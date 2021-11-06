не корректно закрылись сделки - страница 2

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b0675779595 Bovkun:
Добрый день. Подскажите, я подписан на сигналы. Вчера ,на того у кого подписан ,закрыли сделки по AUD/USD ,больше ничего не закрывали. Но моем счете автоматически закрылось еще часть объема по EUR/USD, в ручную я не закрывал , а на кого я подписан, то там не было закрытий по EUR/USD. Снятий я тоже никаких не делал. В логах пишет что это сигнал с MQL. Почему автоматически закрыло на моем счете часть объема по EUR/USD?

Смотрим в лог-файл и видим: Вы имеете одну постороннюю позицию по EURUSD, и десять позиций по EURUSD синхронизированных:

0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45542501 sell 0.03 AUDUSD at 0.73037]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45555917 sell 0.22 AUDUSD at 0.73540]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45597011 sell 0.34 AUDUSD at 0.73871]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45599447 sell 0.38 AUDUSD at 0.73947]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45600213 sell 0.42 AUDUSD at 0.74048]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45601486 sell 0.46 AUDUSD at 0.74148]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45606877 sell 0.50 AUDUSD at 0.74250]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45616149 sell 0.53 AUDUSD at 0.74360]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45651398 sell 0.57 AUDUSD at 0.74462]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45652046 sell 0.61 AUDUSD at 0.74562]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45652752 sell 0.65 AUDUSD at 0.74665]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45663702 sell 0.69 AUDUSD at 0.74769]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45668692 sell 0.73 AUDUSD at 0.74865]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45669807 sell 0.77 AUDUSD at 0.74963]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45680036 sell 0.81 AUDUSD at 0.75065]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45682854 sell 0.85 AUDUSD at 0.75167]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45686542 sell 0.89 AUDUSD at 0.75267]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45686839 sell 0.92 AUDUSD at 0.75367]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45687854 sell 0.04 AUDUSD at 0.73134]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45808277 sell 0.96 AUDUSD at 0.75474]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45808280 buy 0.48 AUDUSD at 0.75482]
1       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#44173314 buy 0.05 EURUSD at 1.18256], does not correspond to signal provider
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45069155 sell 0.01 EURUSD at 1.16765]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45442801 sell 0.91 EURUSD at 1.16010]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45442806 sell 0.22 EURUSD at 1.16008]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45442811 sell 0.37 EURUSD at 1.16014]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45442819 sell 0.92 EURUSD at 1.16007]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45442825 sell 0.01 EURUSD at 1.16885]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45442831 sell 0.09 EURUSD at 1.16022]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45442862 sell 0.27 EURUSD at 1.16851]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45442866 buy 3.69 EURUSD at 1.21854]
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - local position [#45442868 sell 0.85 EURUSD at 1.15997]

дальше видим, что баланс провайдера изменился и изменился коэффициент

0       19:01:06.555    '700138573': Signal - signal provider has balance 88 067.52 USD, leverage 1:500
0       19:01:06.555    '700138573': Signal - subscriber has balance 57 058.09 USD, leverage 1:1000
0       19:01:06.789    '700138573': Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 60% (old value 65%)
0       19:01:06.789    '700138573': Signal - signal provider has position [#53159086 sell 0.01 EURUSD at 1.16765]
0       19:01:06.789    '700138573': Signal - signal provider has position [#53408277 sell 1.40 EURUSD at 1.16010]
0       19:01:06.789    '700138573': Signal - signal provider has position [#53408286 sell 0.35 EURUSD at 1.16008]
0       19:01:06.789    '700138573': Signal - signal provider has position [#53408292 sell 0.58 EURUSD at 1.16013]
0       19:01:06.789    '700138573': Signal - signal provider has position [#53408300 sell 1.42 EURUSD at 1.16007]
0       19:01:06.789    '700138573': Signal - signal provider has position [#53408302 sell 0.03 EURUSD at 1.16885]
0       19:01:06.789    '700138573': Signal - signal provider has position [#53408305 sell 0.15 EURUSD at 1.16022]
0       19:01:06.789    '700138573': Signal - signal provider has position [#53408329 sell 0.43 EURUSD at 1.16851]
0       19:01:06.789    '700138573': Signal - signal provider has position [#53408330 buy 5.68 EURUSD at 1.21855]
0       19:01:06.789    '700138573': Signal - signal provider has position [#53408332 sell 1.31 EURUSD at 1.15997]

а раз коэффициент изменился, то дальше идёт коррекция.

