Сколько мониторов Вы используете для торговли на форекс ?
Монитор - в смысле или в смысле монитор - программа осуществляющая контроль каких-либо параметров?
barabashkakvn:Да в смысле телек ... который к видеокарте и к компу подключается...
Монитор - в смысле или в смысле монитор - программа осуществляющая контроль каких-либо параметров?
Монитор - в смысле или в смысле монитор - программа осуществляющая контроль каких-либо параметров?
... а роботам монитор, скорее всего, не нужен...
VOLDEMAR:да, рассмешили )))
Да в смысле телек ... который к видеокарте и к компу подключается...
Да в смысле телек ... который к видеокарте и к компу подключается...
Опрос не корректный
Vinin:Что значит не корректный ?
Опрос не корректный
Опрос не корректный
VOLDEMAR:
Что значит не корректный ?
Что значит не корректный ?
Когда 20+% посылают ТС в баню последним пунктом - точно некорректный :-)
А смысл опроса какой?
Я вообще монитор не использую для торговли. Боту монитор не нужен)
Edic:
Я вообще монитор не использую для торговли. Боту монитор не нужен)
Я вообще монитор не использую для торговли. Боту монитор не нужен)
сопоставив первую фразу и вторую можно предположить что Вы бот )))
предлагаю ввести еще опросы не менее ценных для всех нас:
- сколько usb портов в вашем компьютере?
- выставляете ли вы ордера мышкой или с клавиатуры?
- удобное ли у вас кресло?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь