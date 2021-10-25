Порядок, время и потенциал процесса торговли - страница 2
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Надо Юсуфу запретить создавать новые ветки, копия старых, ни о чём и об одном и том же.
Нет, не так.
Нужно ТЕБЕ запретить открывать, ну или просто писать в любых ветках, Твоё Величество. ;)
Надо Юсуфу запретить создавать новые ветки, копия старых, ни о чём и об одном и том же.
Ты бы сначала сам что ни будь интересное создал, а потом лез в чужие тематические ветки со свининым пятачком.)
Ты бы сначала сам что ни будь интересное создал, а потом лез в чужие тематические ветки со свининым пятачком.)
Юсуф, попробуйте перейти на фондовый рынок на форексе ну слишком сложно. На акциях есть явная асиметрия, может хоть ее вы найдете при помощи пнб
Спасибо, Максим, прочитал информацию про фондовый рынок и, примерно, прикинул сферу приложения усилий. Нужна спецлитература в минимальном объеме, на первых порах. Например, мы запросто можем определять потенциал любой акции на данный момент и составить рейтинг акций по этому показателю.
Уважаемый Юсуф, извините что влезаю. Вы поставили телегу впереди лошади.
Прежде чем готовить корзину из валют, следовало бы досконально отработать одиночные пары. Если Вы сможете выжать из отдельных пар достаточный профит то ваша корзина будет работать на ура. Пока же в корзине идет копошение, но роста средств оно не даёт. И не даст, так как это видно по информации из сигнала.
Теоретическая часть подхода к рынку у Вас интересная, но еще в стадии очень грубой обработки. Слежу за Вами и переживаю даже.
К сожалению, никак до меня не доходит, чем отличаются торговля разными парами друг от друга, чтобы я отказался от торговли одних пар в пользу других и при выборе пар отрабатывать одиночные пары?
К сожалению, никак до меня не доходит, чем отличаются торговля разными парами друг от друга, чтобы я отказался от торговли одних пар в пользу других и при выборе пар отрабатывать одиночные пары?
К сожалению, никак до меня не доходит, чем отличаются торговля разными парами друг от друга, чтобы я отказался от торговли одних пар в пользу других и при выборе пар отрабатывать одиночные пары?
как минимум волатильность в течение дня + средний ход пунктов в день
но тут подстроить в ручную не получится, раньше евро ходило 60п, сейчас 30п
ну и пока ваш робот совершает сделки в полночь на гиганском спреде, у вас Ничего не получится
Но, не все так плохо, как кажется на первый взгляд:
1. Счет держится и нет признаков скорого слива, или, вообще нет признаков слива депозита;
2. Эквити держится около своих расчетных значений;
3. Стремительный рост потенциала системы D вселяет надежду на то, что, эквити могут "рвануть" в один прекрасный момент. Роль этого потенциала еще недостаточно изучен, хотя, ясно, что, он напрямую связан и отвечает за эквити. Видимо, ТС набирает силы и ждет удобного момента для рывка.
4. Сейчас торговля развивается по нисходящей линии ПНБ, но и восходящая линия не исчезла. Это обстоятельство свидетельствует о том, что, сохраняется возможность дальнейшего повышения эквити по этой, восходящей, линии. Всем нам, начиная от меня, нужно учиться понимать ПНБ лучше.
Стремительный рост потенциала?
Наверное я что-то не понимаю в трейдинге...