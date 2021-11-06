не корректно закрылись сделки - страница 3

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JRandomTrader #:

Нет, тут всё гораздо хуже:


Вот эти "Пополнение" и  "Снятие" не имеют никакого отношения к реальности.

Это вопрос к брокеру.
И, значит, с этим брокером (или с сервером этого брокера) трудно делать сигналы для получения подписчиков.

И, кстати, есть еще один момент: нефорексные символы не копируются согласно маппингу (нефорексные по спецификации символа).
Например:

На счете Провайдера торгуется инструмент GOLD, у моего брокера есть такой же инструмент, но он называется XAUUSD. Будут ли в таком случае сделки по символу GOLD копироваться на символ XAUUSD?

Поиск подходящего для копирования символа производится в следующем порядке:

  1. На счете Подписчика ищутся все инструменты, чьи имена совпадают по первым 6 символам с инструментом Подписчика. Например, EURUSD == EURUSDxxx == EURUSDyyy.
  2. Для каждого найденного инструмента проверяется полное разрешение на торговлю. Если торговля разрешена частично или полностью запрещена, то такой инструмент отбрасывается.
  3. Для каждого оставшегося инструмента проверяется тип расчета маржи - если тип Forex, то инструмент проходит дальше. Инструменты с типом расчета CFD, Futures и т.п. отбрасываются.
  4. Если после проверок не осталось ни одного инструмента, или найдено более одного инструмента, то считается, что сопоставление не удалось и копирование сделок Провайдера по данному интструменту невозможно.

То есть, не все символы можно копировать (то есть - не все будут копироваться).

Например, XAUUSD (просто для примера).

У этого брокера тип расчета маржи по этому символу - Forex (и тут ограничения по этому условию маппинга нет):

А у этого брокера тип маржи по этому символу - не Forex, и он (символ у этого брокера) по этому условию маппинга не проходит (то есть - у подписчика по этому символу у этого брокера копироваться не будет):

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Существуют два скрипта (один для МТ4 и другой для МТ5), которые помогут быстро определить это условие маппинга - см пост

Пример - приаттачиваю скрипт к графику XAUUSD в первом варианте (это МТ4) -

И приаттачиваю скрипт (тот же, но для МТ5) во втором варианте:

Так можно быстро определить - если ли у брокера это ограничение по конкретным символам для их копирования.

Обсуждение статьи "Калькулятор сигналов"
Обсуждение статьи "Калькулятор сигналов"
  • 2016.04.13
  • www.mql5.com
Опубликована статья Калькулятор сигналов: Автор: Karputov Vladimir...
 
Раньше вообще был запрет и сигнал нельзя было создать для биржевых счетов. 
 
Sergey Golubev #:

Это вопрос к брокеру.
И, значит, с этим брокером (или с сервером этого брокера) трудно делать сигналы для получения подписчиков.

С брокером я этот вопрос пытался выяснить, они кивают на МТ.

Я правильно понимаю, что "Сигналы" принципиально непригодны для биржевой торговли?

 
JRandomTrader #:

С брокером я этот вопрос пытался выяснить, они кивают на МТ.

Я правильно понимаю, что "Сигналы" принципиально непригодны для биржевой торговли?

Я выше объяснил то, что известно (тип маржи символа), и это только одно из условий маппинга (это еще не всё).
Вообще, в англоязычном форуме многие (модераторы и пользователи) дают такую мягкую формулировку:
нефорексные символы трудно копировать подписчику (и далее - идет отсылка на материалы по FAQ и так далее, то есть - мой пост выше).

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Хорошо, что есть рефанд для подписчика на сигналы (то есть, если подписчик отпишется от сигнала в течение 24 часов, то средства автоматом возвращаются на его mql5 профиль).
Для MQL5 VPS рефанда нет (по крайней мере мне не известно), но при отмене подписки оставшееся время не пропадает -

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

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Slava, 2019.02.20 07:45

Если вы отменяете платную подписку, то оставшееся время возвращается на ваш счёт MQL5.com в виде "бесплатных" минут. Которые позже можно потратить на новую подписку "за минуты".

Кстати, у меня еще 24 минуты есть:

FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2013.02.11
  • www.mql5.com
Узнать за 15 минут: смотри обучающие видео по торговым сигналам в MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Здесь будут собраны и обработаны наиболее частые вопр...
 
Sergey Golubev #:

Я выше объяснил то, что известно (тип маржи символа), и это только одно из условий маппинга (это еще не всё).
Вообще, в англоязычном форуме многие (модераторы и пользователи) дают такую мягкую формулировку:
нефорексные символы трудно копировать подписчику (и далее - идет отсылка на материалы по FAQ и так далее, то есть - мой пост выше).

----------------

Хорошо, что есть рефанд для подписчика на сигналы (то есть, если подписчик отпишется от сигнала в течение 24 часов, то средства автоматом возвращаются на его mql5 профиль).
Для MQL5 VPS рефанда нет (по крайней мере мне не известно), но при отмене подписки оставшееся время не пропадает -

Кстати, у меня еще 24 минуты есть:

Я имею в виду, с точки зрения провайдера сигнала - при биржевой торговле нет смысла даже пытаться.

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