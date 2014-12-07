Какую операционную систему Вы используете ?

  • 15% (41)
  • 3% (7)
  • 29% (79)
  • 3% (9)
  • 15% (41)
  • 1% (3)
  • 4% (12)
  • 2% (5)
  • 0% (1)
  • 1% (4)
  • 1% (3)
  • 2% (6)
  • 4% (12)
  • 13% (37)
  • 3% (7)
  • 4% (10)
Всего проголосовало: 134
 
Отметил три - я их всех использую.
 

xp, 7, 8.1, A.

первые две виртуальные.

 
а какая цель исследования? дальше будет у кого какой телефон, на какой он ос? ))
 
thejobber:
а какая цель исследования? дальше будет у кого какой телефон, на какой он ос? ))
Нет. Просто топикстартер хочет выбрать ОС для торговли и не может сам определится.
 
Mikalas:
Нет. Просто топикстартер хочет выбрать ОС для торговли и не может сам определится.
Не поверите, просто интересует, что в большинстве популярно, и ничего более ... Сам я кросплатформенный )))))
[Удален]  

.

    Центр правительственной связи Великобритании , отвечающий за обеспечение

защиты информации в правительственных и военных угреждениях, 

опубликовал отчёт с оценкой безопасности операционных систем для конечных пользователей. 

 PDF  http://insights.ubuntu.com/wp-content/uploads/UK-Gov-Report-Summary.pdf

  В отчёте рассмотрены 11 операционных систем, для которых проанализированы возможные угрозы

и уровень безопасности в 12 различных категориях, в том числе оценены возможности VPN, 

шифрования данных, аутентификации, ограничения доступа, изоляции приложений, 

распространения обновлений, регирования на инциденты.

   Наилучшие показатели продемонстрировал дистрибутив  Ubuntu 12.04, который единственный

 из рассматриваемых систем (кроме Ubuntu проверялись различные выпуски Windows, OS X, Android, 

Chrome OS, Blackbery) признан соответствующим требованиям девяти из двенадцати категорий 

без наличия ощутимых рисков для безопасности. Из категорий в которых выявлены 

некритичные недостатки отмечены VPN, поддержка UEFI Secure Boot и шифрование данных на диске.

 Претензии к шифрованию были вызваны отсутствием независимого аудита реализации VPN, LUKS 

и dm-crypt (следует отметить, что ни одна из рассмотренных ОС не удовлетворяет данным критериям).

 

 http://www.linux.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/93521.html

 

От себя добавлю :

Желательно 64х битную сразу ставьте ! Ну и сразу графическую оболочку на Ваш выбор их счас много...

Можно конечно и 32х битную с PAE ядром чтобы память всю видел (но это костыль ... лучше сразу 64х битную)

 

Уже доступна 14.10 много хороших улучшеий, не отследил с какой версии в убунту запилии steem ,  но цены на игрули чуть ли не даром, толи акции толи проверки продаж хз по 50% по 80 % скидки ...
 
VOLDEMAR:
Уже доступна 14.10 много хороших улучшеий, не отследил с какой версии в убунту запилии steem ,  но цены на игрули чуть ли не даром, толи акции толи проверки продаж хз по 50% по 80 % скидки ...
остается дождаться когда туда метатрейдер запилят )))
 

12% юмористов - хороший показатель для технического форума ;)

 

 
transcendreamer:
остается дождаться когда туда метатрейдер запилят )))

Уже как пару лет запилен, в мт 4 и мт5 не работает только маркет, а остальное должно работать,

лично я регуля рно юзаю мт4 под убунтой.. 

