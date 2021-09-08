Проблемы с обновлением терминала - страница 3

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NikaZas #:

Запустила 32-битную версию программы - установилась, запустилась - спасибо. Но с нуля. Копирование в директорию MTPortable каталогов Bases /config /profiles (думала с персон.данными) не помогло. Возможно, есть еще в Пользователях - AppData/Roaming - какие личные данные. Подскажите, что- куда из персон данных - истории - подкладывать (в случае с 32-битной программой). Можно, конечно, и с нуля. Но хочется еще пободаться.

Спасибо. 

1 - распаковали архив - там 3 файла и папка с звуками 

2 - отправить на рабочий стол ярлык terminal.exe

mt5 ярлык

3 - в свойствах ярлыка - добавьте  /portable    во-так будет полностью у меня "D:\Program Files(D)\MT 5 Portable\terminal.exe" /portable

у вас будет немного по другому смотря где у вас находится папка 

mt5 ярлык 3


получится в папке MetaQuotes  C:\Users\Insiall\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\C0FF46C6FFBB215E9D21A3E306AA29A6\

вот так 

mt5 ярлык 2

 
NikaZas #:

Запустила 32-битную версию программы - установилась, запустилась - спасибо. Но с нуля. Копирование в директорию MTPortable каталогов Bases /config /profiles (думала с персон.данными) не помогло. Возможно, есть еще в Пользователях - AppData/Roaming - какие личные данные. Подскажите, что- куда из персон данных - истории - подкладывать (в случае с 32-битной программой). Можно, конечно, и с нуля. Но хочется еще пободаться.

Спасибо. 

Обращайте внимание на версию терминала. В папке Terminal есть папки с настройками для разных версий, в том числе старой версии. Портативный теминал создал свою папку настроек. В эту папку нужно перенести файлы со старых папок.
Файлы:
3oul5i4b5w.png  45 kb
y7i7wo6.png  43 kb
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SanAlex #:

а если 32 битную установить  https://disk.yandex.ru/d/ekJoJIyFqpArYg 

Файлы Терминала - вытащил с легальной установки Linux

Снимок экрана_2021-09-03_18-35-50.png 180.1 kB 1366 x 768px

Снимок экрана_2021-09-03_18-21-39.png 165.5 kB 1366 x 768px

 
Здравствуйте.  На андройде, после обновления не могу закрыть и открыть ордер, вкладка не горит, что делать?
 
Помогите пожалуйста 
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Марина Добрынина #:
Помогите пожалуйста 

навели меня на мысль - сейчас установлю операционную систему Android на комп

Снимок экрана_2021-09-03_21-25-49.png 120.4 kB 1366 x 768px

Снимок экрана_2021-09-03_21-31-18.png 116.7 kB 1366 x 768px

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Марина Добрынина #:
Здравствуйте.  На андройде, после обновления не могу закрыть и открыть ордер, вкладка не горит, что делать?

У меня почему-то вообще не запускается 

Андройд

 

Нашел на другой ветке форума. Новую версию МТ5 почему-то блокирует avast. Добавил папку МТ5 в исключения антивируса - все заработало.

Интерфейс терминала реально перерисовали.

Кстати, у меня теперь два варианта программы 64 и 32 битная. Это и хорошо, уже на экран закладки не помещались. 

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