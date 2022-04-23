Рекорды плавающего спреда

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МТ4. Видел сегодня на реальном долларовом счете выстрел с растягиванием спреда с 16 до 187 пунктов 5-знака. Прямо в цену, где должен был открыться ордер. Авто торговля была отключена. Спред отслеживается советником.
Кто больше?
 
Renat Akhtyamov:
МТ4. Видел сегодня  выстрел с растягиванием спреда с 16 до 187 пунктов 5-знака. Прямо в цену, где должен был открыться ордер. Авто торговля была отключена. Спрей отслеживается советником.
Кто больше?

в живую, в терминале наблюдал "швейцарский чёрный лебедь"...достойное было зрелище, доложу я вам

вряд-ли с тех пор бывало больше

 
Maxim Kuznetsov #:

в живую, в терминале наблюдал "швейцарский чёрный лебедь"...достойное было зрелище, доложу я вам

вряд-ли с тех пор бывало больше

Это было днем. Тоже видел. 
Было и ночью. Фунт полетел. Тоже видел и то и другое, в живую.
Но каким был при этом спред, не могу сказать, т.к. торговал в то время на счетах с фиксированным спредом.
 
Наблюдаю дальше.
Уже растянули до 200. Еврофунт.
Прошу сообщить в личку ДЦ, у кого такой шняги нет.
 
Первый раз чтоли такой спред перед новостями или в пятницу вечер ? Я в инит делаю запрос спреда, и если он в торговле в 3 раза больше, то не открывать в EA. Запускаю советников в адекватный спред, чтобы инит его поймал.
 

чиф/йена = 34 пункта


 
Volodymyr Zubov #:
Первый раз чтоли такой спред перед новостями ? Я в инит делаю запрос спреда, и если он в торговле в 3 раза больше, то не открывать в EA. Запускаю советников в адекватный спред, чтобы инит его поймал.

Разве это может обезопасить?

 
Volodymyr Zubov #:
Первый раз чтоли такой спред перед новостями или в пятницу вечер ? Я в инит делаю запрос спреда, и если он в торговле в 3 раза больше, то не открывать в EA. Запускаю советников в адекватный спред, чтобы инит его поймал.
У меня на каждом тике аск-бид считает и сравнивает с тем, что в торговых условиях на сайте дилера. Если больше, то адью, тик пропускает.
 

Разве это может обезопасить?

Немного может, но задавать спред максимальный вручную тоже както не разумно.

 
Volodymyr Zubov #:
Немного может, но задавать спред максимальный вручную тоже както не разумно.
Тогда с ходу убыток больше нормы, если не задать. Причем не известен максимум, вот в чем бяка.
 
Vitaly Muzichenko #:

чиф/йена = 34 пункта


Значит вместе ищем нормальное пристанище ;)
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