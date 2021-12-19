Не правильно работает простая функция
Добрый день Уважаемые Форумчане.
Пишу советник на основе индикатора.
Индикатор не мой, бесплатный хотела его подключить к советнику.
Подключаю стандартным способом:
Подскажите в чем проблема пожалуйста?
Передаете неправильные кол-во переменных для индикатора.
т.е. индикатор, допустим, имеет 5 внешних переменных, вы передаете 4 или 6, неправильное кол-во в функции iCustom
Передаете неправильные кол-во переменных для индикатора.
т.е. индикатор, допустим, имеет 5 внешних переменных, вы передаете 4 или 6, неправильное кол-во в функции iCustom
Спасибо большое за ваш ответ.
В индикаторе (при запуске его в тестере) отображаются переменные
input double factor=0.4; input int zone_extend=1; input int TimeFrame=0; input int zone_show_weak=1; input int zone_show_untested=1; input int zone_show_turncoat=1; input int zone_show_info=1; input int zone_label_shift=5; input int zone_show_alerts=0; input int send_email=0; input int send_mobil_notification=0; input int new_zone_alert=0; input int new_zone_mobil_notification=0; input int zone_alert_waitseconds=300;Но имеются еще настройки цвета линий. Их скорее всего тоже нужно передавать?
Прикрепила снимок настроек индикатора
Список того, что я на данный момент передаю написала.
Спасибо большое за ваш ответ.
В индикаторе (при запуске его в тестере) отображаются переменные
Прикрепила снимок настроек индикатора
Список того, что я на данный момент передаю написала.
вторая переменная в индикаторе имеет тип bool, а вы передаете int- нужно чтобы все соответствовало. Лишние параметры с конца можно не передавать.
Следующая текст-разделитель, а вы передаете TimeFrame.. итд..
Если в индикаторе есть хотя бы один строковый параметр, то ничего не поможет. Каждый вызов такого индикатора терминал считает вызовом индикатора с другими параметрами.
Попробуйте связаться с автором и попросить его убрать все строковые параметры из настроечных параметров. У меня с полгода назад была аналогичная проблема. Именно так и решилась.
Если в индикаторе есть хотя бы один строковый параметр, то ничего не поможет. Каждый вызов такого индикатора терминал считает вызовом индикатора с другими параметрами.
Попробуйте связаться с автором и попросить его убрать все строковые параметры из настроечных параметров. У меня с полгода назад была аналогичная проблема. Именно так и решилась.
Вы не правы, вообще в первый раз такое слышу.. Постоянно работаю с такими индикаторами.. Если параметр строкой, то его и надо передать, то есть строку и все..
Если в индикаторе есть хотя бы один строковый параметр, то ничего не поможет. Каждый вызов такого индикатора терминал считает вызовом индикатора с другими параметрами.
Попробуйте связаться с автором и попросить его убрать все строковые параметры из настроечных параметров. У меня с полгода назад была аналогичная проблема. Именно так и решилась.
Не, такого не наблюдал. По крайней мере в mql4
Иногда разделители параметров делают строковым значением. Я его всегда передаю просто также строкой и все нормально.
Вот так делаю и всё всегда работает
iCustom(NULL, 0, indicatorFileName, 12, "", "", 32, i+1);
На англоязычном форуме есть знаменитый деятель, который всегда так делает - вызывает копии самого себя)
Вы не правы, вообще в первый раз такое слышу.. Постоянно работаю с такими индикаторами.. Если параметр строкой, то его и надо передать, то есть строку и все..
Так "не прав" или "в первый раз слышу"? Согласитесь, разные термины. Ну теперь будете знать. Не знать - не стыдно. Стыдно не признавать очевидное.
Не, такого не наблюдал. По крайней мере в mql4
Вот, понаблюдайте.
Так же делаю и всё работает всегда. В первый раз слышу чтобы строковые параметры убивали возможность работать с индикатором программно.
Странно, что для Вас это откровение.
Кликабельно.
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Добрый день Уважаемые Форумчане.Запускаю в тестере, а советник загружает множество копий индикатора. (Снимок прикрепила)
Пишу советник на основе индикатора.
Индикатор не мой, бесплатный хотела его подключить к советнику.
Подключаю стандартным способом:
Подскажите в чем проблема пожалуйста?