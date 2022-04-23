Рекорды плавающего спреда - страница 6
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да, что-то лебедь то никакой. Ничего интересного. Очень небольшое расширение спреда до 0.5%
у тебя июнь
посмотри 7-го октября 2016г ?
у тебя июнь
посмотри 7-го октября 2016г ?
Ну да. В этот день ситуация была значительно более интересной, чем в Brexit.
Что самое интересное, как я понял, причина была, то ли в комрьютерном сбое, то ли в агрессивной торговле роботов.
Вот Gif c ускорением в 20 раз (иначе не помещается здесь) по котировкам MQ. Без ускорения прикладываю видео файл mp4. Будет удобнее смотреть и можно нажать на паузу.
Посмотрел у другого брокера, там оказалась дырка в несколько минут.
прикол в том, что были два шипа вверх, когда Ask улетел намного выше цены на графике (примерно на 1.375) с расширением спреда до 14.16% от общей цены.
Это означает что даже те, кто угадал с направлением вниз и торговал достаточно консервативным размером баланса в размере нескольких процентов при плече 100 - все равно словили маржин кол.
вот этот момент:
Есть о чем задуматься при построении роботов, чтоб защитить баланс от такой жести.
ситуация была в легендарном промеж-банке, на который толпой ходит форекс, с плечами и микролотами :-)
а его нет
ситуация была в легендарном промеж-банке, на который толпой ходит форекс, с плечами и микролотами :-)
а его нет
я там в zip файле прикрепил еще один pdf с описанием ситуации (на английском). В конце там есть еще табличка интересная с другими черными лебедями.
дело было так ;)
до этого дня , примерно с месяца два, я писал что из шести пар "пойманы" роботом и считаются уже "мертвыми" пять
остался в "живых" фунт
началось гнобление фунта ;)))
// мои комментарии об этом в ветке прогнозов
в ту ночь цена начала падать, тихонечко так, ненавязчиво
я открывался в противотренд
но в этот раз пришлось применить ручками принцип стека, т.е. в самом низу открываюсь, верхнюю закрываю с убытком, причем закрывал руками
котировщику, который решил угробить мою систему, это было неизвестно, т.к. в противотренд открывался робот, а закрывал я руками
мне показалось что котир бахнулся против меня, и никак не связано такое падение с брекзитом
система отбила убытки на раз два, т.к. открылась сразу после того, как дилер разрешил торговлю
то есть открылось несколько сделок в покупку почти что на самом дне
и что интересно, в ту ночь многие не спали до самого утра
я там в zip файле прикрепил еще один pdf с описанием ситуации (на английском). В конце там есть еще табличка интересная с другими черными лебедями.
с некоторой стороны, можно даже и не читать :-)
но скачал, посмотрел
вкратце - у банков между собой есть краткосрочные обязательства, и они на тот момент истекли. Форекс попал
Что есть спред? Разница между bid и ask. А что такое midmarket? Да мало, кто знает, большинство догадывается. А что такое портал цены? Как он связан со спредом и где тут мидмаркет.
Форекс в нынешнем его виде существует исключительно благодаря наличию поставщиков ликвидности. Если Вася продаёт по 5 рублей, а Петя покупает по 3 рубля, то будет множество сделок, пока они сойдутся на споте.
Виталий, проще, в начале тика всего одна строчка:
Надо умножать на _Point так будет надежней.