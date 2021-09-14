Случайное блуждание - страница 40
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5 букв и 1 вопросительный знак.
Даже знаю как работает трансформатор.
Гууууууу.
Помнится, недавно, модератор ждал, когда у тебя сформируется мысль. Я думаю это произошло сейчас
Ты лучше готовься к отопительному сезону. Скоро похолодает. Проверь уголёк, шуфли, ломы.
...Проверь уголёк, шуфли, ломы.
Парень прокаченный по теме))
Парень прокаченный по теме))
Оо!!! Правильно.
И про валенки не надо забывать.))
Ну что, хребет случайного блуждания сломали?
Туго заходит. Валенки не того размера).
Броски же распределялись неравномерно относительно оси Х. Где выше отклонялась кривая выпадения результатов по оси У от оси Х где ниже не важно. В конце концов распределение результатов по обе стороны оси Х по Закону больших чисел будет равномерное. Ну или приблизительно равномерное для точности определения.
...
Кое кому стоило бы извиниться. Да ладно, прощаю школярат.)) Может еще 50 000 предложат)))) Стыдно будет отказываться.
Мда...
Мда...
Не понял?
Так по Вашему монетка всё время будет выпадать одной стороной и график уйдет от оси Х в хрен знает как далеко?
Я наблюдатель. Взял в руку монетку. Поставил 0 на оси координат, Где Х- количество бросков, У- отклонение в серия бросков.
Выпадение орел/решка неравномерное. Будут серии. Шаг = 1. Значение может быть +1 или -1.
Бросаю монетку. Пошел отсчет.
Монетка наблюдает за мной или я наблюдаю за монеткой.)) Это для тех у кого поехала крыша на фоне изучения квантовой механики)
На графике появилась +1 бросаю дальше -1, +1,+1,+1,-1,-1,+1 и т.д. и далее до точки близкой к бесконечности.
Закончил бросать монетку.
Там ставлю вторую точку тоже 0. Ось Х как была нулем так и осталось. Для младших школьником поясню, что на всём протяжении линии Х в любой точке будет 0. Это прямая линия. Не кривая.)))
Броски же распределялись неравномерно относительно оси Х. Где выше отклонялась кривая выпадения результатов по оси У от оси Х где ниже не важно. В конце концов распределение результатов по обе стороны оси Х по Закону больших чисел будет равномерное. Ну или приблизительно равномерное для точности определения.
Сколько выпадений выше 0 столько и ниже 0. Ну это уже для самых маленьких.)
Пользуйтесь, дорогие мои физики и математики корифеи наук, бесплатным уроком.
Кое кому стоило бы извиниться. Да ладно, прощаю школярат.)) Может еще 50 000 предложат)))) Стыдно будет отказываться.
Про ЗБЧ почитал, молодец какой, совсем большой стал. Осталась самая малость - объяснить, как из него следует возможность прогнозировать конкретные конечные участки случайного графика, а не только его среднее на огромных выборках. Мы торгуем не среднее в вакууме, а сумму приращений, ты не видишь разницы? Мы не живем бесконечно и не обладаем бесконечным депозитом для того, чтобы по закону больших чисел тупо дождаться, что график случайным образом когда-нибудь принесет нам прибыль.
Ставился вопрос: можно ли прогнозировать график монетки? Вся твоя наивная рисовальщина - тренды волны каналы на графике СБ, это все ниачем, никаких устойчивых формаций на таком графике нет по определению, то что ты их нарисуешь задним числом, вообще ничего не значит, эти построения не имеют на случайном графике никакой прогностической способности. Я очень сильно сомневаюсь, что при демонстрируемом тобой уровне знаний у тебя хоть что-то работает на рынке, но на ряде СБ вся эта лабуда однозначно не заведется. Это было бы тебе известно при наличии базовых знаний, или ты мог бы лично проверить это на практике и убедиться, что теория верна, но поскольку ты продолжаешь уверенно гнать безграмотную пургу, то абсолютно ясно, что ни теории, ни практики у тебя за душой нет.
Ты как живая иллюстрация явления карго-культов, в которых дремучие аборигены пытаются имитировать некие внешние формы при полном отсутствии понимания сути и физики процесса. Сидишь бормочешь тут термины с неясным тебе смыслом, в надежде что они подействуют на других как заклинания, но это вряд ли, только показываешь, какой ты лютый неуч, который не владеет даже школьной программой.
Он считает, что между человеческим сердцем, как органом, и кучей коровьего навоза, выложенного на земле в форме сердца, есть общие свойства, так как у них форма одинаковая.
Какой карго-культ , какая сумма приращений....