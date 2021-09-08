Проблемы с обновлением терминала - страница 2

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Mikhail_M #:

Терминал никак не открывается, также как и редактор MetaEditor.

Конфигурацию только через свойства компьютера. 

Скачайте инсталлятор и установите в новую папку. И не нужно к новому терминалу применять portable! Проверьте запуск.

 
Vladimir Karputov #:

Скачайте инсталлятор и установите в новую папку. И не нужно к новому терминалу применять portable! Проверьте запуск.

Удалил начисто терминал, удалил папку с личными даннми в папке "Пользователи", установвил заново в корень диска D:. Но никакого результата. Без последнего обновления все прекрасно работало.

 
SanAlex #:

у меня устанавливается отдельно в папку на другом диске и всё работает

 

Спасибо за портативную версию. Она запустилась и удалось быстро все настройки восстановить. Надеюсь она то хоть обновляться не будет ))))
 
Mikhail_M #:

Удалил начисто терминал, удалил папку с личными даннми в папке "Пользователи", установвил заново в корень диска D:. Но никакого результата. Без последнего обновления все прекрасно работало.

Вы установили последнее обновление Метатрейдера 5?
Beta билд?
То есть, вы подключились к серверу MetaQuotes-Demo и установили бета билд, так?
Потому что бета билды устанавливают для их публичного тестирования (есть ветка для репортов возможных багов на бета билдах).

Если вы не хотели тестировать бета билды, то тогда зачем вы установили бета?

Вот совет от MK -

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Как иметь возможность ВСЕГДА работать ТОЛЬКО с релизной версией?

MetaQuotes, 2021.05.31 12:20

Работать только с брокерскими серверами, они вообще бета-версии не выдают.

И не работать с MetaQuotes-Demo.


Старые версии МТ5 тут в архиве ( у меня была такая же проблема, и я откатился до 3021 беты; это тоже бета билд, но по отзывам пользователей - с ним проблем нет; там у вас в компьютере только три файла заменить из архива ниже; и не логиньтесь к MetaQuotes-Demo если не хотите тестировать бета версии):

[Удален]  
Mikhail_M #:
Спасибо за портативную версию. Она запустилась и удалось быстро все настройки восстановить. Надеюсь она то хоть обновляться не будет ))))

мне тоже она понравилась - понравилась, что отлично работает и нет ни каких обновлений. 

 

Портативная версия установилась. Спасибо. Я видимо должна подложить свои данные в директорию. Попробую, чтобы заново огород не городить. Хоть и Демо, но уже родная, с историей. 

Насчет Логов - если поможет, я нашла файл логов - предыдущее свое неудавшееся подключение - после новой утренней установки - Metatrsded (с сайта, не дистрибутив). скрин приложу. Может поможет. 

HP 0 07:53:09.107 Terminal shutdown with 0

GO 0 07:53:15.636 Terminal update C:\Users\Наталья\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5 folder started

GR 0 07:53:16.904 Terminal update C:\Users\Наталья\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5 folder finished

MK 0 07:53:17.717 Terminal exit with code 0

NH 0 07:53:17.817 Terminal stopped with 0

PL 0 07:53:17.829 Terminal shutdown with 0

KK 0 07:53:34.291 Terminal exit with code 0

LI 0 07:53:34.371 Terminal stopped with 0

PL 0 07:53:34.381 Terminal shutdown with 0

FH 0 08:03:25.452 Terminal exit with code 0

OI 0 08:03:25.534 Terminal stopped with 0

EM 0 08:03:25.546 Terminal shutdown with 0

DJ 0 08:25:48.232 Terminal shutdown with 0

MR 0 08:25:54.239 Terminal exit with code 0

KS 0 08:25:54.334 Terminal stopped with 0

HK 0 08:25:54.345 Terminal shutdown with 0

OR 0 08:26:27.634 Terminal exit with code 0

CP 0 08:26:27.715 Terminal stopped with 0

KK 0 08:26:27.725 Terminal shutdown with 0

NS 0 08:45:06.594 Terminal exit with code 0

IP 0 08:45:06.748 Terminal stopped with 0

GD 0 08:45:06.772 Terminal shutdown with 0

NS 0 10:33:41.759 Terminal exit with code 0

EQ 0 10:33:41.873 Terminal stopped with 0

ID 0 10:33:41.883 Terminal shutdown with 0

RP 0 10:38:40.951 Terminal exit with code 0

JQ 0 10:38:41.028 Terminal stopped with 0

FE 0 10:38:41.041 Terminal shutdown with 0


 
Sergey Golubev #:

Вы установили последнее обновление Метатрейдера 5?
Beta билд?
То есть, вы подключились к серверу MetaQuotes-Demo и установили бета билд, так?
Потому что бета билды устанавливают для их публичного тестирования (есть ветка для репортов возможных багов на бета билдах).

Если вы не хотели тестировать бета билды, то тогда зачем вы усьановили бета?

Вот совет от MK -


Старые версии МТ5 тут в архиве (там у вас в компьютере только три файла заменить):


Когда терминал перестал запускатья, я просто запускал установщик с сайта. Потом приходило обновление и терминал опять переставал запускаться. Это все что я делал. Теперь даже запуск установщика не помогает.
 
Попробовал старые версии из архива. 3014 запустилась. Но опять приходит обновление и после перезагрузки все, терминал перестает запускаться.
[Удален]  
Mikhail_M #:
Попробовал старые версии из архива. 3014 запустилась. Но опять приходит обновление и после перезагрузки все, терминал перестает запускаться.

что бы не потерять данные переименуйте эту папку  MetaQuotes - например в MetaQuotes.old

old mt5

И попробуйте по новой установить терминал 

 

Запустила 32-битную версию программы - установилась, запустилась - спасибо. Но с нуля. Копирование в директорию MTPortable каталогов Bases /config /profiles (думала с персон.данными) не помогло. Возможно, есть еще в Пользователях - AppData/Roaming - какие личные данные. Подскажите, что- куда из персон данных - истории - подкладывать (в случае с 32-битной программой). Можно, конечно, и с нуля. Но хочется еще пободаться.

Спасибо. 

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