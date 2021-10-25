Порядок, время и потенциал процесса торговли - страница 5
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Угомонись уже нести бред постоянно, выпей таблеточку уже
Зря я отреагировал на твой пост, ты в своем амплуа.
1. Идея десятилетней давности
Почитал статью, посмотрел на индикатор. Идея, как мне показалось, похожа на фильтр Ходрика-Прескотта: сглаживание временного ряда с целью выявления более долгосрочной составляющей, игнорируя недлительные шумовые движения.
Однако, все эти попытки рождают чувство ложной предсказуемости, когда кажется, что мы поймали цену за хвост. Хотя по факту, цена управляет нашей кривой именно как хвостом. Понаблюдайте за синей/красной линиями на индикаторе в режиме визуализации. Сначала идёт цена, затем подтягивается линия.
Дополнительный самообман кроется в постоянном перерасчёте предыдущих уже рассчитанных ранее значений, то есть в перерисовывании кривой. Если убрать перерисовку, то точки кривой совпадут с обычной скользящей средней.
Нет в этом предсказательной силы, Юсуф, к сожалению.
то суть будет в продолжении движения по построенной регрессионной кривой - что понятно далеко не всегда случается
Вот так, как Дриммер говорит
Почитал статью, посмотрел на индикатор. Идея, как мне показалось, похожа на фильтр Ходрика-Прескотта: сглаживание временного ряда с целью выявления более долгосрочной составляющей, игнорируя недлительные шумовые движения.
Однако, все эти попытки рождают чувство ложной предсказуемости, когда кажется, что мы поймали цену за хвост. Хотя по факту, цена управляет нашей кривой именно как хвостом. Понаблюдайте за синей/красной линиями на индикаторе в режиме визуализации. Сначала идёт цена, затем подтягивается линия.
Дополнительный самообман кроется в постоянном перерасчёте предыдущих уже рассчитанных ранее значений, то есть в перерисовывании кривой. Если убрать перерисовку, то точки кривой совпадут с обычной скользящей средней.
Нет в этом предсказательной силы, Юсуф, к сожалению.
Согласен с Вами. кроме одного момента на счет отсутствия предсказательной силы:
Их графика видно, что, эквити находятся около значений потенциала средств и склонны к постепенному росту. Однако, как Вы правильно заметили, этого не происходит на самом деле. Если правильно твердит теория, то, скоро должно наблюдаться рост эквити. Если этого не произойдет, то, будем считать, что, предсказательную силу теория не имеет.
Согласен с Вами. кроме одного момента на счет отсутствия предсказательной силы:
Их графика видно, что, эквити находятся около значений потенциала средств и склонны к постепенному росту. Однако, как Вы правильно заметили, этого не происходит на самом деле. Если правильно твердит теория, то, скоро должно наблюдаться рост эквити. Если этого не произойдет, то, будем считать, что, предсказательную силу теория не имеет.
Если правильно твердит теория, то, скоро должно наблюдаться рост эквити.
Как скоро будет это "скоро" ?
Почитал статью, посмотрел на индикатор. Идея, как мне показалось, похожа на фильтр Ходрика-Прескотта: сглаживание временного ряда с целью выявления более долгосрочной составляющей, игнорируя недлительные шумовые движения.
Однако, все эти попытки рождают чувство ложной предсказуемости, когда кажется, что мы поймали цену за хвост. Хотя по факту, цена управляет нашей кривой именно как хвостом. Понаблюдайте за синей/красной линиями на индикаторе в режиме визуализации. Сначала идёт цена, затем подтягивается линия.
Дополнительный самообман кроется в постоянном перерасчёте предыдущих уже рассчитанных ранее значений, то есть в перерисовывании кривой. Если убрать перерисовку, то точки кривой совпадут с обычной скользящей средней.
Нет в этом предсказательной силы, Юсуф, к сожалению.
Да, если б индикатор показывал разворот до того как, цена начала его выполнять, тогда да, можно было бы сказать, что предсказывает. Но увы, этого не наблюдается.
Согласен с Вами. кроме одного момента на счет отсутствия предсказательной силы:
Их графика видно, что, эквити находятся около значений потенциала средств и склонны к постепенному росту. Однако, как Вы правильно заметили, этого не происходит на самом деле. Если правильно твердит теория, то, скоро должно наблюдаться рост эквити. Если этого не произойдет, то, будем считать, что, предсказательную силу теория не имеет.
сделайте скриншот "Обзор рынка" в примерно полночь ПО времени Терминала -+ пол часа, интересует столбик "Спред", в это время обычно до 10-ти кратный спред, который сожрет любую микроприбыль
вы говорите, что робот закрывает по обстоятельствам, т.е. сигналам, и как ему только удается открывать и закрывать в 00:00
нормально так... купить по гиганскому спреду и закрыть)))))))))))
тот кто это чудо делал, просто мастер на все руки. Если конечно вы сами на этом упорно не настояли
ну и конечно 2 месяца небыло обратного сигнала на закрытие, похоже робот хватается не за тренд, а против тренда, чудо робот)
сделайте скриншот "Обзор рынка" в примерно полночь ПО времени Терминала -+ пол часа, интересует столбик "Спред", в это время обычно до 10-ти кратный спред, который сожрет любую микроприбыль
вы говорите, что робот закрывает по обстоятельствам, т.е. сигналам, и как ему только удается открывать и закрывать в 00:00
нормально так... купить по гиганскому спреду и закрыть)))))))))))
тот кто это чудо делал, просто мастер на все руки. Если конечно вы сами на этом упорно не настояли
ну и конечно 2 месяца небыло обратного сигнала на закрытие, похоже робот хватается не за тренд, а против тренда, чудо робот)
Да, Вы правы, этот баг нужно исправить в настройках советника.