 
Vladimir Karputov #:

Смотрим в лог-файл и видим: Вы имеете одну постороннюю позицию по EURUSD, и десять позиций по EURUSD синхронизированных:

дальше видим, что баланс провайдера изменился и изменился коэффициент

а раз коэффициент изменился, то дальше идёт коррекция.

так а почему на других счетах которые подключены, с разными депозитами, Ничего не изменилось, а на моем закрыло минус?

 
b0675779595 Bovkun #:

так а почему на других счетах которые подключены, с разными депозитами, Ничего не изменилось, а на моем закрыло минус?

Была Коррекция объёма открытых позиций.

 
Vladimir Karputov #:

Была Коррекция объёма открытых позиции 

Vladimir Karputov #:

Была Коррекция объёма открытых позиций.

Благодарю за ответ.  Подскажите, как убрать эту функцию корректировки позиций ?

 
b0675779595 Bovkun #:

Благодарю за ответ.  Подскажите, как убрать эту функцию корректировки позиций ?

Это не функция.
Так как размер лота зависит от баланса и плеча подписчика и провайдера, то если кто-то из них (например - провайдер) сделает балансовые операции при открытых позициях (снимет со счета какую-нибудь сумму например), то система это замечает, и просто пересчитывает лоты открытых позиций.
Это означает, что если позиции открывались каким-то лотом, а сейчас уже надо чтобы было меньшим (так как провайдер, например, снял часть баланса) - то часть позиций у подписчика закрывается для того, чтобы соответствовать новым значениям лотов.

Вообще, если провайдер делает балансовые операции (снимет со счета какую-нибудь сумму например) при открытых у него (а следовательно - и у подписчика) открытых позициях - то это считается грубым нарушением со стороны провайдера, и система его может автоматом понизить в рейтинге и так далее.

----------------

Есть некоторые тонкости, и если углубляться - то почитайте -

  • пост (про настройки и синхронизацию) и следующие посты;
  • пост как общая информация.
Неправильные настройки при подписке, что делать?
Неправильные настройки при подписке, что делать?
  • 2020.01.21
  • www.mql5.com
Здравствуйте, извините что пишу в этой теме, но возник вопрос, по подключению сигнала, возможно ли изменить настройки после подключения, как это сд...
 
Sergey Golubev #:

Это не функция.
Так как размер лота зависит от баланса и плеча подписчика и провайдера, то если кто-то из них (например - провайдер) сделает балансовые операции при открытых позициях (снимет со счета какую-нибудь сумму например), то система это замечает, и просто пересчитывает лоты открытых позиций.
Это означает, что если позиции открывались каким-то лотом, а сейчас уже надо чтобы было меньшим (так как провайдер, например, снял часть баланса) - то часть позиций у подписчика закрывается для того, чтобы соответствовать новым значениям лотов.

Вообще, если провайдер делает балансовые операции (снимет со счета какую-нибудь сумму например) при открытых у него (а следовательно - и у подписчика) открытых позициях - то это считается грубым нарушением со стороны провайдера, и система его может автоматом понизить в рейтинге и так далее.

----------------

Есть некоторые тонкости, и если углубляться - то почитайте -

  • пост (про настройки и синхронизацию) и следующие посты;
  • пост как общая информация.

