16% (18)
  • 5% (6)
  • 6% (7)
  • 15% (17)
Всего проголосовало: 110
 
Монитор - в смысле монитор или в смысле монитор - программа осуществляющая контроль каких-либо параметров?
 
barabashkakvn:
Монитор - в смысле  или в смысле монитор - программа осуществляющая контроль каких-либо параметров?
Да в смысле телек ...  который к видеокарте и к компу подключается...
 

... а роботам монитор, скорее всего, не нужен...

 
VOLDEMAR:
Да в смысле телек ...  который к видеокарте и к компу подключается...
да, рассмешили )))
 
Опрос не корректный
 
Vinin:
Опрос не корректный
Что значит не корректный ?
 
VOLDEMAR:
Что значит не корректный ?

Когда 20+% посылают ТС в баню последним пунктом - точно некорректный :-)

А смысл опроса какой?

Я вообще монитор не использую для торговли.  Боту монитор не нужен)
 
Edic:
Я вообще монитор не использую для торговли.  Боту монитор не нужен)

сопоставив первую фразу и вторую можно предположить что Вы бот )))

 

предлагаю ввести еще опросы не менее ценных для всех нас:

- сколько usb портов в вашем компьютере?

- выставляете ли вы ордера мышкой или с клавиатуры?

- удобное ли у вас кресло?

