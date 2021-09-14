Случайное блуждание - страница 20
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Я практик, а не философ.
А вам стыдно признать вашу несостоятельную позицию. Досвидос.)
Вы просто болтун и не знаете даже элементарных вещей, на таком уровне о графиках можно с кошкой дискутировать.
Ты давай аккуратнее - так со всеми на форуме распрощаешься. Насколько я помню, попытка уйти с форму в чат провалилась?
Меня мало волнуют те кто меня не понимает.
Ошибаешься. Пришли умные незаносчивые люди, с которыми можно вести откровенный разговор.
Вы просто болтун и не знаете даже элементарных вещей, на таком уровне о графиках можно с кошкой дискутировать.
Вижу я тут на форуме очень талантливых, умных программистов и в тоже время физиков которые работают электриками в заводской котельне и возомнивших себя великими философами.))
===
Всё картинки убираю.
Вижу я тут на форуме очень талантливых, умных программистов и в тоже время физиков которые работают электриками в заводской котельне и возомнивших себя великими философами.))
===
Всё картинки убираю.
Да Вова, ты попал, это тебе не мне хамить
Вот хорошая у тебя работа. Сидишь в кочегарке и на мобиле торгуешь на форекс. Подкинул уголька в топку и дальше торгуешь. Время же свободное есть.
Все индикаторы видят только прошлое
ты что ребенок, думаешь есть, что-то показывающее будущее
твой интилект должен найти хитрые схемы для удачной торговли, обойти глупую толпу которые по обе стороны стоят
это не для тебя.
Если кому интересно считайте вероятность.
Через час картинки удалю.
Вот хорошая у тебя работа. Сидишь в кочегарке и на мобиле торгуешь на форекс. Подкинул уголька в топку и дальше торгуешь. Время же свободное есть.
Я ж не идиот, чтобы тратить свою жизнь на сидение перед монитором
Они тоже не идиоты, чтобы тратить свою жизнь на сидение перед монитором.
А можно гипотетические соображения какие-то? Почему Вы решили, что на случайном блуждании есть закономерности?
Вот на графиках запечатлены броски монетки. Форма графика ничего не напоминает?
Например финансовый тиковый график имеет такую же форму.
Отсюда следует сделать вывод, что то в них можно найти что то общее.
Если финансовый график подчиняется каким то законам, то и график случайного блуждания на примере именно "монетки" тоже подчиняется.
Тут некоторые "философы" упрекают меня в непонимании СБ. Подчеркну, что СБ до меня рассматривали на примере монетки, и я следую в этом русле. Так как это простой доступный способ показать СБ, без невероятно больших отклонений шага.