Проблемы с обновлением терминала

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Просит обновить терминал (сегодня 01.09.21), но после обновления приложение тупо не открывается, кто знает, как решить данную проблему? Никаких ошибок при открытии терминала нет, тупо не открывает его, комп перезагружал, приложение заново загрузил без потери данных, не хотелось бы удалять и скачивать заново, дабы не потерять данные
 

Обновитесь на бету 3031 или установите через инсталлятор программу поверх существующей.

Данные не будут потеряны.

 

Честно говоря без понятия как это делается

 
aikazaa #:

Честно говоря без понятия как это делается

Как запросить бета-версию:

1. Подключитесь к торговому серверу 'MetaQuotes-Demo'

2. В терминале, запросите обновление:

Как установить при помощи инсталлятора:

1. Скачать инсталлятор (брать внизу справа)

2. При инсталляции не спешить шлепать по кнопкам ОК, а выбрать настройки и указать в какую папку инсталлировать - выберите папку, в которой стоит проблемный терминал.

 
Vladimir Karputov #:

Как запросить бета-версию:

1. Подключитесь к торговому серверу 'MetaQuotes-Demo'

2. В терминале, запросите обновление:

Как установить при помощи инсталлятора:

1. Скачать инсталлятор (брать внизу справа)

2. При инсталляции не спешить шлепать по кнопкам ОК, а выбрать настройки и указать в какую папку инсталлировать - выберите папку, в которой стоит проблемный терминал.

Большое спасибо!
 

Несколько дней существует проблема с запуском на компе терминала Metatrader 5 после требования об обновлении. Решалась эта проблема ранее запуском из корневой директории terminal64 или переустановкой терминала заново. Но сейчас уже никакие прыжки и ужимки не помогают. Вчера в ночь ушла с включенным терминалом. Утром ничего не запускается. uninstall с сохранением персон.данных.  и заново install не помог. Что делать? 

[Удален]  
NikaZas #:

Несколько дней существует проблема с запуском на компе терминала Metatrader 5 после требования об обновлении. Решалась эта проблема ранее запуском из корневой директории terminal64 или переустановкой терминала заново. Но сейчас уже никакие прыжки и ужимки не помогают. Вчера в ночь ушла с включенным терминалом. Утром ничего не запускается. uninstall с сохранением персон.данных.  и заново install не помог. Что делать? 

а если 32 битную установить  https://disk.yandex.ru/d/ekJoJIyFqpArYg 

MT 5 Portable (x86).zip
MT 5 Portable (x86).zip
  • disk.yandex.ru
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
 
Все точно также. После обновления перестал открываться терминал. Сначала проблема решалась переустановкой МТ5 и отказом от обновления. Но с 3 сентября, наверное, это обновление зашили в установщик. Теперь не открывается никак. Пробовал чистить компьютер от всех следов МТ5, не помогает. Уберите последнее обновление, которое весит 65 Мб.
[Удален]  
Mikhail_M #:
Все точно также. После обновления перестал открываться терминал. Сначала проблема решалась переустановкой МТ5 и отказом от обновления. Но с 3 сентября, наверное, это обновление зашили в установщик. Теперь не открывается никак. Пробовал чистить компьютер от всех следов МТ5, не помогает. Уберите последнее обновление, которое весит 65 Мб.

у меня устанавливается отдельно в папку на другом диске и всё работает

mt5Portable 

 
Mikhail_M #:
Все точно также. После обновления перестал открываться терминал. Сначала проблема решалась переустановкой МТ5 и отказом от обновления. Но с 3 сентября, наверное, это обновление зашили в установщик. Теперь не открывается никак. Пробовал чистить компьютер от всех следов МТ5, не помогает. Уберите последнее обновление, которое весит 65 Мб.

Как минимум покажите конфигурацию:

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Very Glitchy MetaTrader

Vladimir Karputov, 2021.03.16 04:20

If you have a question, first of all you should show the first three lines from the 'Journal' tab


(select these lines, copy to the clipboard and paste into the message using the button Code). It should look like this:

2021.03.16 05:13:07.133 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 3003 started for MetaQuotes Software Corp.
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 26 / 31 Gb memory, 842 / 947 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
2021.03.16 05:13:07.134 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Покажите лог-файлы (доступ можно получить через открытие проводника из редактора MetaEditor)
 
Vladimir Karputov #:

Как минимум покажите конфигурацию:

Покажите лог-файлы (доступ можно получить через открытие проводника из редактора MetaEditor)

Терминал никак не открывается, также как и редактор MetaEditor.

Конфигурацию только через свойства компьютера. 

Файлы:
ktr245.JPG  53 kb
20210903.log  6 kb
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