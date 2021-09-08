Проблемы с обновлением терминала - страница 3
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Запустила 32-битную версию программы - установилась, запустилась - спасибо. Но с нуля. Копирование в директорию MTPortable каталогов Bases /config /profiles (думала с персон.данными) не помогло. Возможно, есть еще в Пользователях - AppData/Roaming - какие личные данные. Подскажите, что- куда из персон данных - истории - подкладывать (в случае с 32-битной программой). Можно, конечно, и с нуля. Но хочется еще пободаться.
Спасибо.
1 - распаковали архив - там 3 файла и папка с звуками
2 - отправить на рабочий стол ярлык terminal.exe
3 - в свойствах ярлыка - добавьте /portable во-так будет полностью у меня "D:\Program Files(D)\MT 5 Portable\terminal.exe" /portable
у вас будет немного по другому смотря где у вас находится папка
получится в папке MetaQuotes C:\Users\Insiall\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\C0FF46C6FFBB215E9D21A3E306AA29A6\
вот так
Запустила 32-битную версию программы - установилась, запустилась - спасибо. Но с нуля. Копирование в директорию MTPortable каталогов Bases /config /profiles (думала с персон.данными) не помогло. Возможно, есть еще в Пользователях - AppData/Roaming - какие личные данные. Подскажите, что- куда из персон данных - истории - подкладывать (в случае с 32-битной программой). Можно, конечно, и с нуля. Но хочется еще пободаться.
Спасибо.
а если 32 битную установить https://disk.yandex.ru/d/ekJoJIyFqpArYg
Файлы Терминала - вытащил с легальной установки Linux
Помогите пожалуйста
навели меня на мысль - сейчас установлю операционную систему Android на комп
Здравствуйте. На андройде, после обновления не могу закрыть и открыть ордер, вкладка не горит, что делать?
У меня почему-то вообще не запускается
Нашел на другой ветке форума. Новую версию МТ5 почему-то блокирует avast. Добавил папку МТ5 в исключения антивируса - все заработало.
Интерфейс терминала реально перерисовали.
Кстати, у меня теперь два варианта программы 64 и 32 битная. Это и хорошо, уже на экран закладки не помещались.