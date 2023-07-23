Вопрос для продавцов советников
Хочу продать робота, но нужна дополнительная информация от тех кто уже продавал или администратора сайта MQL5.
При покупке советника, какую информацию получает продавец о покупателе? Ник, телефон или email покупателя? Есть необходимость в данной информации так как дополнительные настройки советника хотелось бы представить только покупателям.
К сожалению, пока личной информации не предоставляют при покупке/услуге, клиенты будут видеть только ваш профиль.
Возможно в будущем для покупателей сделают такую опцию
Ну и создадут на форуме ещё один раздел: "Бартер", чтобы покупатель смог "отблагодарить", если в этом будет необходимость
Хочу продать робота, но нужна дополнительная информация от тех кто уже продавал или администратора сайта MQL5.
При покупке советника, какую информацию получает продавец о покупателе? Ник, телефон или email покупателя? Есть необходимость в данной информации так как дополнительные настройки советника хотелось бы представить только покупателям.
Дополнительную информацию покупателю следует поместить в самого робота и визуализировать одним из способов. При его запуске информация выдается в диалоговое окно функцией типа:
MessageBox("Разрешите советнику торговать", "Ошибка инициализации советника", MB_OK+MB_ICONSTOP); или записать в файл.
К сожалению, пока личной информации не предоставляют при покупке/услуге, клиенты будут видеть только ваш профиль.
Возможно в будущем для покупателей сделают такую опцию
Ну и создадут на форуме ещё один раздел: "Бартер", чтобы покупатель смог "отблагодарить", если в этом будет необходимость
Спасибо большое! Очень помогли.
Дополнительную информацию покупателю следует поместить в самого робота и визуализировать одним из способов. При его запуске информация выдается в диалоговое окно функцией типа:
MessageBox("Разрешите советнику торговать", "Ошибка инициализации советника", MB_OK+MB_ICONSTOP); или записать в файл.
Спасибо! Очень нужная информация.
Дополнительную информацию покупателю следует поместить в самого робота и визуализировать одним из способов. При его запуске информация выдается в диалоговое окно функцией типа:
MessageBox("Разрешите советнику торговать", "Ошибка инициализации советника", MB_OK+MB_ICONSTOP); или записать в файл.
Это уже в стиле "Вредные советы" или маскированная попытка убрать потенциального конкурента :-)
MessageBox "подвешивает" сову до ножатия кнополки юзером. Что просто чудесно на VDS. Пользователи потом будут благодарить цветами.
Мой опыт говорит о том, что советник можно продать, если есть история его реальной работы от 6 до 12 месяцев. То есть инвест пароль от реального торгового счета. Тестовая история этого советника, не является достоверной, так как историю можно подогнать.
Показать свой советник с наилучшей стороны - это убедить Покупателя в стабильной прибыльности советника...
И чем достигается ПОДТВЕРЖДЕНИЕ этой самой стабильной прибыльности?...
1. Самый первый мотиватор - это тесторные отчеты работы советника за продолжительное время, не менее 2-х лет...
Почему 2года и не меньше?...
За два года предложенный Вами советник пройдет все РИТМЫ рынка - от штиля, флэта до тренда , и обязательно проскочит форс-мажоры, шпильки и всевозможные
спекуляции на рынке...
Именно этот момент может убедить Покупателя в стабильной прибыльной работе советника!
2. Некоторые Покупатели запросят показать РЕАЛЬНУЮ торговлю советника...
Но это глупость! Попросите этих "покупателей" подтвердить свой банковский счет, так сказать обеспечение возможной сделки... Уверен, что им это сильно не понравится!... Хотя посмотреть чужой счет они были бы очень рады...?!?...
В целом , продажа советника - это искусство, как и любой другой бизнес по продаже раритетов..., ведь Ваш советник - это произведение искусства в единственном числе!
В целом , продажа советника - это искусство, как и любой другой бизнес по продаже раритетов..., ведь Ваш советник - это произведение искусства в единственном числе!
Продажа советника - это просто впаривание "кота в мешке". Понятное дело, что надо уметь "навешать лапши на уши" покупателю, чтобы выцыганить у него побольше денег.
Продажа советника - это просто впаривание "кота в мешке". Понятное дело, что надо уметь "навешать лапши на уши" покупателю, чтобы выцыганить у него побольше денег.
Да , Вы правы!
Ваша тема " Лига Торговых Систем " - как и есть это " впаривание "кота в мешке"... За столько лет успели "навешать лапши на уши" покупателю ... А какое звучное название "ЛИГА"...
Я восхищаюсь Вами - столько лет заниматься ПУСТЫШКОЙ , это надо иметь огромное здоровье...
- 2018.08.13
- www.mql5.com
Продажа советника - это просто впаривание "кота в мешке". Понятное дело, что надо уметь "навешать лапши на уши" покупателю, чтобы выцыганить у него побольше денег.
это не обязательно впаривание, кто-то голым по крышам авто прыгает, в нашем медицинском университете говорили что с ума сходят к выпуску. Продать робота можно, если их еще несколько гораздо лучших
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Хочу продать робота, но нужна дополнительная информация от тех кто уже продавал или администратора сайта MQL5.
При покупке советника, какую информацию получает продавец о покупателе? Ник, телефон или email покупателя? Есть необходимость в данной информации так как дополнительные настройки советника хотелось бы представить только покупателям.