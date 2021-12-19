Не правильно работает простая функция - страница 4
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Масло масленное какое то.
При указании компилятору, что этот файл нужно положить в ресурс, указывается путь к файлу и его имя с расширением.
Когда нужно обратиться к файлу, упакованному в ресурс, то перед путём к файлу вместо \\ указывается ::
Смотрим внимательно:
Ресурс:
Вызов из ресурса:
Добрый день Уважаемые Форумчане.Запускаю в тестере, а советник загружает множество копий индикатора. (Снимок прикрепила)
Пишу советник на основе индикатора.
Индикатор не мой, бесплатный хотела его подключить к советнику.
Подключаю стандартным способом:
Подскажите в чем проблема пожалуйста?
Нашёл скрин этого индикатора со входными параметрами
В чём может быть проблема: вы пропустили параметр!
Итак, набирая параметры в ICustom() нужно руководствоваться очерёдностью и не пропускать ничего
---
В этом случае набор должен быть таким
Цвет можно не прописывать конкретно, но если после цвета есть важный параметр для работы советника, то в iСustom нужно это указать, то есть - соблюсти очерёдность
Если в конце остаются ещё параметры, но они не нужны в советнике, то их можно пропустить и завершить номером буфера и сдвигом
Короче говоря, файл индикатора вшивпется в советник.
Нет. Индикатор будет загружаться/выгружаться в советнике в случае, если указать неправильные входные параметры.
Нет. Индикатор будет загружаться/выгружаться в советнике в случае, если указать неправильные входные параметры.
У нее только загружается, судя по скрину.
Не помню уже как в четвёрке обстоят дела в этом окне. Но если поглядеть в журнал тестера - там должна быть загрузка/выгрузка на каждом тике.
Так "не прав" или "в первый раз слышу"? Согласитесь, разные термины. Ну теперь будете знать. Не знать - не стыдно. Стыдно не признавать очевидное.
Разные, но оба актуальны.. Извините, но ваши ошибки мне знать не интересно :) И в мт4 и мт5 такого нету.. Все работает нормально. Не вводите людей в заблуждение! Если у вас возникла сложность, то это не означает что все в мире индикаторы не работают с текстовыми параметрами. У меня сотни рабочих примеров, как и у других программистов.
PS. Проверил ваш код
Все работает.. Проверяйте..
А вообще у вас те же проблемы что и у автора темы - ошибки с параметрами, невнимательность итд.. Это еще можно понять, но зачем так яростно доказывать свою правоту публично ?
Список ваших ошибок: Параметр BB_deviation должен иметь тип double, а не int. Далее вы ошиблись с порядком параметров и упустили один из них булевого типа. Далее вы отправляете SoundFile(путь к звуку), который там вообще не предусмотрен...
Скриншот настроек индикатора
код "советника"
Так "не прав" или "в первый раз слышу"? Согласитесь, разные термины. Ну теперь будете знать. Не знать - не стыдно. Стыдно не признавать очевидное.
Вот, понаблюдайте.
Странно, что для Вас это откровение.
Кликабельно.
Эксперт для воспроизведения прикреплен.
Индикатор, хоть и из Маркета, но бесплатный.
Ну да, часто приходится работать с жуткими индюками, где параметров очень много. И там всегда есть строки. Вот пример индикатора "Cycle iden...". Есть строковой параметр. Делаю на основе него советник "String", нет множественного вызова. Если бы это было так на индикаторах со строковыми параметрами, то очень много индикаторов нельзя было бы загнать в советник.
Список ваших ошибок: Параметр BB_deviation должен иметь тип double, а не int. Далее вы ошиблись с порядком параметров и упустили один из них булевого типа. Далее вы отправляете SoundFile(путь к звуку), который там вообще не предусмотрен...
ну, я бы сказал что тут также ошибка Метаквотов - почему с одними и теми же (неправильными) параметрами запускается много копий? Должна быть только одна сущность, ведь параметры не изменяются.
Не вводите людей в заблуждение!
Да, возможно со стороны это выглядит так, будто я целенаправленно на кого-то клевещу (по крайней мере в MQ считают именно так). Хотя никакого интереса в подобной подрывной деятельности у меня нет. Да и мои высказывания возникают не на пустом месте:
https://www.mql5.com/ru/forum/152137
https://www.mql5.com/ru/forum/249124
https://www.mql5.com/ru/forum/150950
Увидев какую-то ошибку, запоминаешь ее. Но на каждом новом билде проверять, устранили ее или нет, руки не доходят. Особенно, когда это сообщения со стороны.
Вижу теперь, что все эти ошибки уже исправлены. В данном случае тоже был немало удивлен, когда в августе работал над советником и обнаружил такую ошибку. Сразу же подумал, что она до сих пор не исправлена. А скрупулезно проверять список параметров, который предложил сам автор индикатора и советника, не стал. Еще больше укрепился в этом мнении, когда связался с автором и попросил его удалить строковые параметры из индикатора. После этого вызов через iCustom стал проходить гладко.
А вообще у вас те же проблемы что и у автора темы - ошибки с параметрами, невнимательность итд..
Оценочное суждение.
Это еще можно понять, но зачем так яростно доказывать свою правоту публично ?
Где Вы увидели "яростно"? Ну а код для воспроизведения я привел. Или нужно было умолчать?