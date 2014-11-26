MetaTrrader киллер файлов - страница 3
А можно где-то в документации хотя бы (не говоря уж о предупреждении в UI, о чем другие тут написали) прочесть, что "удалить рабочие данные терминала" фактически означает полный снос всего без разбора "мое-не мое"?
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/start_advanced/deinstallation
Эта галочка важна и нужна, так как терминал генерирует очень много рабочих файлов, которые зачастую находятся в скрытых от обычного взгляда каталогах. Без нее после деинсталляции оставалось бы много мусора.
Из приведенного описания, имхо, не следует, что будут удалены "чужие" файлы, включая не относящиеся непосредственно к МТ и не обрабатываемые им. "Персональные данные пользователей" - несколько двусмысленно - можно например предположить, что будут удалены настройки счетов, но не будут удалены рабочие файлы. Почему не написать "Удалить весь каталог целиком"? Или хотя бы в обведенном красным параграфе вместо конкретных типов в скобочках и т.д. написать "любые файлы". Приведенная конкретика заставляет думать, что речь идет только о файлах терминала, тем более, что, как уже было отмечено в данном обсуждении, удаление всех файлов без разбора при деинсталляции - это моветон (или антипаттерн если хотите).
Не пытайтесь доказать, что имеете право быть глупым, пожалуйста.
Именно так выглядят ваши претензии.
Имеем имеем и ещё раз имеем.
Деинсталяция процесс редкий, мы как пользователи не обязаны помнить чёпочём, достаточно прийти нажать кнопку получить вразумительное разъяснение, молниеносно принять исходя из него решение и заниматься другими делами.
Если мы начнём учить все техрегламенты наизусть жить будет некогда.
Я в ужасе от того что в сутках 24 часа, мне не хватает. И где можно с экономить стараюсь это делать.
Имеем имеем и ещё раз имеем.
Мы сделали все, чтобы и показать и предупредить.
Не надо вешать на других свою собственную ошибку действия на автомате.
Грузить тему дальше не нужно - все высказали, все было показано, все вежливые объяснения даны и сейчас будет только жесткий ответ на продолжение попыток сыграть в защиту дурачком.
Ренат, я не вешаю на вас свою ошибку. Ошибка моя, и я организовал всё так что она поправима.
Я говорю о потенциальном конфликте МТ с пользователем. Там микронеприятность, сям, в результате работать вцелом неприятно, а мы гадаем голову а чёж так, вроде как у всех а пользователь не хочет ездить на жигулях, ему хундай подавай.
А всё потому что лицом к пользователю нужно поворачиваться.
Опять же действия на автомате наказуемы? вы так любите тыкать носом в техрегламент, где это там написано? :) риторика
+
Поставьте сопоставимое - Visual Studio разных поколений и насладитесь совместимостью, ужесточением правил и количеством новых диагностируемых ошибок.
Об операционках нечего говорить - даже для меня закаленного это тихий ужас.
Так сервис именно становится лучше, проще и удобнее.
Вы попробуйте сравнить программы 2 года назад и нынешние. Это уже небо и земля. Если брать дальше, то ситуация еще круче.
Разговор про "повернитесь лицом к людям" совершенно беспочвенен.
Темная полоска сверху в новом дизайне угнетает, мы привыкли что наш форум на светлой стороне :)
Выглядит вычурно и уменьшает визуально поле зрения. Вертикали и так в современных компах 16:9 поменьше старых, а тут ещё вы сужаете поле зрения. Опять же мелочь а неприятно.
ЗЫ И да я намеренно перевожу разговор тк суть темы раскрыта мнения услышаны. Как бы развивать нечего.
Не пытайтесь доказать, что имеете право быть глупым, пожалуйста.
