Случайное блуждание - страница 35

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Uladzimir Izerski #:

Вы можете только поделить время на части.

Ладно ушел. Слушайте Баскакова.))

Периодически возникает ощущение, что Вам нечего сказать по сути, поэтому возникают все эти "ладно ушел".

И к чему постоянно упоминать Баскакова? У Вас что-то личное к нему?
 
Sergey Gridnev #:

Учёные описывали модель мира в соответствии с его свойствами, которые удавалось наблюдать.


Об это и речь.!!!

Умело впихнули в невпихуемое БВ для большей солидности.

У меня своё представление о мире и отличается от современной науки.

Всё, теперь ушел.

 
Maxim Kuznetsov #:

образно, как проще уже и не знаю: предельные теоремы не имеют обратной силы, не предсказывают и не определяют отдельные результаты. Они предельные. Очень большие суммы, множества испытаний когда-нибудь туда сойдутся.

На исходы броска отдельной монетки они не влияют вообще никак. Совсем-совсем никак. Вообще.

А об этом никто и не спорит.

Речь идет о вероятности того, что "монетка вернется к начальному уровню" - это не 0

 
Dmytryi Nazarchuk #:

А об этом никто и не спорит.

Речь идет о вероятности того, что "монетка вернется к начальному уровню" - это не 0

в бесконечности это вообще 1, как для любого уровня

[Удален]  
Sergey Gridnev #:
Периодически возникает ощущение, что Вам нечего сказать по сути, поэтому возникают все эти "ладно ушел".

И к чему постоянно упоминать Баскакова? У Вас что-то личное к нему?
Я говорил, что-то ему прищемил явно:) жесть.
Я вообще торгую корреляцию, к волнам не касаюсь
 
Vladimir Baskakov #:
Я говорил, что-то ему прищемил явно:) жесть.
Я вообще торгую корреляцию, к волнам не касаюсь

Ты об этом ничего не знаешь, и это слово впервые услышал от меня.

 

если не вдаваться в вопрос чем вызвано то или иное движение на рынке то это движение будет казаться случайным.. конечно будут различия между рынком и случайным блужданием которое можно обнаружить индикаторами использующих только цену.  например на рынках может существовать зависимость среднего диапазона дня от дня недели или например зависимость величины high-close от  величины open-low которая говорит явно не в пользу случайного блуждания. но эти различия мало помогают в торговле для непосвященных. основной же метод торговли более удачливого жмурика использущий в  своем прогнозе только цены ничем не отличался бы если бы его посадили торговать на графиках случайного блуждания и он бы продолжал выигрывать. этому методу учат А. Элдер..Д.Мерфи и еще кажись Билл Вильямс.. Да чтот там..даже Ларри Уильямс этому учит. их метод синтеза таймфремов должен также хорошо работать и на графиках случайного блуждания. 

автору топика я бы посоветовал прочитать книги упомянутых людей)

насчет бесконечности. это такая сложная вещь в математике.. эх ребятушки..для прикладных задач вроде наложения линейки на график цены она вам совсем не понадобится в торговле 

 
Uladzimir Izerski #:

Серии могут быть разные, с одинаковым знаком. Всегда будет перевес в какую то сторону из-за неравных количеств одинаковых результатов в сериях. Серия это  последовательное выпадение одного из результатов + или - несколько раз подряд.

Серии в свою очередь распределяются неравномерно. Перекос увеличивается, но Закон больших чисел не позволит "перекосить в бесконечность".

Проще уже объяснить не могу. Не физик и не математик.))) Эти науки не изучал и не буду)))

Всё верно, но проблема то в том, что прогноз нужно делать на отрезке времени.
 
pribludilsa #:
Всё верно, но проблема то в том, что прогноз нужно делать на отрезке времени.

И что изменится? Прямая ноль по оси Х останется нулём. График случайным образом будет делать свои обороты вокруг оси Х.

Образно, результаты бросков в сериях 5:1,  10:2, 15:1,  25:2, 15:1,  10:1... не могут повторяться бесконечно, Закон больших чисел не позволит "перекосить в такую бесконечность".

Это же Закон! Или кто то думает, что им можно пренебрегать?

А прогноз можно делать на любом участке, это уже дело техники (сноровки)))).

Это уже график как и любой финансовый. Прогнозируй - "не хочу".

Имея такой график, вероятность предсказать следующий результат будет намного выше чем 50/50. 

У меня где то была программка на экселе угадывать следующее значение +1 или -1. Если найду - выложу.

Даже чисто интуитивно можно угадывать до 70% правильно.

Ну и чем отличается этот график от финансового? Закон графика сохраняется.

Тренды, волны, каналы.

)))

d298

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Ты об этом ничего не знаешь, и это слово впервые услышал от меня.

Витя не учи отца детей делать.
Все твои познания сводятся к тому: если евро вверх, то и фунт пойдет туда же; если канадец вниз, шифа тоже пойдет. Но как на этом заработать ты понятия не имеешь
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