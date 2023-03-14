Советники: Triangular Arbitration - страница 2

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ну ты и фантазЁЁЁр )))
процитирую твою писанину: " Сумма прибыли по всем выходит то в плюс, то в минус, не выходя за большие рамки даже при очень неспокойном рынке. В результате куда бы не двинулась цена мы всегда застрахованы! "
Теоретически ты прав, а практически вообще не прав ))
возьми для примера такие варианты (GBPNZD + GBPJPY + GBPNZD), (GBPNZD + GBPUSD + NZDUSD), (GBPJPY + GBPUSD + USDJPY), откройся по ним, и посмотрим как ты... "не будешь"... выходить за тобою озвученные "рамки", и глянем на гарантии обещанной твоей "застрахованности" ))
 
 
Natalya Smirnova #:
Помоему эта система особенно актуальна будет для бинарных опционов. Нужно попробовать. Так как там, даже 1 пункт дает плюс.

Наталья, ну как попробовали?  )
и какие результаты? 
поделитесь секретным секретом, как вам 1 пункт помогает в арбитраже на БО?

 
Vladimir Khlystov #:

тогда лучше для бинарных использовать BDT , хотя можно и TAR BANK попробовать

ты это серьезно?? О_о
из одной крайности кидаешься в другую )))
ну как, уже использовал эту схему на БО? ))
удивишь?

и еще, насчет  BDT 
вот сами смотрите все, как он вообще работает, какие резы со вчерашнего утра дает, и вот за ЭТО чудо автор просит 1000$ ))), у меня вопрос к нему - ЗА ЧТО 1000$?
Алпари, демо, МТ5, нач. депо 10 000$, настройки по умолчанию
Логин:         51111255
Инвестор: fr2hzgjl

 
Ivan Butko #:

Насколько я помню, при треугольном арбитраже позиции локируются так жестко, что эквити двигается с очень небольшой амплитудой. Учитывая спред, позиции находятся в небольшом, но постоянном минусе. 

У кого есть опыт, поправьте, если не прав. Последний раз тестировал подобное несколько лет назад, там амплитуда колебаний эквити была похожа на ЭКГ и никогда не добиралась до профита. Может быть на других треугольниках по-другому, я тестировал на EUR-GBP-USD.

Автору спасибо за код на мт4.

Вот вариант советника на МТ5 и его работа в тестере. Действительно далеко в профит вся тройка не уходит, но и в минус за счет той же силы не идет!


 
а как вам такой арбитраж? )
4 треугольника по 3 пары, всего пар 12 (*смотрите скрин)

buy EURUSD
sell EURCAD
buy USDCAD

sell EURGBP
buy EURCAD
sell GBPCAD

buy EURGBP
sell EURUSD
buy GBPUSD

sell GBPUSD
buy GBPCAD
sell USDCAD

и таких 4-х треугольных комбинаций со всеми парами 70 штук
при открытии 12 пар общий спред на старте даст нехилый минус, сколько времени он будет отбиваться, это зависит от тренда, рассчитанный общим усреднением всех 12 пар каждого 4-х треугольника
чтобы иметь представление о размере приблизительного коридора движения, в котором будет двигаться каждый 4-х треугольник, нужно копить стату по максимальным и минимальным значениям движения цены в непрерывном режиме.
и только после этого, и ни как не раньше, можно делать какие то выводы, а не убеждать тутышнию толпу зевак короткометражными видео роликами, без полной отчетности с реал счетом торговли, о профитности своих ботов.
Файлы:
Screenshot_1.png  126 kb
 
Error open 0.1 EURUSD и так далее показывает постоянно в отчёте
 
Alexandr Klishin #:
Error open 0.1 EURUSD и так далее показывает постоянно в отчёте

Здесь представлен бесплатный упрощенный вариант без особых проверок. Просто смотрите какой лот позволяет открывать Ваш брокер и ставьте соответствующий лот или берите коммерческую версию на маркете, там все проверки присутствуют

 

Добрый вечер. Могу на сервере запустить несколько (до 100 терминалов) вариантов данной программы на тестирование, больно мне интересна она.

Прошу помогите мне в таком вопросе. Как выбирать какие позиции открывать OP_SELL или OP_BUY , например по данной треуголке:

extern string  SYMBOL1        = "GBPUSD";
extern string  SYMBOL2        = "USDJPY";
extern string  SYMBOL3        = "GBPJPY";
extern int     TYPE1          = OP_BUY;
extern int     TYPE2          = OP_BUY;
extern int     TYPE3          = OP_SELL;


Тут получается так что:

GBPUSD  ---  OP_BUY

USDJPY  --- OP_BUY

GBPJPY   ---  OP_SELL

а почему не по другому, а если по другому то как наилучший вариант?

