Как автоматически запускать советник в тестере стратегий?
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- MetaTrader 5 Strategy Tester!
- Советники: RSI_Test
- Плавающие окна в следующем релизе MetaTrader 5
Я запускаю советник вручную через терминал метатрйдер 5 в тестере стратегий с разными настроками входных значений, причём эти значения зависят друг от друга. Т.е. первый запуск идёт с произвольными значениями настроек, второй запуск с настройками, полученными в результате первого прогона, третий с настройками, получившимися во втором прогоне и т.д. Можно ли автоматизировать этот процесс, т.е. вызывать прогон советника в тестере автоматически? Ну например написать ещё один советник, который бы вызывал другого советника с разными входными параметрами, получал результаты тестирования, вызывал его с другими параметрами и т.д.?
Разве это не оптимизация?
Разве это не оптимизация?
Ну можно наверное сказать, что это мета-оптимизация. Второму советнику не нужно быть привязанным к инструменту, таймфрейму, тикам и т.п. Ему нужно просто вызывать первого советника с разными параметрами, получать результаты, и вызывать его опять с другими входными параметрами. Возможно такой мета-программой должен быть не советник, а скрипт.
Я имел ввиду это
https://www.mql5.com/ru/code/26132
Я запускаю советник вручную через терминал метатрйдер 5 в тестере стратегий с разными настроками входных значений, причём эти значения зависят друг от друга. Т.е. первый запуск идёт с произвольными значениями настроек, второй запуск с настройками, полученными в результате первого прогона, третий с настройками, получившимися во втором прогоне и т.д. Можно ли автоматизировать этот процесс, т.е. вызывать прогон советника в тестере автоматически? Ну например написать ещё один советник или скрипт, который бы вызывал другого советника с разными входными параметрами, получал результаты тестирования, вызывал его с другими параметрами и т.д.?
Да, это идея. Спасибо. Но я тут посмотрел: оказывается метатрейдер можно запускать из командной строки с разными параметрами, в т.ч. в режиме тестера стратегий с указанием куда записать файл отчёта. Т.е. можно написать программу на любом языке (например на питоне), которая бы вызывала метатрейдер с разными настройками -- в зависимости от того, что получается в отчётах тестирования.
Зачем вам файл отчета? В конце прохода вызывается функция OnTester, с помощью нее можно писать в общую папку клиентских терминалов, что угодно.
Через командный файл я тоже побывал. Но этот методом надежнее. Пользуюсь им уже несколько месяцев в режиме 24 часа 7 дней в неделю. Работает идеально.
Я все реализовал с помощью вот этой библиотеке https://www.mql5.com/ru/code/19003
Скромнее пожалуйста, это форум же!
Наоборот, пусть говорит суть решения.
Лично я подобные вещи сделал через создание файлов с отчетами по эксперту, а потом на основе этих файлов создаются bat-файлы, в которых запускается оптимизация "на основе результатов". Результаты, в свою очередь опять создают файлы отчетов, на основе которых скриптом можно создать новые bat-файлы, и они вновь могут быть запущены и так далее.
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