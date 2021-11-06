не корректно закрылись сделки - страница 3
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Нет, тут всё гораздо хуже:
Вот эти "Пополнение" и "Снятие" не имеют никакого отношения к реальности.
Это вопрос к брокеру.
И, значит, с этим брокером (или с сервером этого брокера) трудно делать сигналы для получения подписчиков.
И, кстати, есть еще один момент: нефорексные символы не копируются согласно маппингу (нефорексные по спецификации символа).
Например:
Поиск подходящего для копирования символа производится в следующем порядке:
То есть, не все символы можно копировать (то есть - не все будут копироваться).
Например, XAUUSD (просто для примера).
У этого брокера тип расчета маржи по этому символу - Forex (и тут ограничения по этому условию маппинга нет):
А у этого брокера тип маржи по этому символу - не Forex, и он (символ у этого брокера) по этому условию маппинга не проходит (то есть - у подписчика по этому символу у этого брокера копироваться не будет):
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Существуют два скрипта (один для МТ4 и другой для МТ5), которые помогут быстро определить это условие маппинга - см пост #5
Пример - приаттачиваю скрипт к графику XAUUSD в первом варианте (это МТ4) -
И приаттачиваю скрипт (тот же, но для МТ5) во втором варианте:
Так можно быстро определить - если ли у брокера это ограничение по конкретным символам для их копирования.
Это вопрос к брокеру.
И, значит, с этим брокером (или с сервером этого брокера) трудно делать сигналы для получения подписчиков.
С брокером я этот вопрос пытался выяснить, они кивают на МТ.
Я правильно понимаю, что "Сигналы" принципиально непригодны для биржевой торговли?
С брокером я этот вопрос пытался выяснить, они кивают на МТ.
Я правильно понимаю, что "Сигналы" принципиально непригодны для биржевой торговли?
Я выше объяснил то, что известно (тип маржи символа), и это только одно из условий маппинга (это еще не всё).
Вообще, в англоязычном форуме многие (модераторы и пользователи) дают такую мягкую формулировку:
нефорексные символы трудно копировать подписчику (и далее - идет отсылка на материалы по FAQ и так далее, то есть - мой пост выше).
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Хорошо, что есть рефанд для подписчика на сигналы (то есть, если подписчик отпишется от сигнала в течение 24 часов, то средства автоматом возвращаются на его mql5 профиль).
Для MQL5 VPS рефанда нет (по крайней мере мне не известно), но при отмене подписки оставшееся время не пропадает -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
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Slava, 2019.02.20 07:45Если вы отменяете платную подписку, то оставшееся время возвращается на ваш счёт MQL5.com в виде "бесплатных" минут. Которые позже можно потратить на новую подписку "за минуты".
Кстати, у меня еще 24 минуты есть:
Я выше объяснил то, что известно (тип маржи символа), и это только одно из условий маппинга (это еще не всё).
Вообще, в англоязычном форуме многие (модераторы и пользователи) дают такую мягкую формулировку:
нефорексные символы трудно копировать подписчику (и далее - идет отсылка на материалы по FAQ и так далее, то есть - мой пост выше).
----------------
Хорошо, что есть рефанд для подписчика на сигналы (то есть, если подписчик отпишется от сигнала в течение 24 часов, то средства автоматом возвращаются на его mql5 профиль).
Для MQL5 VPS рефанда нет (по крайней мере мне не известно), но при отмене подписки оставшееся время не пропадает -
Кстати, у меня еще 24 минуты есть:
Я имею в виду, с точки зрения провайдера сигнала - при биржевой торговле нет смысла даже пытаться.