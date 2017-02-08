мт4 мт5

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Такая ситуация.

У брокера есть два типа счета.Оба с плавающим спредом(и на мт4 и на мт5)

Один счет сплающим спредом постоянно,другой только в определенные сессии(ночью с 00 до 8 и вечером с 20 по 00)в каких платформах можно сделать советник который разрешал автоматическую торговлю по заданному спреду?(в настройках) тоесть разрешал бы авто торговля либо запрещял

 
stsmotor2:

Такая ситуация.

У брокера есть два типа счета.Оба с плавающим спредом(и на мт4 и на мт5)

Один счет сплающим спредом постоянно,другой только в определенные сессии(ночью с 00 до 8 и вечером с 20 по 00)в каких платформах можно сделать советник который разрешал автоматическую торговлю по заданному спреду?(в настройках) тоесть разрешал бы авто торговля либо запрещял

в обоих можно
 
Есть один момент если брать счет который пастоянно плавающий,там изменения происходят почти каждую минуту.Как тогда?
 
stsmotor2:
Есть один момент если брать счет который пастоянно плавающий,там изменения происходят почти каждую минуту.Как тогда?
а на другом счете изменения тоже происходят ведь и спред тоже плавает ? но не так бодро

точно так же - поймали низкий спред входим , поймали высокий спред - включаем фильтр!
 

да,ну вот допустим

на счете 1.Спред плавает о 1.2 до 2.3 примерно(как смог подсчитать)каждые 2-4 минуты

на  счете 2 спред плавает 0т.1.2 до 1.9 по сути по сессиям

 
stsmotor2:

да,ну вот допустим

на счете 1.Спред плавает о 1.2 до 2.3 примерно(как смог подсчитать)каждые 2-4 минуты

на  счете 2 спред плавает 0т.1.2 до 1.9 по сути по сессиям

ну понятно там где бодрее плавает ,  допустим при настройке которая предполагает  вход при спреде не более 1.3 - чаще будет сигналить
 

так в том и дело если создать советник который будет разрешать авто торговлю в диапазоне от 1.5-2.0 спреда тест вот какой.....

 

если диапазон 1.1-1.9

 

 тоесть плавающий быстрый спред лучше но как поймать его?

 
stsmotor2:

так в том и дело если создать советник который будет разрешать авто торговлю в диапазоне от 1.5-2.0 спреда тест вот какой.....

 

если диапазон 1.1-1.9

 

 тоесть плавающий быстрый спред лучше но как поймать его?

if  ((Ask-Bid ) <= 0.00011 )

{
   урааааа входим!!! нам сказочно повезло!!!
}

это очень условно :-)  , сам принцип
 

К сожилению,из за того что спред плавающий а реальных значений из за этого не получить тест 25%.

Вот если бы можно было отфильтровать,другой спред...было бы классно 

 
можно конечно попробывать сделать с запретом на авто торговлю в диапозоне но.....чето мне кажеться это не даст результатов...эта за 15 минут 7-9 срабатываний
 
stsmotor2:

да,ну вот допустим

на счете 1.Спред плавает о 1.2 до 2.3 примерно(как смог подсчитать)каждые 2-4 минуты

на  счете 2 спред плавает 0т.1.2 до 1.9 по сути по сессиям

Кстати, в кодобазе лежат два моих индикатора, показывают мгновенный спред и сглаженный, пользуйтесь

https://www.mql5.com/ru/code/15808  - для МТ4

https://www.mql5.com/ru/code/17205 - для МТ4

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ЗЫ: какое счастье, что за рекламу в КБ пока не банят! Цените, о недовольные пацаки! ))

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  • голосов: 11
  • 2016.12.20
  • Alexey Volchanskiy
  • www.mql5.com
Показывает важные параметры инструмента и счета.
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