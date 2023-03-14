Советники: Triangular Arbitration - страница 2
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процитирую твою писанину: " Сумма прибыли по всем выходит то в плюс, то в минус, не выходя за большие рамки даже при очень неспокойном рынке. В результате куда бы не двинулась цена мы всегда застрахованы! "
Теоретически ты прав, а практически вообще не прав ))
возьми для примера такие варианты (GBPNZD + GBPJPY + GBPNZD), (GBPNZD + GBPUSD + NZDUSD), (GBPJPY + GBPUSD + USDJPY), откройся по ним, и посмотрим как ты... "не будешь"... выходить за тобою озвученные "рамки", и глянем на гарантии обещанной твоей "застрахованности" ))
Помоему эта система особенно актуальна будет для бинарных опционов. Нужно попробовать. Так как там, даже 1 пункт дает плюс.
Наталья, ну как попробовали? )
и какие результаты?
поделитесь секретным секретом, как вам 1 пункт помогает в арбитраже на БО?
тогда лучше для бинарных использовать BDT , хотя можно и TAR BANK попробовать
ты это серьезно?? О_ои еще, насчет BDT
из одной крайности кидаешься в другую )))
ну как, уже использовал эту схему на БО? ))
удивишь?
вот сами смотрите все, как он вообще работает, какие резы со вчерашнего утра дает, и вот за ЭТО чудо автор просит 1000$ ))), у меня вопрос к нему - ЗА ЧТО 1000$?
Алпари, демо, МТ5, нач. депо 10 000$, настройки по умолчанию
Насколько я помню, при треугольном арбитраже позиции локируются так жестко, что эквити двигается с очень небольшой амплитудой. Учитывая спред, позиции находятся в небольшом, но постоянном минусе.
У кого есть опыт, поправьте, если не прав. Последний раз тестировал подобное несколько лет назад, там амплитуда колебаний эквити была похожа на ЭКГ и никогда не добиралась до профита. Может быть на других треугольниках по-другому, я тестировал на EUR-GBP-USD.
Автору спасибо за код на мт4.
Вот вариант советника на МТ5 и его работа в тестере. Действительно далеко в профит вся тройка не уходит, но и в минус за счет той же силы не идет!
4 треугольника по 3 пары, всего пар 12 (*смотрите скрин)
при открытии 12 пар общий спред на старте даст нехилый минус, сколько времени он будет отбиваться, это зависит от тренда, рассчитанный общим усреднением всех 12 пар каждого 4-х треугольника
чтобы иметь представление о размере приблизительного коридора движения, в котором будет двигаться каждый 4-х треугольник, нужно копить стату по максимальным и минимальным значениям движения цены в непрерывном режиме.
и только после этого, и ни как не раньше, можно делать какие то выводы, а не убеждать тутышнию толпу зевак короткометражными видео роликами, без полной отчетности с реал счетом торговли, о профитности своих ботов.
Error open 0.1 EURUSD и так далее показывает постоянно в отчёте
Здесь представлен бесплатный упрощенный вариант без особых проверок. Просто смотрите какой лот позволяет открывать Ваш брокер и ставьте соответствующий лот или берите коммерческую версию на маркете, там все проверки присутствуют
Добрый вечер. Могу на сервере запустить несколько (до 100 терминалов) вариантов данной программы на тестирование, больно мне интересна она.
Прошу помогите мне в таком вопросе. Как выбирать какие позиции открывать OP_SELL или OP_BUY , например по данной треуголке:extern string SYMBOL1 = "GBPUSD";
extern string SYMBOL2 = "USDJPY";
extern string SYMBOL3 = "GBPJPY";
extern int TYPE1 = OP_BUY;
extern int TYPE2 = OP_BUY;
extern int TYPE3 = OP_SELL;
Тут получается так что:
GBPUSD --- OP_BUY
USDJPY --- OP_BUY
GBPJPY --- OP_SELL
а почему не по другому, а если по другому то как наилучший вариант?
Например вот так, почему бы и нет?
GBPUSD --- OP_SELL
USDJPY --- OP_SELL
GBPJPY --- OP_SELL
Подскажите от чего отталкиваться в выборе открытия OP_BUY или OP_SELL напримере данных пар или других.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
Добрый вечер. Могу на сервере запустить несколько (до 100 терминалов) вариантов данной программы на тестирование, больно мне интересна она.
Прошу помогите мне в таком вопросе. Как выбирать какие позиции открывать OP_SELL или OP_BUY , например по данной треуголке:extern string SYMBOL1 = "GBPUSD";
extern string SYMBOL2 = "USDJPY";
extern string SYMBOL3 = "GBPJPY";
extern int TYPE1 = OP_BUY;
extern int TYPE2 = OP_BUY;
extern int TYPE3 = OP_SELL;
Тут получается так что:
GBPUSD --- OP_BUY
USDJPY --- OP_BUY
GBPJPY --- OP_SELL
а почему не по другому, а если по другому то как наилучший вариант?
Например вот так, почему бы и нет?
GBPUSD --- OP_SELL
USDJPY --- OP_SELL
GBPJPY --- OP_SELL
Подскажите от чего отталкиваться в выборе открытия OP_BUY или OP_SELL напримере данных пар или других.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
Версия TAR LITE 2
- сделал выбор треугольников из всех возможных вариантов, представленных в обзоре рынка
скачать можно в группе в телеграм
При выборе треугольника советник сам все автоматом определяет. Что покупать и что продавать.
А вообще определить что покупать и что продавать достаточно просто
В данном примере две первые пары покупаем, а так как последняя вывернута, то продаем.
Т.е. UAD купили за USD потом USD купили за CAD и завершили круг купив CAD за AUD (sell по AUDCAD)
Только учтите, что данная стратегия работает далеко не у каждого брокера.......
Добрый вечер. Могу на сервере запустить несколько (до 100 терминалов) вариантов данной программы на тестирование, больно мне интересна она.
Прошу помогите мне в таком вопросе. Как выбирать какие позиции открывать OP_SELL или OP_BUY , например по данной треуголке:extern string SYMBOL1 = "GBPUSD";
extern string SYMBOL2 = "USDJPY";
extern string SYMBOL3 = "GBPJPY";
extern int TYPE1 = OP_BUY;
extern int TYPE2 = OP_BUY;
extern int TYPE3 = OP_SELL;
Тут получается так что:
GBPUSD --- OP_BUY
USDJPY --- OP_BUY
GBPJPY --- OP_SELL
а почему не по другому, а если по другому то как наилучший вариант?
Например вот так, почему бы и нет?
GBPUSD --- OP_SELL
USDJPY --- OP_SELL
GBPJPY --- OP_SELL
Подскажите от чего отталкиваться в выборе открытия OP_BUY или OP_SELL напримере данных пар или других.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
есть еще скрипт
Scripts Triangles
Скрипт находит все варианты сочетания пар для треугольного арбитража из тех инструментов, которые открыты в обзоре рынка. Советник для торговли треугольниками можно скачать на сайте https://cmillion.ru/triangular-arbitration
Все найденные треугольники скрипт записывает в файл Triangles.csv
https://www.mql5.com/ru/code/36666