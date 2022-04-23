Рекорды плавающего спреда - страница 5

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А вот спред к примеру расширяется за счёт роста аск или падения бид цены что это может означать в том и другом случае? 
Так же как и сужаться за счёт падения аск или роста бид цены? Может ли это служить неким индикатором на ближайшее поведение цены в будущем? 
 
Nikolai Semko #:
Да было дело

это по тиковой истории 

в живую, на альпе - сначала был пик вверх

собственно потому они и влетели сильнее других

 
ironfelx #:
А вот спред к примеру расширяется за счёт роста аск или падения бид цены что это может означать в том и другом случае? 
Так же как и сужаться за счёт падения аск или роста бид цены? Может ли это служить неким индикатором на ближайшее поведение цены в будущем? 

по хорошему спред расширяется за счёт закрытия заявок из стакана - если кто-то огромным объёмом сгрёб всё что было, либо просто отменились на пример чтоб не рисковать во время новостей и ликвидность пропала начисто

очевидно что в какую сторону сгрёб - в ту и расширяется (при большой покупке будет вынесен Ask)

[Удален]  
Maxim Kuznetsov #:

в живую, в терминале наблюдал "швейцарский чёрный лебедь"...достойное было зрелище, доложу я вам

вряд-ли с тех пор бывало больше

Nikolai Semko #:
Да было дело
Теперь с этим и живём 
if(StringFind(symbol,"CHF")>=0 && now.year==2015 && now.mon==1 && now.day==15) return;
:)
 
что касается расширенного спреда, то я считаю так:  есть цена на продажу или на покупку. Если цена Аск на покупку вас устраивает - покупайте, если цена Bid вас устраивает на продажу - то продавайте. А спред не важен. Именно на торговле с 23 до 1 ночи (Ролловер в 00:00 ) и основаны все лидеры маркета. 

А вот черный лебедь как по франку был в 15-году - не застрахуешься. Да и бывает такое 1 раз в 10 лет. Не стоит заморачиваться даже.
 

Всем доброго дня!

Не знаю насколько это рекордный спред, но такого, который был бы в размере более 1800 пунктов, ещё не видел. С уважением, Владимир.



P.S. Эпизодами расширяется до 2100 пунктов.



 
Nikolai Semko #:
Да было дело

Николай, фунта сможешь также показать?

 
Renat Akhtyamov #:

Николай, фунта сможешь также показать?

Какая дата нужна? И время желательно.

 
Nikolai Semko #:

Какая дата нужна? И время желательно.

ну вот он, черненький(красненький) лебединчик, времена Брекзита ;)


 
Renat Akhtyamov #:

ну вот он, черненький(красненький) лебединчик, времена Брекзита ;)


да, что-то лебедь то никакой. Ничего интересного. Очень небольшое расширение спреда до 0.5%

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