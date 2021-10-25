Порядок, время и потенциал процесса торговли - страница 6

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Yousufkhodja Sultonov #:

Да, Вы правы, этот баг нужно исправить в настройках советника.

Из таких мелких нюансов у Вас складываются большие потери.

Нет уверенности, что ТС суперприбыльная, но такие погрешности надо убрать в первую очередь.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемые участники форума, в пределах этой темы поговорим о закономерностях процесса торговли, а именно, о закономерностях изменения эквити от времени Y(t), как наиболее важного показателя. Эта закономерность, в общем случае, имеет вид: Y(t) = f(n,t/T,D), где n,t/T,D - определим как параметры процесса торговли. Для определения порядка n, времени T и потенциала D процесса торговли имеются соответствующие формулы. Величина t - это "наше", земное, время, как привыкли мы понимать его. Ниже приведем графики зависимости этих параметров при ведении реальной торговли корзиной валют, где по абсциссе отложены время t:

Совпадение фактических и расчетных значений эквити видно из графика:


При этом, точность расчетов составляет около 20 -ти %-тов:


Вы все усложняете, какая зависимость? ТС либо прибыльна либо нет

 
osmo1709 #:

У него ТС не смертельно сливающая как у других, но у Юсуфа нет навыков программирования, что бы исправить недостатки. Это большой минус для трейдера в прямом смысле слова.

 
Yousufkhodja Sultonov #:

Да, Вы правы, этот баг нужно исправить в настройках советника.



Там надо элементарно прописать контроль спреда. При  превышающем макс зн ие которое задается внешней переменной например Max_Spread, то позиции не открываются и не закрываются.
Строку сюда выложу, как это реализовал в своем роботе.
 

По состоянию на 68-ю торговую сессию с начала ведения статистики торговли (с 02 08 21 г.), ПНБ прогнозируют постепенное, монотонное, снижение эквити всеми 3-мя своими линиями вплоть до 40 долларов. Это означает, что, нет признаков возможного роста эквити:

Вот, наконец, к 85-ой торговой сессии, ПНБ выбросили и обозначили восходящую линию, что, свидетельствует о том, что, на рынке назрела ситуация, которая может привести к росту эквити:


 
Yousufkhodja Sultonov #:

По состоянию на 68-ю торговую сессию с начала ведения статистики торговли (с 02 08 21 г.), ПНБ прогнозируют постепенное, монотонное, снижение эквити всеми 3-мя своими линиями вплоть до 40 долларов. Это означает, что, нет признаков возможного роста эквити:

Фактически ТС постоянно находится в локе-замке. Любое изменение на рынке приводит к уменьшению средств на счете.

Не жизнеспособный получился эксперимент. Подтверждено на реальном рынке. Со свопами эксперимент давно бы закончился.

 
Uladzimir Izerski #:

Фактически ТС постоянно находится в локе-замке. Любое изменение на рынке приводит к уменьшению средств на счете.

Не жизнеспособный получился эксперимент. Подтверждено на реальном рынке. Со свопами эксперимент давно бы закончился.

Посмотрим, время покажет, пока, торговля продолжается. На счет "лока" - сомневаюсь, что, это так. Думаю, никаких локов нет, идет полноценная торговля на всех инструментах.

 
Yousufkhodja Sultonov #:

Посмотрим, время покажет, пока, торговля продолжается. На счет "лока" - сомневаюсь, что, это так. Думаю, никаких локов нет, идет полноценная торговля на всех инструментах.

При наборе в корзину большого количества инструментов, автоматически создаются локи, вроде не заметные для глаза. Надо конкретно разбираться в направлении открытых позиций.

 
Uladzimir Izerski #:

При наборе в корзину большого количества инструментов, автоматически создаются локи, вроде не заметные для глаза. Надо конкретно разбираться в направлении открытых позиций.


Когда уже наконец дойдет, что у него проблема не в локах, а в невозможности в принципе положительного исхода торговли по ПНБ даже по одной паре. 

Я на него ( ПНБ в смысле ) потратил столько времени и ничего путного не получилось, не на одном временном ряде на который я его вешал с разными выборками и динамическими и т.п. прогноз даже рядом с истиной не оказывался.

И вопрос спреда можно отбросить, там сам индикатор не стабильный, может подать один сигнал потом сразу другой, а потом снова обратный. От этого получается сразу уйма открытых и тут же закрытых ордеров.

Единственное, что может показать индикатор это за какой период есть явный тренд в одну из сторон.

 
Uladzimir Izerski #:

При наборе в корзину большого количества инструментов, автоматически создаются локи, вроде не заметные для глаза. Надо конкретно разбираться в направлении открытых позиций.

Состояние счета на данный момент, к открытию торгов 25 10 21 г.:


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