Проблемы с обновлением терминала - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Терминал никак не открывается, также как и редактор MetaEditor.
Конфигурацию только через свойства компьютера.
Скачайте инсталлятор и установите в новую папку. И не нужно к новому терминалу применять portable! Проверьте запуск.
Скачайте инсталлятор и установите в новую папку. И не нужно к новому терминалу применять portable! Проверьте запуск.
Удалил начисто терминал, удалил папку с личными даннми в папке "Пользователи", установвил заново в корень диска D:. Но никакого результата. Без последнего обновления все прекрасно работало.
у меня устанавливается отдельно в папку на другом диске и всё работает
Удалил начисто терминал, удалил папку с личными даннми в папке "Пользователи", установвил заново в корень диска D:. Но никакого результата. Без последнего обновления все прекрасно работало.
Вы установили последнее обновление Метатрейдера 5?
Beta билд?
То есть, вы подключились к серверу MetaQuotes-Demo и установили бета билд, так?
Потому что бета билды устанавливают для их публичного тестирования (есть ветка для репортов возможных багов на бета билдах).
Если вы не хотели тестировать бета билды, то тогда зачем вы установили бета?
Вот совет от MK -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как иметь возможность ВСЕГДА работать ТОЛЬКО с релизной версией?
MetaQuotes, 2021.05.31 12:20
Работать только с брокерскими серверами, они вообще бета-версии не выдают.
И не работать с MetaQuotes-Demo.
Старые версии МТ5 тут в архиве ( у меня была такая же проблема, и я откатился до 3021 беты; это тоже бета билд, но по отзывам пользователей - с ним проблем нет; там у вас в компьютере только три файла заменить из архива ниже; и не логиньтесь к MetaQuotes-Demo если не хотите тестировать бета версии):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2265: Функции DirectX для 3D-визуализации в MQL5 и настройка инструментов в тестере стратегий
Andrey Khatimlianskii, 2019.12.09 14:38
Залил в архив.
Спасибо за портативную версию. Она запустилась и удалось быстро все настройки восстановить. Надеюсь она то хоть обновляться не будет ))))
мне тоже она понравилась - понравилась, что отлично работает и нет ни каких обновлений.
Портативная версия установилась. Спасибо. Я видимо должна подложить свои данные в директорию. Попробую, чтобы заново огород не городить. Хоть и Демо, но уже родная, с историей.
Насчет Логов - если поможет, я нашла файл логов - предыдущее свое неудавшееся подключение - после новой утренней установки - Metatrsded (с сайта, не дистрибутив). скрин приложу. Может поможет.
HP 0 07:53:09.107 Terminal shutdown with 0
GO 0 07:53:15.636 Terminal update C:\Users\Наталья\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5 folder started
GR 0 07:53:16.904 Terminal update C:\Users\Наталья\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5 folder finished
MK 0 07:53:17.717 Terminal exit with code 0
NH 0 07:53:17.817 Terminal stopped with 0
PL 0 07:53:17.829 Terminal shutdown with 0
KK 0 07:53:34.291 Terminal exit with code 0
LI 0 07:53:34.371 Terminal stopped with 0
PL 0 07:53:34.381 Terminal shutdown with 0
FH 0 08:03:25.452 Terminal exit with code 0
OI 0 08:03:25.534 Terminal stopped with 0
EM 0 08:03:25.546 Terminal shutdown with 0
DJ 0 08:25:48.232 Terminal shutdown with 0
MR 0 08:25:54.239 Terminal exit with code 0
KS 0 08:25:54.334 Terminal stopped with 0
HK 0 08:25:54.345 Terminal shutdown with 0
OR 0 08:26:27.634 Terminal exit with code 0
CP 0 08:26:27.715 Terminal stopped with 0
KK 0 08:26:27.725 Terminal shutdown with 0
NS 0 08:45:06.594 Terminal exit with code 0
IP 0 08:45:06.748 Terminal stopped with 0
GD 0 08:45:06.772 Terminal shutdown with 0
NS 0 10:33:41.759 Terminal exit with code 0
EQ 0 10:33:41.873 Terminal stopped with 0
ID 0 10:33:41.883 Terminal shutdown with 0
RP 0 10:38:40.951 Terminal exit with code 0
JQ 0 10:38:41.028 Terminal stopped with 0
FE 0 10:38:41.041 Terminal shutdown with 0
Вы установили последнее обновление Метатрейдера 5?
Beta билд?
То есть, вы подключились к серверу MetaQuotes-Demo и установили бета билд, так?
Потому что бета билды устанавливают для их публичного тестирования (есть ветка для репортов возможных багов на бета билдах).
Если вы не хотели тестировать бета билды, то тогда зачем вы усьановили бета?
Вот совет от MK -
Старые версии МТ5 тут в архиве (там у вас в компьютере только три файла заменить):
Попробовал старые версии из архива. 3014 запустилась. Но опять приходит обновление и после перезагрузки все, терминал перестает запускаться.
что бы не потерять данные переименуйте эту папку MetaQuotes - например в MetaQuotes.old
И попробуйте по новой установить терминал
Запустила 32-битную версию программы - установилась, запустилась - спасибо. Но с нуля. Копирование в директорию MTPortable каталогов Bases /config /profiles (думала с персон.данными) не помогло. Возможно, есть еще в Пользователях - AppData/Roaming - какие личные данные. Подскажите, что- куда из персон данных - истории - подкладывать (в случае с 32-битной программой). Можно, конечно, и с нуля. Но хочется еще пободаться.
Спасибо.