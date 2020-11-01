Отлаживал скрипт , блокировали адрес

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Добрый день!

Отлаживал скрипт , который по задумке ходит https://www.mql5.com/ru/code/mt5 перебирая страницы и ищет некоторый текст. Не выставил задержку :(

Подскажите пожалуйста , как долго  IP адрес держится в списке блокированных ?  Пишу через VPN.


Server Error

403 - Forbidden: Access is denied.

You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.

MQL5 Code Base
MQL5 Code Base
  • www.mql5.com
Многофункциональный индикатор для биржи. В описании ниже понятно. Для полноценного функционирования, необходимо предварительно запустить скрипт чтения суммы дивидендов с сайта https://www.dohod.ru страница отвечает за каждый отдельный инструмент например для SBERP https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/sberp скрипт опубликован ниже...
 
Yuriy Zaytsev:

Добрый день!

Отлаживал скрипт , который по задумке ходит https://www.mql5.com/ru/code/mt5 перебирая страницы и ищет некоторый текст. Не выставил задержку :(

Подскажите пожалуйста , как долго  IP адрес держится в списке блокированных ?  Пишу через VPN.


Server Error

403 - Forbidden: Access is denied.

You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.

Минут 40-50. Бан IP ловил всего один раз при быстром просмотре форума.

Используйте вместо задержки лист с десятком прокси, которые по порядку подключаются при каждом запросе

Пример моего листа, в нём 25 прокси:


 
Я просто перегрузил роутер и нет проблем. При перезагрузке меняется IP
 
Alexey Viktorov:
Я просто перегрузил роутер и нет проблем. При перезагрузке меняется IP

не всегда

я сижу не на белом адресе - адрес провайдера блокирован

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