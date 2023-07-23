Вопрос для продавцов советников - страница 5
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Есть мнение, что люди, купившие здесь больше одного советника, не спешат оставлять положительные отзывы, даже если продукт их полностью устраивает и разработчик зовёт в приватный телеграм-канал и там обещает за это различные плюшки.
Потому что после этого им активно начинают писать в личку с просьбами поделиться свободной активацией. А ели откажешь и проигнорируешь, начинают оскорблять и сыпать проклятиями. В-общем приятного мало.
Хм-м-м, а как покупатель через Маркет MQL5 может технически поделиться или продать по дешевке активацию? Откройте нам, глупым программистам, этот секретный секрет!
За 2 минуты год на всех тиках??? Судя по 500 сделок в год, это нечто амебо-простейшее. У меня скальпер, когда рынок волатилен, по 500 делает за сутки на одном инструменте. А тест за год по одному символу даже не пробовал, наверное несколько часов минимум.
Все зависит конечно от символа, от брокера, т.е. от количества тиков по сути. И в первую очередь от самого алгоритма стратегии, конечно.
Так, например, у меня достаточно сложная стратегия, при которой при каждом обновлении минимума или максимума M1 бара происходит распознание всей иерархии параболических каналов на всей глубине истории (более 8 млн M1 баров), что происходит примерно за 300 µs.
Годовой тест происходит за 1 час 10 минут при 16 млн тиках (6480 трейдов). Что примерно 30 µs на каждый тик в среднем. Но важно учесть, что при создании моей EA - 95% времени я потратил на увеличении производительности. Первоначальная производительность была более чем в 1000 раз слабее, т.е. при первоначальном бы варианте тест бы у меня занял бы 1150 часов (полтора месяца). Поэтому самый эффективный способ убыстрить тест - это улучшить производительность алгоритмов.
Более примитивные системы конечно протестятся быстрее, если конечно оптимально написаны.
Данные цифры конечно же при тесте без визуализации.
ну что ж, спасибо. понятно, что и в советнике моем время теста адекватно сложности .
Хм-м-м, а как покупатель через Маркет MQL5 может технически поделиться или продать по дешевке активацию? Откройте нам, глупым программистам, этот секретный секрет!
Честно — не знаю. Но пишут очень активно. Главным образом на английском языке.
Советник, в котором надо подбирать (подгонять под историю) параметры - это лотерея.
Как пример есть идея исрользовать АТР , но с каким коэффицентрм наверно все ж придется подобрать...
И коэффициент может быть функцией ))
И в этой функции какие-то константы можно подбирать ))
Честно — не знаю. Но пишут очень активно. Главным образом на английском языке.
Возможно, это просто неграмотные люди. Я хорошо помню, до 600-й версии МТ4 защиты практически не было, да и сам язык MQL4 был жалким подобием того MQL4/5 с ООП, который есть сейчас. Тогда были в ходу автоматические декомпиляторы ex4 файлов. Я и сам вручную, чисто из интереса, баловался взломами разных прог.
Сейчас взломы неинтересны. Я думаю, все это фейки и форумная болтовня про взлом из Маркета. Тут есть граждане, которые делают свою защиту, а потом плачутся в жилетку, какой ненадежный MQL5.
Возможно, это просто неграмотные люди. Я хорошо помню, до 600-й версии МТ4 защиты практически не было, да и сам язык MQL4 был жалким подобием того MQL4/5 с ООП, который есть сейчас. Тогда были в ходу автоматические декомпиляторы ex4 файлов. Я и сам вручную, чисто из интереса, баловался взломами разных прог.
Сейчас взломы неинтересны. Я думаю, все это фейки и форумная болтовня про взлом из Маркета. Тут есть граждане, которые делают свою защиту, а потом плачутся в жилетку, какой ненадежный MQL5.
видимо вы не отслеживаете в телеграм каналах такие паблики... фиксят с мкл пачками ботов. :-(