мт4 мт5
Такая ситуация.
У брокера есть два типа счета.Оба с плавающим спредом(и на мт4 и на мт5)
Один счет сплающим спредом постоянно,другой только в определенные сессии(ночью с 00 до 8 и вечером с 20 по 00)в каких платформах можно сделать советник который разрешал автоматическую торговлю по заданному спреду?(в настройках) тоесть разрешал бы авто торговля либо запрещял
Есть один момент если брать счет который пастоянно плавающий,там изменения происходят почти каждую минуту.Как тогда?
точно так же - поймали низкий спред входим , поймали высокий спред - включаем фильтр!
да,ну вот допустим
на счете 1.Спред плавает о 1.2 до 2.3 примерно(как смог подсчитать)каждые 2-4 минуты
на счете 2 спред плавает 0т.1.2 до 1.9 по сути по сессиям
да,ну вот допустим
на счете 1.Спред плавает о 1.2 до 2.3 примерно(как смог подсчитать)каждые 2-4 минуты
на счете 2 спред плавает 0т.1.2 до 1.9 по сути по сессиям
так в том и дело если создать советник который будет разрешать авто торговлю в диапазоне от 1.5-2.0 спреда тест вот какой.....
если диапазон 1.1-1.9
тоесть плавающий быстрый спред лучше но как поймать его?
так в том и дело если создать советник который будет разрешать авто торговлю в диапазоне от 1.5-2.0 спреда тест вот какой.....
если диапазон 1.1-1.9
тоесть плавающий быстрый спред лучше но как поймать его?
{
урааааа входим!!! нам сказочно повезло!!!
}
это очень условно :-) , сам принцип
К сожилению,из за того что спред плавающий а реальных значений из за этого не получить тест 25%.
Вот если бы можно было отфильтровать,другой спред...было бы классно
да,ну вот допустим
на счете 1.Спред плавает о 1.2 до 2.3 примерно(как смог подсчитать)каждые 2-4 минуты
на счете 2 спред плавает 0т.1.2 до 1.9 по сути по сессиям
Кстати, в кодобазе лежат два моих индикатора, показывают мгновенный спред и сглаженный, пользуйтесь
https://www.mql5.com/ru/code/15808 - для МТ4
https://www.mql5.com/ru/code/17205 - для МТ4
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- 2016.12.20
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Такая ситуация.
У брокера есть два типа счета.Оба с плавающим спредом(и на мт4 и на мт5)
Один счет сплающим спредом постоянно,другой только в определенные сессии(ночью с 00 до 8 и вечером с 20 по 00)в каких платформах можно сделать советник который разрешал автоматическую торговлю по заданному спреду?(в настройках) тоесть разрешал бы авто торговля либо запрещял