Например вот так, почему бы и нет?

GBPUSD  ---  OP_SELL

USDJPY  --- OP_SELL

GBPJPY   ---  OP_SELL

Подскажите от чего отталкиваться в выборе открытия OP_BUY или OP_SELL напримере данных пар или других.

СПАСИБО ОГРОМНОЕ.

 
Andrew1978 #:

Добрый вечер. Могу на сервере запустить несколько (до 100 терминалов) вариантов данной программы на тестирование, больно мне интересна она.

Прошу помогите мне в таком вопросе. Как выбирать какие позиции открывать OP_SELL или OP_BUY , например по данной треуголке:

extern string  SYMBOL1        = "GBPUSD";
extern string  SYMBOL2        = "USDJPY";
extern string  SYMBOL3        = "GBPJPY";
extern int     TYPE1          = OP_BUY;
extern int     TYPE2          = OP_BUY;
extern int     TYPE3          = OP_SELL;


Тут получается так что:

GBPUSD  ---  OP_BUY

USDJPY  --- OP_BUY

GBPJPY   ---  OP_SELL

а почему не по другому, а если по другому то как наилучший вариант?

Например вот так, почему бы и нет?

GBPUSD  ---  OP_SELL

USDJPY  --- OP_SELL

GBPJPY   ---  OP_SELL

Подскажите от чего отталкиваться в выборе открытия OP_BUY или OP_SELL напримере данных пар или других.

СПАСИБО ОГРОМНОЕ.

Версия TAR LITE 2

- сделал выбор треугольников из всех возможных вариантов, представленных в обзоре рынка

скачать можно в группе в телеграм 

При выборе треугольника советник сам все автоматом определяет. Что покупать и что продавать.


А вообще определить что покупать и что продавать достаточно просто

В данном примере две первые пары покупаем, а так как последняя вывернута, то продаем.

Т.е. UAD купили за USD потом USD купили за CAD и завершили круг купив CAD за AUD (sell по AUDCAD)


Только учтите, что данная стратегия работает далеко не у каждого брокера.......

triangular arbitration
triangular arbitration
  • t.me
Чат по советнику triangular arbitration По поводу покупки советника пишите мне в личку @mqlcmillion WhatsApp +79283690333 или на почту ea@cmillion.ru
 
Andrew1978 #:

Добрый вечер. Могу на сервере запустить несколько (до 100 терминалов) вариантов данной программы на тестирование, больно мне интересна она.

Прошу помогите мне в таком вопросе. Как выбирать какие позиции открывать OP_SELL или OP_BUY , например по данной треуголке:

extern string  SYMBOL1        = "GBPUSD";
extern string  SYMBOL2        = "USDJPY";
extern string  SYMBOL3        = "GBPJPY";
extern int     TYPE1          = OP_BUY;
extern int     TYPE2          = OP_BUY;
extern int     TYPE3          = OP_SELL;


Тут получается так что:

GBPUSD  ---  OP_BUY

USDJPY  --- OP_BUY

GBPJPY   ---  OP_SELL

а почему не по другому, а если по другому то как наилучший вариант?

Например вот так, почему бы и нет?

GBPUSD  ---  OP_SELL

USDJPY  --- OP_SELL

GBPJPY   ---  OP_SELL

Подскажите от чего отталкиваться в выборе открытия OP_BUY или OP_SELL напримере данных пар или других.

СПАСИБО ОГРОМНОЕ.

есть еще скрипт

Scripts Triangles

  

Скрипт находит все варианты сочетания пар для треугольного арбитража из тех инструментов, которые открыты в обзоре рынка. Советник для торговли треугольниками можно скачать на сайте https://cmillion.ru/triangular-arbitration
Все найденные треугольники скрипт записывает в файл Triangles.csv
https://www.mql5.com/ru/code/36666

Triangular Arbitration
Triangular Arbitration
  • cmillion.ru
Версия TAR LITE 2 наиболее простая из всех. В ней тот же принцип расчета лота как и в советнике TAR BANK. При установке советник сразу предлагает все возможные варианты треугольников. Ваша задача выбрать нужный. Чтобы установить все возможные варианты необходимо для каждого варианта открыть новое окно и установить там советник. Версия 3.8 имеет...
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