Благодарю. Если я выступаю в роли провайдера и у меня подключены только мои счета. Могу ли я убрать этот перерасчет ?

 
b0675779595 Bovkun #:

Благодарю. Если я выступаю в роли провайдера и у меня подключены только мои счета. Могу ли я убрать этот перерасчет ?

Если вы в роли провайдера, то просто не делайте балансовые операции при открытых у вас позициях (балансовые операции - это депозит или снятие денег с торгового счета, на котором торгуете как провайдер).
Просто подождите, когда закроются позиции (или сами их закройте), и только после этого делайте балансовые операции.

Или вы имеете в виду, что вы подписались на свой сигнал? Да, можно подписаться на свой сигнал другим торговым счетом, и это для провайдера будет бесплатно даже если сигнал платный,то есть он самому себе не платит (Метатрейдер тут определяет провайдера и подписчика по логину во вкладке Сообщество).
- Тоже самое (всё тоже), так как сигнальная система обрабатывает торговый счет провайдера и торговый счет подписчика, а то, что это может быть одно и тоже лицо например - тут все равно.

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А если уже такое случилось - то вы как провайдер можете потерять в рейтинге сигнала, потерять подписчиков, и некоторые из подписчиков будут возмущаться о закрытии позиций (хотя у вас как у провайдера они не закрывались) ...

Подписчикам надо обращать на такие места в логах (и как цифры там меняются по временем, например, какие цифры были несколько дней назад например):

0    19:01:06.555    '700138573': Signal - signal provider has balance 88 067.52 USD, leverage 1:500
0    19:01:06.555    '700138573': Signal - subscriber has balance 57 058.09 USD, leverage 1:1000
0    19:01:06.789    '700138573': Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 60% (old value 65%)

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И на эти места в логах надо смотреть -

1. Это о том, что у подписчика есть есть позиция, которой нет у провайдера, и система просто закрывает эту позицию:

position ... does not exist on signal provider account, trying to close

2. А это о чем я отмечал выше - были балансовые операции на торговом счете провайдера или подписчика, и система просто корректирует размер лота, который сейчас должен дыть уже другим на открытой позиции:

Signal - local position ... volume exceeds the signal one ..., trying to fix
 
Sergey Golubev #:

Если вы в роли провайдера, то просто не делайте балансовые операции при открытых у вас позициях (балансовые операции - это депозит или снятие денег с торгового счета, на котором торгуете как провайдер).

Вот это не всегда возможно. При торговле на ФОРТС МТ5 периодически самопроизвольно проводит сделки типа "Balance", не имеющие отношения к реальному движению денег со счёта/на счёт.

От них не избавиться, и никто не может толково объяснить, что это, и чем они отличаются от сделок типа "Correction". Отделываются общими словами.

 
JRandomTrader #:

Вот это не всегда возможно. При торговле на ФОРТС МТ5 периодически самопроизвольно проводит сделки типа "Balance", не имеющие отношения к реальному движению денег со счёта/на счёт.

От них не избавиться, и никто не может толково объяснить, что это, и чем они отличаются от сделок типа "Correction". Отделываются общими словами.

Да, бывает такая неприятность - некоторые брокеры архивируют историю как балансовые операции (у меня даже с демо счетом такое было).
Вот пост со скриншотом сделок на сигнале с таким архивированием (и ответы админов о том,что это такое): пост
Account monitoring system does not match actual performance / Balance
Account monitoring system does not match actual performance / Balance
  • 2021.07.21
  • www.mql5.com
Good morning everyone, I took a trade yesterday and made some profits, this actually put me up for the month of July; however, it still shows I am...
 
Sergey Golubev #:
Да, бывает такая неприятность - некоторые брокеры архивируют историю как балансовые операции (у меня даже с демо счетом такое было).
Вот пост со скриншотом сделок на сигнале с таким архивированием (и ответы админов о том,что это такое): пост

Нет, тут всё гораздо хуже:


Вот эти "Пополнение" и  "Снятие" не имеют никакого отношения к реальности.
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