Случайное блуждание - страница 35
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Ладно ушел. Слушайте Баскакова.))
Об это и речь.!!!
Умело впихнули в невпихуемое БВ для большей солидности.
У меня своё представление о мире и отличается от современной науки.
Всё, теперь ушел.
образно, как проще уже и не знаю: предельные теоремы не имеют обратной силы, не предсказывают и не определяют отдельные результаты. Они предельные. Очень большие суммы, множества испытаний когда-нибудь туда сойдутся.
На исходы броска отдельной монетки они не влияют вообще никак. Совсем-совсем никак. Вообще.
А об этом никто и не спорит.
Речь идет о вероятности того, что "монетка вернется к начальному уровню" - это не 0
А об этом никто и не спорит.
Речь идет о вероятности того, что "монетка вернется к начальному уровню" - это не 0
в бесконечности это вообще 1, как для любого уровня
Периодически возникает ощущение, что Вам нечего сказать по сути, поэтому возникают все эти "ладно ушел".
Я говорил, что-то ему прищемил явно:) жесть.
Ты об этом ничего не знаешь, и это слово впервые услышал от меня.
если не вдаваться в вопрос чем вызвано то или иное движение на рынке то это движение будет казаться случайным.. конечно будут различия между рынком и случайным блужданием которое можно обнаружить индикаторами использующих только цену. например на рынках может существовать зависимость среднего диапазона дня от дня недели или например зависимость величины high-close от величины open-low которая говорит явно не в пользу случайного блуждания. но эти различия мало помогают в торговле для непосвященных. основной же метод торговли более удачливого жмурика использущий в своем прогнозе только цены ничем не отличался бы если бы его посадили торговать на графиках случайного блуждания и он бы продолжал выигрывать. этому методу учат А. Элдер..Д.Мерфи и еще кажись Билл Вильямс.. Да чтот там..даже Ларри Уильямс этому учит. их метод синтеза таймфремов должен также хорошо работать и на графиках случайного блуждания.
автору топика я бы посоветовал прочитать книги упомянутых людей)
насчет бесконечности. это такая сложная вещь в математике.. эх ребятушки..для прикладных задач вроде наложения линейки на график цены она вам совсем не понадобится в торговле
Серии могут быть разные, с одинаковым знаком. Всегда будет перевес в какую то сторону из-за неравных количеств одинаковых результатов в сериях. Серия это последовательное выпадение одного из результатов + или - несколько раз подряд.
Серии в свою очередь распределяются неравномерно. Перекос увеличивается, но Закон больших чисел не позволит "перекосить в бесконечность".
Проще уже объяснить не могу. Не физик и не математик.))) Эти науки не изучал и не буду)))
Всё верно, но проблема то в том, что прогноз нужно делать на отрезке времени.
И что изменится? Прямая ноль по оси Х останется нулём. График случайным образом будет делать свои обороты вокруг оси Х.
Образно, результаты бросков в сериях 5:1, 10:2, 15:1, 25:2, 15:1, 10:1... не могут повторяться бесконечно, Закон больших чисел не позволит "перекосить в такую бесконечность".
Это же Закон! Или кто то думает, что им можно пренебрегать?
А прогноз можно делать на любом участке, это уже дело техники (сноровки)))).
Это уже график как и любой финансовый. Прогнозируй - "не хочу".
Имея такой график, вероятность предсказать следующий результат будет намного выше чем 50/50.
У меня где то была программка на экселе угадывать следующее значение +1 или -1. Если найду - выложу.
Даже чисто интуитивно можно угадывать до 70% правильно.
Ну и чем отличается этот график от финансового? Закон графика сохраняется.
Тренды, волны, каналы.
)))
Ты об этом ничего не знаешь, и это слово впервые услышал от меня.