Вопрос для продавцов советников - страница 5

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Janis Ozols #:

Есть мнение, что люди, купившие здесь больше одного советника, не спешат оставлять положительные отзывы, даже если продукт их полностью устраивает и разработчик зовёт в приватный телеграм-канал и там обещает за это различные плюшки.

Потому что после этого им активно начинают писать в личку с просьбами поделиться свободной активацией. А ели откажешь и проигнорируешь, начинают оскорблять и сыпать проклятиями. В-общем приятного мало.

Хм-м-м, а как покупатель через Маркет MQL5 может технически поделиться или продать по дешевке активацию? Откройте нам, глупым программистам, этот секретный секрет!

 
Sergey Genikhov #:
Продавцы - разработчики, сколько по времени по вашему может занимать тест прогон на МТ5 на всех тиках скажем за год, в грамотно написанном советнике.
Меня резолюция в несколько минут вполне утраивает, по этому ищу ответ без придирок к железу. 
Скажем в роботе есть обращение к индикаторам.
Хотелось бы понять о как временах идёт речь, секунды или полчаса, чтоб иметь некую красную линию.
Тот робот что меня интересует, на тестах год где то в районе 2х минут выходит, и в районе 500 сделок за год. 
Если вопрос не грамотно поставлен, перефразируйте в правильный вариант.

За 2 минуты год на всех тиках??? Судя по 500 сделок в год, это нечто амебо-простейшее. У меня скальпер, когда рынок волатилен, по 500 делает за сутки на одном инструменте. А тест за год по одному символу даже не пробовал, наверное несколько часов минимум.

 
Sergey Genikhov #:
Продавцы - разработчики, сколько по времени по вашему может занимать тест прогон на МТ5 на всех тиках скажем за год, в грамотно написанном советнике.
Меня резолюция в несколько минут вполне утраивает, по этому ищу ответ без придирок к железу. 
Скажем в роботе есть обращение к индикаторам.
Хотелось бы понять о как временах идёт речь, секунды или полчаса, чтоб иметь некую красную линию.
Тот робот что меня интересует, на тестах год где то в районе 2х минут выходит, и в районе 500 сделок за год. 
Если вопрос не грамотно поставлен, перефразируйте в правильный вариант.

Все зависит конечно от символа, от брокера, т.е. от количества тиков по сути. И в первую очередь от самого алгоритма стратегии, конечно.
Так, например, у меня достаточно сложная стратегия, при которой при каждом обновлении минимума или максимума M1 бара происходит распознание всей иерархии параболических каналов на всей глубине истории (более 8 млн M1 баров), что происходит примерно за 300 µs
Годовой тест происходит за 1 час 10 минут при 16 млн тиках (6480 трейдов). Что примерно 30 µs на каждый тик в среднем. Но важно учесть, что при создании моей EA - 95% времени я потратил на увеличении производительности. Первоначальная производительность была более чем в 1000 раз слабее, т.е. при первоначальном бы варианте тест бы у меня занял бы 1150 часов (полтора месяца). Поэтому самый эффективный способ убыстрить тест - это улучшить производительность алгоритмов. 
Более примитивные системы конечно протестятся быстрее, если конечно оптимально написаны. 
Данные цифры конечно же при тесте без визуализации.


 
ну что ж, спасибо.  понятно, что и в советнике моем время теста адекватно сложности .
И получается , сто на сложных продуктах , дохрена времени надо чтоб параментры подобрать. 
 
Sergey Genikhov #:
ну что ж, спасибо.  понятно, что и в советнике моем время теста адекватно сложности .
И получается , сто на сложных продуктах , дохрена времени надо чтоб параментры подобрать. 
Советник, в котором надо подбирать  (подгонять под историю) параметры - это лотерея.
Всегда можно найти много комбинаций значений параметров, когда на тестируемом участке истории будет красивая линия баланса вверх. Но ошибка думать, что такая линия будет в будущем. Успех будет лишь вероятностным, как в лотерее. 
Рынок - это изменчивая система, и успешная стратегия должна иметь собственную систему адаптации, не связанную с внешними параметрами, требующих внешней подгонки, которую часто называют красивым словом - оптимизация.

 
Alexey Volchanskiy #:
Хм-м-м, а как покупатель через Маркет MQL5 может технически поделиться или продать по дешевке активацию? Откройте нам, глупым программистам, этот секретный секрет!

Честно — не знаю. Но пишут очень активно. Главным образом на английском языке.

 
Nikolai Semko #:
Советник, в котором надо подбирать  (подгонять под историю) параметры - это лотерея.
Всегда можно найти много комбинаций значений параметров, когда на тестируемом участке истории будет красивая линия баланса вверх. Но ошибка думать, что такая линия будет в будущем. Успех будет лишь вероятностным, как в лотерее. 
Рынок - это изменчивая система, и успешная стратегия должна иметь собственную систему адаптации, не связанную с внешними параметрами, требующих внешней подгонки, которую часто называют красивым словом - оптимизация.

суть понятна, но есть нюансы. Как пример есть идея исрользовать АТР ,  но с каким коэффицентрм  наверно все ж придется подобрать...

 
Sergey Genikhov #:
 Как пример есть идея исрользовать АТР ,  но с каким коэффицентрм  наверно все ж придется подобрать...

И коэффициент может быть функцией ))

И в этой функции какие-то константы можно подбирать ))

 
Janis Ozols #:

Честно — не знаю. Но пишут очень активно. Главным образом на английском языке.

Возможно, это просто неграмотные люди. Я хорошо помню, до 600-й версии МТ4 защиты практически не было, да и сам язык MQL4 был жалким подобием того MQL4/5 с ООП, который есть сейчас. Тогда были в ходу автоматические декомпиляторы ex4 файлов. Я и сам вручную, чисто из интереса, баловался взломами разных прог.

Сейчас взломы неинтересны. Я думаю, все это фейки и форумная болтовня про взлом из Маркета. Тут есть граждане, которые делают свою защиту, а потом плачутся в жилетку, какой ненадежный MQL5.

 
Alexey Volchanskiy #:

Возможно, это просто неграмотные люди. Я хорошо помню, до 600-й версии МТ4 защиты практически не было, да и сам язык MQL4 был жалким подобием того MQL4/5 с ООП, который есть сейчас. Тогда были в ходу автоматические декомпиляторы ex4 файлов. Я и сам вручную, чисто из интереса, баловался взломами разных прог.

Сейчас взломы неинтересны. Я думаю, все это фейки и форумная болтовня про взлом из Маркета. Тут есть граждане, которые делают свою защиту, а потом плачутся в жилетку, какой ненадежный MQL5.

видимо вы не отслеживаете в телеграм каналах такие паблики... фиксят с мкл пачками ботов. :-(

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