Рекорды плавающего спреда - страница 5
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это по тиковой истории
в живую, на альпе - сначала был пик вверх
собственно потому они и влетели сильнее других
А вот спред к примеру расширяется за счёт роста аск или падения бид цены что это может означать в том и другом случае?
по хорошему спред расширяется за счёт закрытия заявок из стакана - если кто-то огромным объёмом сгрёб всё что было, либо просто отменились на пример чтоб не рисковать во время новостей и ликвидность пропала начисто
очевидно что в какую сторону сгрёб - в ту и расширяется (при большой покупке будет вынесен Ask)
в живую, в терминале наблюдал "швейцарский чёрный лебедь"...достойное было зрелище, доложу я вам
вряд-ли с тех пор бывало больше
А вот черный лебедь как по франку был в 15-году - не застрахуешься. Да и бывает такое 1 раз в 10 лет. Не стоит заморачиваться даже.
Всем доброго дня!
Не знаю насколько это рекордный спред, но такого, который был бы в размере более 1800 пунктов, ещё не видел. С уважением, Владимир.
P.S. Эпизодами расширяется до 2100 пунктов.
Николай, фунта сможешь также показать?
Николай, фунта сможешь также показать?
Какая дата нужна? И время желательно.
Какая дата нужна? И время желательно.
ну вот он, черненький(красненький) лебединчик, времена Брекзита ;)
ну вот он, черненький(красненький) лебединчик, времена Брекзита ;)
да, что-то лебедь то никакой. Ничего интересного. Очень небольшое расширение спреда до 0.5%