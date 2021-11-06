не корректно закрылись сделки - страница 2
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Добрый день. Подскажите, я подписан на сигналы. Вчера ,на того у кого подписан ,закрыли сделки по AUD/USD ,больше ничего не закрывали. Но моем счете автоматически закрылось еще часть объема по EUR/USD, в ручную я не закрывал , а на кого я подписан, то там не было закрытий по EUR/USD. Снятий я тоже никаких не делал. В логах пишет что это сигнал с MQL. Почему автоматически закрыло на моем счете часть объема по EUR/USD?
Смотрим в лог-файл и видим: Вы имеете одну постороннюю позицию по EURUSD, и десять позиций по EURUSD синхронизированных:
дальше видим, что баланс провайдера изменился и изменился коэффициент
а раз коэффициент изменился, то дальше идёт коррекция.
Смотрим в лог-файл и видим: Вы имеете одну постороннюю позицию по EURUSD, и десять позиций по EURUSD синхронизированных:
дальше видим, что баланс провайдера изменился и изменился коэффициент
а раз коэффициент изменился, то дальше идёт коррекция.
так а почему на других счетах которые подключены, с разными депозитами, Ничего не изменилось, а на моем закрыло минус?
так а почему на других счетах которые подключены, с разными депозитами, Ничего не изменилось, а на моем закрыло минус?
Была Коррекция объёма открытых позиций.
Была Коррекция объёма открытых позиции
Была Коррекция объёма открытых позиций.
Благодарю за ответ. Подскажите, как убрать эту функцию корректировки позиций ?
Благодарю за ответ. Подскажите, как убрать эту функцию корректировки позиций ?
Это не функция.
Так как размер лота зависит от баланса и плеча подписчика и провайдера, то если кто-то из них (например - провайдер) сделает балансовые операции при открытых позициях (снимет со счета какую-нибудь сумму например), то система это замечает, и просто пересчитывает лоты открытых позиций.
Это означает, что если позиции открывались каким-то лотом, а сейчас уже надо чтобы было меньшим (так как провайдер, например, снял часть баланса) - то часть позиций у подписчика закрывается для того, чтобы соответствовать новым значениям лотов.
Вообще, если провайдер делает балансовые операции (снимет со счета какую-нибудь сумму например) при открытых у него (а следовательно - и у подписчика) открытых позициях - то это считается грубым нарушением со стороны провайдера, и система его может автоматом понизить в рейтинге и так далее.
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Есть некоторые тонкости, и если углубляться - то почитайте -
Это не функция.
Так как размер лота зависит от баланса и плеча подписчика и провайдера, то если кто-то из них (например - провайдер) сделает балансовые операции при открытых позициях (снимет со счета какую-нибудь сумму например), то система это замечает, и просто пересчитывает лоты открытых позиций.
Это означает, что если позиции открывались каким-то лотом, а сейчас уже надо чтобы было меньшим (так как провайдер, например, снял часть баланса) - то часть позиций у подписчика закрывается для того, чтобы соответствовать новым значениям лотов.
Вообще, если провайдер делает балансовые операции (снимет со счета какую-нибудь сумму например) при открытых у него (а следовательно - и у подписчика) открытых позициях - то это считается грубым нарушением со стороны провайдера, и система его может автоматом понизить в рейтинге и так далее.
----------------
Есть некоторые тонкости, и если углубляться - то почитайте -
Благодарю. Если я выступаю в роли провайдера и у меня подключены только мои счета. Могу ли я убрать этот перерасчет ?
Благодарю. Если я выступаю в роли провайдера и у меня подключены только мои счета. Могу ли я убрать этот перерасчет ?
Если вы в роли провайдера, то просто не делайте балансовые операции при открытых у вас позициях (балансовые операции - это депозит или снятие денег с торгового счета, на котором торгуете как провайдер).
Просто подождите, когда закроются позиции (или сами их закройте), и только после этого делайте балансовые операции.
Или вы имеете в виду, что вы подписались на свой сигнал? Да, можно подписаться на свой сигнал другим торговым счетом, и это для провайдера будет бесплатно даже если сигнал платный,то есть он самому себе не платит (Метатрейдер тут определяет провайдера и подписчика по логину во вкладке Сообщество).
- Тоже самое (всё тоже), так как сигнальная система обрабатывает торговый счет провайдера и торговый счет подписчика, а то, что это может быть одно и тоже лицо например - тут все равно.
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А если уже такое случилось - то вы как провайдер можете потерять в рейтинге сигнала, потерять подписчиков, и некоторые из подписчиков будут возмущаться о закрытии позиций (хотя у вас как у провайдера они не закрывались) ...
Подписчикам надо обращать на такие места в логах (и как цифры там меняются по временем, например, какие цифры были несколько дней назад например):
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И на эти места в логах надо смотреть -
1. Это о том, что у подписчика есть есть позиция, которой нет у провайдера, и система просто закрывает эту позицию:
2. А это о чем я отмечал выше - были балансовые операции на торговом счете провайдера или подписчика, и система просто корректирует размер лота, который сейчас должен дыть уже другим на открытой позиции:
Если вы в роли провайдера, то просто не делайте балансовые операции при открытых у вас позициях (балансовые операции - это депозит или снятие денег с торгового счета, на котором торгуете как провайдер).
Вот это не всегда возможно. При торговле на ФОРТС МТ5 периодически самопроизвольно проводит сделки типа "Balance", не имеющие отношения к реальному движению денег со счёта/на счёт.
От них не избавиться, и никто не может толково объяснить, что это, и чем они отличаются от сделок типа "Correction". Отделываются общими словами.
Вот это не всегда возможно. При торговле на ФОРТС МТ5 периодически самопроизвольно проводит сделки типа "Balance", не имеющие отношения к реальному движению денег со счёта/на счёт.
От них не избавиться, и никто не может толково объяснить, что это, и чем они отличаются от сделок типа "Correction". Отделываются общими словами.
Вот пост со скриншотом сделок на сигнале с таким архивированием (и ответы админов о том,что это такое): пост #1
Да, бывает такая неприятность - некоторые брокеры архивируют историю как балансовые операции (у меня даже с демо счетом такое было).
Вот пост со скриншотом сделок на сигнале с таким архивированием (и ответы админов о том,что это такое): пост #1
Нет, тут всё гораздо хуже:
Вот эти "Пополнение" и "Снятие" не имеют никакого отношения к реальности.