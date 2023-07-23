Вопрос для продавцов советников - страница 4
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Добавлю что Маркет состоит не только из советников. Там еще индикаторы, библиотеки, скрипты ...
Поддержу Георгия - ни один вменяемый разработчик не будет продавать советник,
с помощью которого можно зарабатывать в длительной перспективе и
на разработку которого он потратил годы жизни и труда.
Или же цена должна исчисляться в миллионах долларов.
Да ну бред.. Вы посмотрите сколько достаточно дорогих советников продается ежедневно тут на маркете - в совокупности эти продажи и дают те самые миллионы.
Интересно как ты определяешь сколько их продается?
Нигде не видел подобной информации. Разве что сам продавец поделится.
Интересно как ты определяешь сколько их продается?
Нигде не видел подобной информации. Разве что сам продавец поделится.
здравствуйте
заходя на саму страницу продукта можно увидеть количество продаж за последний месяц, но, вроде, не всегда пишут
здравствуйте
заходя на саму страницу продукта можно увидеть количество продаж за последний месяц, но, вроде, не всегда пишут
Что-то у меня большие сомнения, что это реальная цифра. Особенно мне интересно, как получена такая красивая цифра максимальной просадки - 28%. Прям вот в "треть" просадкой попали, снайперы. Хотелось бы поглядеть на этих 14 человек, что выложили по пять килобасков, и поглядеть на результаты работы этой самой Бониты.
Что-то у меня большие сомнения, что это реальная цифра. Особенно мне интересно, как получена такая красивая цифра максимальной просадки - 28%. Прям вот в "треть" просадкой попали, снайперы. Хотелось бы поглядеть на этих 14 человек, что выложили по пять килобасков, и поглядеть на результаты работы этой самой Бониты.
Когда у меня тоже были продажи эта цифра была абсолютно реальной и точной.
От текущей даты отсчитывалось 30\31 дней и высчитывалось количество продаж за этот период.
Лично сверял, тогда расчет был верный.
Когда у меня тоже были продажи эта цифра была абсолютно реальной и точной.
От текущей даты отсчитывалось 30\31 дней и высчитывалось количество продаж за этот период.
Лично сверял, тогда расчет был верный.
И твой эксперт стоил пять килобаксов? При этом стабильно чуть ли не удесятерял депозит?
Оно и сейчас у копеечных экспертов и индикаторов эта цифра верная. А вот когда демонстрируются такие фантастические показатели, да ещё и с не менее фантастической ценой, у меня возникает мелкое подозрение, что тут что-то нечисто. Вдобавок в описании этого эксперта уж слишком много всяких "секретов". И "скрытая" торговля, и "секретный алгоритм", и "защита от уловок брокера" (каких?).
Пообщаться бы с теми, кто его реально купил. В отзывах и обсуждениях что-то уж очень странные имена тех, кто говорит об этой Боните положительно.
И твой эксперт стоил пять килобаксов? При этом стабильно чуть ли не удесятерял депозит?
Нет, мой стоил лимон и утысячерял депозит
Но суть не в этом, а в том, что информацию о продажах продукта из маркета за последний месяц можно посмотреть на витрине самого продукта.
Пообщаться бы с теми, кто его реально купил. В отзывах и обсуждениях что-то уж очень странные имена тех, кто говорит об этой Боните положительно.
Есть мнение, что люди, купившие здесь больше одного советника, не спешат оставлять положительные отзывы, даже если продукт их полностью устраивает и разработчик зовёт в приватный телеграм-канал и там обещает за это различные плюшки.
Потому что после этого им активно начинают писать в личку с просьбами поделиться свободной активацией. А ели откажешь и проигнорируешь, начинают оскорблять и сыпать проклятиями. В-общем приятного мало.
здравствуйте
заходя на саму страницу продукта можно увидеть количество продаж за последний месяц, но, вроде, не всегда пишут
пишут в основном только на выходных. не знаю с чем связанно.
цифра не всегда верная, но близкая. +/-10%