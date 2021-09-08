Проблемы с обновлением терминала
- не открывается mt5 на windows
- Не могу войти в терминал
- Проблема с новой версией редактора для MT4
Обновитесь на бету 3031 или установите через инсталлятор программу поверх существующей.
Данные не будут потеряны.
Честно говоря без понятия как это делается
Честно говоря без понятия как это делается
Как запросить бета-версию:
1. Подключитесь к торговому серверу 'MetaQuotes-Demo'
2. В терминале, запросите обновление:
Как установить при помощи инсталлятора:
1. Скачать инсталлятор (брать внизу справа)
2. При инсталляции не спешить шлепать по кнопкам ОК, а выбрать настройки и указать в какую папку инсталлировать - выберите папку, в которой стоит проблемный терминал.
Как запросить бета-версию:
1. Подключитесь к торговому серверу 'MetaQuotes-Demo'
2. В терминале, запросите обновление:
Как установить при помощи инсталлятора:
1. Скачать инсталлятор (брать внизу справа)
2. При инсталляции не спешить шлепать по кнопкам ОК, а выбрать настройки и указать в какую папку инсталлировать - выберите папку, в которой стоит проблемный терминал.
Несколько дней существует проблема с запуском на компе терминала Metatrader 5 после требования об обновлении. Решалась эта проблема ранее запуском из корневой директории terminal64 или переустановкой терминала заново. Но сейчас уже никакие прыжки и ужимки не помогают. Вчера в ночь ушла с включенным терминалом. Утром ничего не запускается. uninstall с сохранением персон.данных. и заново install не помог. Что делать?
Несколько дней существует проблема с запуском на компе терминала Metatrader 5 после требования об обновлении. Решалась эта проблема ранее запуском из корневой директории terminal64 или переустановкой терминала заново. Но сейчас уже никакие прыжки и ужимки не помогают. Вчера в ночь ушла с включенным терминалом. Утром ничего не запускается. uninstall с сохранением персон.данных. и заново install не помог. Что делать?
а если 32 битную установить https://disk.yandex.ru/d/ekJoJIyFqpArYg
Все точно также. После обновления перестал открываться терминал. Сначала проблема решалась переустановкой МТ5 и отказом от обновления. Но с 3 сентября, наверное, это обновление зашили в установщик. Теперь не открывается никак. Пробовал чистить компьютер от всех следов МТ5, не помогает. Уберите последнее обновление, которое весит 65 Мб.
у меня устанавливается отдельно в папку на другом диске и всё работает
Все точно также. После обновления перестал открываться терминал. Сначала проблема решалась переустановкой МТ5 и отказом от обновления. Но с 3 сентября, наверное, это обновление зашили в установщик. Теперь не открывается никак. Пробовал чистить компьютер от всех следов МТ5, не помогает. Уберите последнее обновление, которое весит 65 Мб.
Как минимум покажите конфигурацию:
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20
If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab
(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button ). It should look like this:
2021.03.16 05:13:07.133 Terminal MetaTrader 5 x64 build 3003 started for MetaQuotes Software Corp. 2021.03.16 05:13:07.134 Terminal Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2 2021.03.16 05:13:07.134 Terminal C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Как минимум покажите конфигурацию:
Терминал никак не открывается, также как и редактор MetaEditor.
Конфигурацию только через свойства компьютера.
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