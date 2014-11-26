MetaTrrader киллер файлов - страница 3

marketeer:
А можно где-то в документации хотя бы (не говоря уж о предупреждении в UI, о чем другие тут написали) прочесть, что "удалить рабочие данные терминала" фактически означает полный снос всего без разбора "мое-не мое"?

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/start_advanced/deinstallation

  • есть объяснение в GUI
  • есть детальное описание в хелпе (по F1 и на сайте) с указанием, что удаляется все, включая MQL5 программы


Эта галочка важна и нужна, так как терминал генерирует очень много рабочих файлов, которые зачастую находятся в скрытых от обычного взгляда каталогах. Без нее после деинсталляции оставалось бы много мусора.

 
Из приведенного описания, имхо, не следует, что будут удалены "чужие" файлы, включая не относящиеся непосредственно к МТ и не обрабатываемые им. "Персональные данные пользователей" - несколько двусмысленно - можно например предположить, что будут удалены настройки счетов, но не будут удалены рабочие файлы. Почему не написать "Удалить весь каталог целиком"? Или хотя бы в обведенном красным параграфе вместо конкретных типов в скобочках и т.д. написать "любые файлы". Приведенная конкретика заставляет думать, что речь идет только о файлах терминала, тем более, что, как уже было отмечено в данном обсуждении, удаление всех файлов без разбора при деинсталляции - это моветон (или антипаттерн если хотите).
 
marketeer:
Из приведенного описания, имхо, не следует, что будут удалены "чужие" файлы, включая не относящиеся непосредственно к МТ и не обрабатываемые им. "Персональные данные пользователей" - несколько двусмысленно - можно например предположить, что будут удалены настройки счетов, но не будут удалены рабочие файлы. Почему не написать "Удалить весь каталог целиком"? Или хотя бы в обведенном красным параграфе вместо конкретных типов в скобочках и т.д. написать "любые файлы". Приведенная конкретика заставляет думать, что речь идет только о файлах терминала, тем более, что, как уже было отмечено в данном обсуждении, удаление всех файлов без разбора при деинсталляции - это моветон (или антипаттерн если хотите).

Не пытайтесь доказать, что имеете право быть глупым, пожалуйста.

Именно так выглядят ваши претензии.

 
Имеем имеем и ещё раз имеем.

Деинсталяция процесс редкий, мы как пользователи не обязаны помнить чёпочём, достаточно прийти нажать кнопку получить вразумительное разъяснение, молниеносно принять исходя из него решение и заниматься другими делами.

Если мы начнём учить все техрегламенты наизусть жить будет некогда.

Я в ужасе от того что в сутках 24 часа, мне не хватает. И где можно с экономить стараюсь это делать. 

 
Имеем имеем и ещё раз имеем.

Мы сделали все, чтобы и показать и предупредить.

Не надо вешать на других свою собственную ошибку действия на автомате.

Грузить тему дальше не нужно - все высказали, все было показано, все вежливые объяснения даны и сейчас будет только жесткий ответ на продолжение попыток сыграть в защиту дурачком.

 
Мы сделали все, чтобы и показать и предупредить.

Не надо вешать на других свою собственную ошибку действия на автомате.

Ренат, я не вешаю на вас свою ошибку. Ошибка моя, и я организовал всё так что она поправима.

Я говорю о потенциальном конфликте МТ с пользователем. Там микронеприятность, сям, в результате работать вцелом неприятно, а мы гадаем голову а чёж так, вроде как у всех а пользователь не хочет ездить на жигулях, ему хундай подавай.

А всё потому что лицом к пользователю нужно поворачиваться. 

Опять же действия на автомате наказуемы? вы так любите тыкать носом в техрегламент, где это там написано? :) риторика 

+
блин, почему, когда я себе ставлю офис - то не ожидаю никакой падляны после евоных обновлений?

ну так, это конечно жужжание, лес рубят щепки летят, но как то вот так... я понимаю... и хочется чтобы сервис становился лучше и лучше... потому и говорю, а не молчу на грубость
 
IvanIvanov:
+
блин, почему, когда я себе ставлю офис - то не ожидаю никакой падляны после евоных обновлений?

Поставьте сопоставимое - Visual Studio разных поколений и насладитесь совместимостью, ужесточением правил и количеством новых диагностируемых ошибок.

Об операционках нечего говорить - даже для меня закаленного это тихий ужас.

ну так, это конечно жужжание, лес рубят щепки летят, но как то вот так... я понимаю... и хочется чтобы сервис становился лучше и лучше... потому и говорю, а не молчу на грубость

Так сервис именно становится лучше, проще и удобнее.

Вы попробуйте сравнить программы 2 года назад и нынешние. Это уже небо и земля. Если брать дальше, то ситуация еще круче.


Разговор про "повернитесь лицом к людям" совершенно беспочвенен.

 
Темная полоска сверху в новом дизайне угнетает, мы привыкли что наш форум на светлой стороне :)

Выглядит вычурно и уменьшает визуально поле зрения. Вертикали и так в современных компах 16:9 поменьше старых, а тут ещё вы сужаете поле зрения. Опять же мелочь а неприятно.

ЗЫ И да я намеренно перевожу разговор тк суть темы раскрыта мнения услышаны. Как бы развивать нечего. 

 
Не пытайтесь доказать, что имеете право быть глупым, пожалуйста.

Именно так выглядят ваши претензии.

Вы просто смешны. По-прежнему считаете себя пупами Земли, и ваше мнение - истина последней инстанции. А мировые практики разработки софта для вас побоку.
