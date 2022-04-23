Рекорды плавающего спреда
МТ4. Видел сегодня на реальном долларовом счете выстрел с растягиванием спреда с 16 до 187 пунктов 5-знака. Прямо в цену, где должен был открыться ордер. Авто торговля была отключена. Спред отслеживается советником.
Кто больше?
- Тестирование и значение спреда.
- Можно-ли считать подобную систему "рабочей"?
- мт4 мт5
Renat Akhtyamov:
МТ4. Видел сегодня выстрел с растягиванием спреда с 16 до 187 пунктов 5-знака. Прямо в цену, где должен был открыться ордер. Авто торговля была отключена. Спрей отслеживается советником.
МТ4. Видел сегодня выстрел с растягиванием спреда с 16 до 187 пунктов 5-знака. Прямо в цену, где должен был открыться ордер. Авто торговля была отключена. Спрей отслеживается советником.
Кто больше?
в живую, в терминале наблюдал "швейцарский чёрный лебедь"...достойное было зрелище, доложу я вам
вряд-ли с тех пор бывало больше
Maxim Kuznetsov #:Это было днем. Тоже видел.
в живую, в терминале наблюдал "швейцарский чёрный лебедь"...достойное было зрелище, доложу я вам
вряд-ли с тех пор бывало больше
Было и ночью. Фунт полетел. Тоже видел и то и другое, в живую.Но каким был при этом спред, не могу сказать, т.к. торговал в то время на счетах с фиксированным спредом.
Наблюдаю дальше.
Уже растянули до 200. Еврофунт.Прошу сообщить в личку ДЦ, у кого такой шняги нет.
Первый раз чтоли такой спред перед новостями или в пятницу вечер ? Я в инит делаю запрос спреда, и если он в торговле в 3 раза больше, то не открывать в EA. Запускаю советников в адекватный спред, чтобы инит его поймал.
чиф/йена = 34 пункта
Volodymyr Zubov #:У меня на каждом тике аск-бид считает и сравнивает с тем, что в торговых условиях на сайте дилера. Если больше, то адью, тик пропускает.
Первый раз чтоли такой спред перед новостями или в пятницу вечер ? Я в инит делаю запрос спреда, и если он в торговле в 3 раза больше, то не открывать в EA. Запускаю советников в адекватный спред, чтобы инит его поймал.
Первый раз чтоли такой спред перед новостями или в пятницу вечер ? Я в инит делаю запрос спреда, и если он в торговле в 3 раза больше, то не открывать в EA. Запускаю советников в адекватный спред, чтобы инит его поймал.
Разве это может обезопасить?
Немного может, но задавать спред максимальный вручную тоже както не разумно.
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