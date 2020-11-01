Отлаживал скрипт , блокировали адрес
Yuriy Zaytsev:
Отлаживал скрипт , который по задумке ходит https://www.mql5.com/ru/code/mt5 перебирая страницы и ищет некоторый текст. Не выставил задержку :(
Добрый день!
Отлаживал скрипт , который по задумке ходит https://www.mql5.com/ru/code/mt5 перебирая страницы и ищет некоторый текст. Не выставил задержку :(
Подскажите пожалуйста , как долго IP адрес держится в списке блокированных ? Пишу через VPN.
Server Error
403 - Forbidden: Access is denied.
You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.
Минут 40-50. Бан IP ловил всего один раз при быстром просмотре форума.
Используйте вместо задержки лист с десятком прокси, которые по порядку подключаются при каждом запросе
Пример моего листа, в нём 25 прокси:
Я просто перегрузил роутер и нет проблем. При перезагрузке меняется IP
Alexey Viktorov:
Я просто перегрузил роутер и нет проблем. При перезагрузке меняется IP
Я просто перегрузил роутер и нет проблем. При перезагрузке меняется IP
не всегда
я сижу не на белом адресе - адрес провайдера блокирован
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Добрый день!
Отлаживал скрипт , который по задумке ходит https://www.mql5.com/ru/code/mt5 перебирая страницы и ищет некоторый текст. Не выставил задержку :(
Подскажите пожалуйста , как долго IP адрес держится в списке блокированных ? Пишу через VPN.
Server Error
403 - Forbidden: Access is denied.
You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.